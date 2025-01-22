Линия соприкосновения по Западной Украине? Куда дойдёт Россия к моменту переговоров – Шаландин - 22.01.2025 Украина.ру
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Линия соприкосновения по Западной Украине? Куда дойдёт Россия к моменту переговоров – Шаландин
Линия соприкосновения по Западной Украине? Куда дойдёт Россия к моменту переговоров – Шаландин - 22.01.2025 Украина.ру
Линия соприкосновения по Западной Украине? Куда дойдёт Россия к моменту переговоров – Шаландин
Военный эксперт, ветеран боевых действий, офицер запаса Олег Шаландин в эфире Украина.ру рассказал о ситуации на фронте, проанализировал возможность переговоров Украина.ру, 22.01.2025
2025-01-22T12:07
2025-01-22T12:07
видео
россия
украина
сша
ес
вооруженные силы украины
всу
потери всу
сво
ядерное оружие
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Военный эксперт, ветеран боевых действий, офицер запаса Олег Шаландин в эфире Украина.ру рассказал о ситуации на фронте, проанализировал возможность переговоров между США и Россией, прокомментировал договор о "столетнем партнёрстве" между Украиной и Британией, а также промежуточные итоги "курской авантюры" и объяснил внезапное затишье по вопросу ядерной угрозы. 00:26 – Украина и Британия: столетнее партнёрство; 03:52 – Переговоры между США и Россией; 07:08 – Ситуация на фронте и курская авантюра; 10:20 – Резервы Киева; 12:45 – Удары западным оружием по России; 15:21 – Ядерная угроза; 16:47 – Обязательства Украины. ТГ-канал Олега Шаландина: https://t.me/olegshalandin1 Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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Линия соприкосновения по Западной Украине? Куда дойдёт Россия к моменту переговоров – Шаландин

12:07 22.01.2025
 
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Военный эксперт, ветеран боевых действий, офицер запаса Олег Шаландин в эфире Украина.ру рассказал о ситуации на фронте, проанализировал возможность переговоров между США и Россией, прокомментировал договор о "столетнем партнёрстве" между Украиной и Британией, а также промежуточные итоги "курской авантюры" и объяснил внезапное затишье по вопросу ядерной угрозы.
00:26 – Украина и Британия: столетнее партнёрство;
03:52 – Переговоры между США и Россией;
07:08 – Ситуация на фронте и курская авантюра;
10:20 – Резервы Киева;
12:45 – Удары западным оружием по России;
15:21 – Ядерная угроза;
16:47 – Обязательства Украины.
ТГ-канал Олега Шаландина: https://t.me/olegshalandin1
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
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ВидеоРоссияУкраинаСШАЕСВооруженные силы УкраиныВСУпотери ВСУСВОЯдерное оружиеядерная безопасностьЛНРДНРдезертирствопереговорыКТОКурская областьБританияУкраина-НАТОНАТОЗападмобилизация
 
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12:07Линия соприкосновения по Западной Украине? Куда дойдёт Россия к моменту переговоров – Шаландин
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