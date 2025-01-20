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Венгрия-1945: искусство вовремя сдаться

Венгрия-1945: искусство вовремя сдаться - 20.01.2025 Украина.ру

Венгрия-1945: искусство вовремя сдаться

20 января 1945 года представители временного правительства Венгрии подписали в Москве соглашение о перемирии с антигитлеровской коалицией, и обязались выставить против Германии 8 венгерских дивизий

2025-01-20T08:00

2025-01-20T08:00

2025-01-20T08:00

история

история

венгрия

германия

ссср

адольф гитлер

красная армия

вторая мировая война

великая отечественная война

1945

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Если описать настроения в Венгрии между двумя мировыми войнами одним словом, это будет слово "реванш". Ведь после поражения в Первой мировой, согласно подписанному в 1920 году Трианонскому договору, Венгрия лишилась 72% территории, 64% населения, в том числе 3 млн этнических венгров, а также выхода к морю и флота.Последний момент был особенно болезненным для главы венгерского государства Миклоша Хорти – адмирала и последнего командующего флотом Австро-Венгрии. Титул Хорти звучал "его светлость регент Венгерского королевства", однако короля в этом государстве не было, как и флота."Трианонская травма" и неприятие Версальской системы во многом предопределили сближение Венгрии с Германией. Адольф Гитлер обещал Хорти не просто вернуть утерянные земли "Великой Венгрии", но и обеспечить стране выход к морю в некогда венгерском порту Фиуме (ныне Риека в Хорватии), который с 1924 года находился под властью Италии. В окружении Хорти вспоминали, что именно мечта адмирала снова иметь военно-морской флот стала одним из главных факторов, толкнувших Будапешт в объятия Берлина.В 1938 году Венгрия аннулировала ограничения на вооружённые силы, наложенные Трианонским договором. В свою очередь, Германия и Италия искали мирные пути к решению территориальных претензий Венгрии к землям, утерянным с подписанием Трианонского договора.По так называемому Первому Венскому арбитражу от 2 ноября 1938 года, Венгрии отходила южная Словакия и часть бывшей Угорской Руси (в Чехословакии именовалась Подкарпатской Русью). Это было почти 12 тыс. кв. км. По данным переписи 1941 года, на этой территории проживало 869,3 тыс. чел., из которых 86,5% были венграми. Позже Гитлер предложил передачу Венгрии всей территории Словакии в обмен на военный союз, однако Хорти предпочитал решать территориальный вопрос по этническому принципу.24 февраля 1939 года Венгрия присоединилась к Антикоминтерновскому пакту, а 14-17 марта того же года, после немецкой оккупации Чехии, Венгрия заняла остальную часть Подкарпатской Руси, ликвидировав провозглашённую там украинскими националистами "Карпатскую Украину". После так называемой "Малой венгеро-словацкой войны" в конце марта 1939-го, к Венгрии отошла полоса территории в восточной части Словакии. 11 апреля 1939 года Венгрия вышла из Лиги Наций.Когда Германия 1 сентября 1939 года вторглась в Польшу, Венгрия осталась в стороне от конфликта. Это устраивало немцев, которые были заинтересованы сохранением локализации конфликта в Польше и не хотели, чтобы он распространился на Юго-Восточную Европу. Первоначально Венгрия отказалась предоставить свою территорию немецким войскам, но позволила остаткам польской армии, а также гражданскому населению, включая евреев, бежать на свою территорию.Германия поддержала территориальные претензии Венгрии к ещё одному союзнику Третьего рейха – Румынии. Согласно решению Второго Венского арбитража, который состоялся в сентябре 1940 года, Венгрия получила от Румынии территории Северной Трансильвании общей площадью 43 492 кв. км. с населением в 2,58 млн. чел., при этом около 500 тыс. венгров остались на территории Румынии.20 ноября 1940 года премьер-министр Венгрии Пал Телеки подписал Тройственный пакт (Берлинский пакт), означавший вступление Венгрии в военный союз с Италией, Японией и Германией. В декабре того же года Телеки заключил "Договор о вечной дружбе" с Королевством Югославия, которое тогда также находилось в орбите Берлина. Но через два дня в Югославии произошёл государственный переворот, королевство отказалось от союза с Гитлером, и тот приказал начать войну против Югославии. В ней приняли участие венгерские войска, и Венгрия аннексировала северную часть Югославии.Т.о., за три года Венгрия увеличилась вдвое. Быстрые успехи Германии убедили венгров в том, что война скоро закончится и что военная помощь Германии с их стороны принесёт пользу стране.В июне 1941 года венгры присоединились к своим немецким союзникам в их походе на Советский Союз, хотя Гитлер не считал венгерскую помощь необходимой. Венгрия официально объявила войну СССР 27 июня 1941 года, присоединённый к 17-й немецкой армии венгерский "Мобильный корпус" двинулся вглубь Советской Украины.Хотя к лету 1942 года стало понятно, что Германия увязла в войне с СССР, по требованию Гитлера Хорти отправил на Восточный фронт 2-ю венгерскую армию численностью до 200 тысяч человек. Её судьба была плачевной: к концу февраля 1943 года её общие потери превысили 148 тысяч человек, армия лишилась всей бронетехники и артиллерии.К маю 1943 года остатки 2-й венгерской армии были выведены в Венгрию. Но полного отстранения венгров от боевых действий Гитлер не хотел, и добился от Хорти оставления в СССР "Венгерских оккупационных сил" (7-й и 8-й армейские корпуса в составе от 6 до 9 легких пехотных дивизий). Эти силы были рассредоточены по обширным территориям Украины, части Белоруссии и некоторых областей РСФСР, где фактически выполняли карательные функции и совершали военные преступления.В это время представители Хорти начал тайные переговоры с западными союзниками, которые проходили без участия СССР. В результате венгры обязались воздерживаться от обстрелов англо-американской авиации, пролетающей над их территорией. В перспективе они обещали, что в случае открытия второго фронта на Балканах, Венгрия перейдет на сторону антигитлеровской коалиции. При этом венгерское правительство хотело получить гарантии сохранения венгерских территориальных приобретений, осуществлённых в 1938-41 годах.Одновременно венгерские дипломаты проводили зондаж в лагере союзников Гитлера, и предлагали выступить против Германии в момент её падения. 12 марта 1944 года Гитлер отдал приказ оккупировать Венгрию, а сам Хорти был заключён под домашний арест. Началась массовая отправка в нацистские лагеря смерти венгерских евреев.В сентябре 1944 года советские войска пересекли границы Венгрии. Через генерала Белу Миклоша регент Хорти установил контакт с советскими войсками на востоке Венгрии и попытался начать переговоры о прекращении войны.15 октября 1944 года Хорти по радио объявил о подписании перемирия с Советским Союзом. Однако Гитлер был осведомлён о планах союзника, в Будапеште уже находилась спецгруппа войск СС во главе с Отто Скорцени, которая сначала похитила и вывезла в Вену сына Хорти, а потом взяла под стражу и самого регента. В результате тот отказался от перемирия и отрёкся от власти в пользу Ференца Салаши, лидера фашистской партии "Скрещённых стрел". Миклош Хорти до конца войны находился под охраной сил СС в замке Хиршберг в Германии, а его сын – в концлагере Маутхаузен.При этом 16 октября 1944 года на сторону СССР вместе с группой офицеров перешёл командующий 1-й венгерской армией генерал-полковник Бела Миклош (кстати, в 1941-м он командовал "Мобильным корпусом"). 21 декабря 1944-го именно он возглавил Временное национальное правительство Венгрии, созданное в Дебрецене. В состав правительства вошли 13 человек (3 коммуниста, 6 представителей иных партий и 4 беспартийных).В своём первом воззвании к венгерской нации это правительство констатировало:"Военный союз, заключенный с гитлеровской Германией, втянул Венгрию в войну немецких империалистов против Советского Союза и других свободолюбивых демократических народов. Со времени Мохачской катастрофы (битва, с которой началась оккупация Венгрии османами – прим.) страна не испытывала такого падения. Поколеблены самые основы нашей государственности". Документ также призывал венгерских солдат и офицеров "повернуть оружие против немецких угнетателей и помогать Красной Армии – освободительнице".Призыв был услышан: к примеру, 28 декабря 1944 года добровольно сдались в плен более тысячи солдат дивизии "Святой Ласло". Кроме того, находящиеся в советском плену венгерские солдаты и офицеры стали вливаться в соединения, создаваемые по инициативе правительства Миклоша.К тому времени советские войска уже окружили Будапешт, в котёл попало 188 тысяч человек, в основном немецкие войска, в том числе части СС, а также венгерские подразделения, верные правительству Салаши. При этом в боях за Будапешт совместно с советскими войсками принимали участие 18 отдельных рот венгерских добровольцев, большинство из которых находилось в подчинении 83-й морской стрелковой бригады.Временное национальное правительство Венгрии ещё 28 декабря 1944 года объявило войну Германии, однако союзники отнеслись к этому серьёзно лишь 20 января 1945-го, когда представители новых венгерских властей прибыли в Москву. В этот день было подписано Соглашение о перемирии, заключённое между правительствами Советского Союза, Соединённого Королевства и Соединённых Штатов Америки, с одной стороны, и Временным национальным правительством Венгрии, с другой.Соглашение предусматривало участие не менее восьми венгерских пехотных дивизий в боевых действиях против Германии, упраздняло все территориальные завоевания Венгрии за период войны и налагало на страну контрибуцию в пользу СССР, Югославии и Чехословакии – суммарно $ 300 млн, $ 200 млн из которых отходило Советскому Союзу. Также документ объявил недействительными решения Венских арбитражей. В соответствии с ним все вооружённые силы страны после прекращения войны подлежали демобилизации.Объявив набор добровольцев в свою армию, Временное национальное правительство рассчитывало на поддержку советского руководства. Ко дню подписания перемирия советский Генштаб был готов передать в распоряжение генерала Миклоша около 19 тысяч венгерских добровольцев из лагерей военнопленных.В реальности формирование новой армии не было выгодно ни СССР, ни венгерской компартии: рост влияния хортистских генералов мог помешать планам по послевоенному переустройству Венгрии. Венгерские военнослужащие всё же участвовали в боях на стороне Красной Армии, но в основном на территории Венгрии, и крупных соединений новое правительство не имело.Стоит также отметить, что на советско-германском фронте воевало четыре дивизии СС, сформированные из венгерских граждан: 25-я добровольческая пехотная дивизия СС "Хуньяди" (1-я венгерская), 26-я добровольческая пехотная дивизия СС (2-я венгерская), 22-я добровольческая кавалерийская дивизия СС "Мария Терезия", 33-я добровольческая кавалерийская дивизия СС (3-я венгерская). Из них первые две попали на фронт в самом конце войны и не успели понести значительных потерь, сдавшись англо-американским войскам, а дивизия "Мария Терезия" и 3-я венгерская дивизия СС (не успевшая завершить укомплектование) практически полностью погибли в битве за Будапешт.Парижский мирный договор 1947 года в отношении Венгрии фактически повторил тезисы в отношении репараций и границ, изложенные в Соглашении от 20 января 1945 года. После его подписания Венгрия вернула себе право суверенного государства в международных отношениях. До 1989 года Венгрия находилась в советской зоне влияния, хотя и постоянно фрондировала. Сегодня Будапешт является занозой уже не для Москвы, а для Брюсселя.

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история, венгрия, германия, ссср, адольф гитлер, красная армия, вторая мировая война, великая отечественная война, 1945