Вместо ЕГЭ будет 10 экзаменов? Нужно ли возвращать систему образования СССР вместо Болонской - Ищенко
15:14 18.01.2025 (обновлено: 15:15 18.01.2025)
Депутаты Госдумы России обсуждают возможность отмены бакалавриата и замены ЕГЭ на какой-либо другой тип экзамена. Подобные возможные нововведения их инициаторы связывают с неэффективностью текущей системы.
Действительно ли образовательная сфера в России так плоха и нужно ли её менять на данном этапе?
Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
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