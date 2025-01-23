Николай Леонтович: автор самой знаменитой украинской мелодии

В 1892 году Николай Дмитриевич поступил в Каменец-Подольскую духовную семинарию, где до этого учились и отец, и дед будущего композитора.

«Годы семинарского обучения стали поворотными для Н. Леонтовича в выборе собственного пути. Активная культурная жизнь губернского города, концерты, спектакли (даже опера), на которых, хотя и не так часто, как хотелось бы, но бывал молодой Николай, участие в семинарском хоре, а после третьего курса и во вновь струнном оркестре, овладение различными музыкальными инструментами (скрипка, флейта, фисгармония) постепенно формируют у него желание серьезно заняться музыкой», — пишет музыковед Валентина Кузик.

Тогда же появляются и его первые хоровые обработки народных песен, которые он записывал в разных уголках Подольской губернии.

Но священником Николай не стал, а отправился работать учителем пения и арифметики в селе Чукове Брацлавского уезда. Там он создаёт симфонический оркестр. И это в двухклассной школе!

Затем он учит детей чистописанию в Тивревском духовном училище. Тогда же ему удалось издать партитуру «Второй сборник песен с Полесья» и отправить его известному киевскому композитору Николаю Лысенко.

«Вспоминая Ваш сборник песен, я был очень обрадован, найдя в нём самостоятельные ходы, движение голосов, а не подкладывание интервалов для гармоничной площади…» — ответил начинающему этнографу корифей украинской музыкальной культуры.

В 1902 году он женится на Клавдии Феофановне Жовткевич и переезжает в Винницу.