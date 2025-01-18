https://ukraina.ru/20250118/1060371290.html

Вместо ЕГЭ будет 10 экзаменов? Нужно ли возвращать систему образования СССР вместо Болонской - Ищенко

Вместо ЕГЭ будет 10 экзаменов? Нужно ли возвращать систему образования СССР вместо Болонской - Ищенко - 18.01.2025 Украина.ру

Вместо ЕГЭ будет 10 экзаменов? Нужно ли возвращать систему образования СССР вместо Болонской - Ищенко

Депутаты Госдумы России обсуждают возможность отмены бакалавриата и замены ЕГЭ на какой-либо другой тип экзамена. Подобные возможные нововведения их инициаторы... Украина.ру, 18.01.2025

2025-01-18T15:14

2025-01-18T15:14

2025-01-18T15:15

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ростислав ищенко

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Депутаты Госдумы России обсуждают возможность отмены бакалавриата и замены ЕГЭ на какой-либо другой тип экзамена. Подобные возможные нововведения их инициаторы связывают с неэффективностью текущей системы. Действительно ли образовательная сфера в России так плоха и нужно ли её менять на данном этапе? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко. #История #Россия #РФ #РостиславИщенко #Политика #Обсуждение #УкраинаРу #Ищенко #Влог #Дискуссия #обучение #Образование #Реформа #Госдума #Бакалавриат #ВысшееОбразование #ЕГЭ #Аттестация #Школа #ВУЗ #экзамен #ОбразовательнаяСистема #Новости #2025 #Реформы #Законодательство #Учёба #школы #университет #Дума #СССР #образование ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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