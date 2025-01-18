Вместо ЕГЭ будет 10 экзаменов? Нужно ли возвращать систему образования СССР вместо Болонской - Ищенко - 18.01.2025 Украина.ру
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Вместо ЕГЭ будет 10 экзаменов? Нужно ли возвращать систему образования СССР вместо Болонской - Ищенко
Вместо ЕГЭ будет 10 экзаменов? Нужно ли возвращать систему образования СССР вместо Болонской - Ищенко - 18.01.2025 Украина.ру
Вместо ЕГЭ будет 10 экзаменов? Нужно ли возвращать систему образования СССР вместо Болонской - Ищенко
Депутаты Госдумы России обсуждают возможность отмены бакалавриата и замены ЕГЭ на какой-либо другой тип экзамена. Подобные возможные нововведения их инициаторы... Украина.ру, 18.01.2025
2025-01-18T15:14
2025-01-18T15:15
видео
россия
ссср
украина
образование
обучение
ростислав ищенко
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Депутаты Госдумы России обсуждают возможность отмены бакалавриата и замены ЕГЭ на какой-либо другой тип экзамена. Подобные возможные нововведения их инициаторы связывают с неэффективностью текущей системы. Действительно ли образовательная сфера в России так плоха и нужно ли её менять на данном этапе? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко. #История #Россия #РФ #РостиславИщенко #Политика #Обсуждение #УкраинаРу #Ищенко #Влог #Дискуссия #обучение #Образование #Реформа #Госдума #Бакалавриат #ВысшееОбразование #ЕГЭ #Аттестация #Школа #ВУЗ #экзамен #ОбразовательнаяСистема #Новости #2025 #Реформы #Законодательство #Учёба #школы #университет #Дума #СССР #образование ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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видео, россия, ссср, украина, образование, обучение, ростислав ищенко
Видео, Россия, СССР, Украина, образование, обучение, Ростислав Ищенко

Вместо ЕГЭ будет 10 экзаменов? Нужно ли возвращать систему образования СССР вместо Болонской - Ищенко

15:14 18.01.2025 (обновлено: 15:15 18.01.2025)
 
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Депутаты Госдумы России обсуждают возможность отмены бакалавриата и замены ЕГЭ на какой-либо другой тип экзамена. Подобные возможные нововведения их инициаторы связывают с неэффективностью текущей системы.
Действительно ли образовательная сфера в России так плоха и нужно ли её менять на данном этапе?
Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
#История #Россия #РФ #РостиславИщенко #Политика #Обсуждение #УкраинаРу #Ищенко #Влог #Дискуссия #обучение #Образование #Реформа #Госдума #Бакалавриат #ВысшееОбразование #ЕГЭ #Аттестация #Школа #ВУЗ #экзамен #ОбразовательнаяСистема #Новости #2025 #Реформы #Законодательство #Учёба #школы #университет #Дума #СССР #образование
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
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