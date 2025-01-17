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Смогут ли США разорвать торговлю между Россией и ЕС и что будет с рынком нефти и газа - Митрахович

Смогут ли США разорвать торговлю между Россией и ЕС и что будет с рынком нефти и газа - Митрахович - 17.01.2025 Украина.ру

Смогут ли США разорвать торговлю между Россией и ЕС и что будет с рынком нефти и газа - Митрахович

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире Украина.ру рассказал Украина.ру, 17.01.2025

2025-01-17T09:10

2025-01-17T09:10

2025-01-17T09:10

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире Украина.ру рассказал о ситуации с поставками нефти и газа, о попытках США разорвать торговлю и связи между Россией и Европой, а также разобрал вопрос цен на топливо внутри России. 00:25 – О поставках газа в Словакию; 03:21 – О ситуации в Венгрии; 05:16 – О проблемах с транзитом; 11:18 – Об экспорте нефти; 15:58 – Цена топлива в России. #Митрахович #Словакия #газ #транзит #Украина #Россия #РФ #Приднестровье #Молдавия #Молдова #кризис #энергетика #АЭС #Австрия #Фицо #Зеленский #ЕС #Евросоюз #Европа #Венгрия #Балканы #ТурецкийПоток #Залужный #СеверныйПоток #акции #Америка #США #Трамп #Китай #КНР #Иран #ФРГ #Германия #АдГ #СВО #спецоперация #конфликт #война #сделка #Турция #Эрдоган #эскалация #нефть #Китай #КНР #Индия #Путин #Байден #ОПЕК #инфляция #топливо #бензин #дизель #деньги #президент #премьер #бензин ТГ-канал Станислава Митраховича: https://t.me/SMitrakhovich Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен:Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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