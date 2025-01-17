Между унией и патриаршества: выбор Фёдора Иоанновича
© commons.wikimedia.orgПортрет царя Фёдора Иоанновича с надгробия в Архангельском соборе Московского кремля
17 января 1598 года завершилось почти 14-летнее правление Российским государством царя Фёдора Иоанновича. "Тихий, блаженный, святой царь" – так его характеризует ведущий российский исследователь средневековья, доктор исторических наук Дмитрий Володихин. Страна отдыхала от бурь его грозного отца Иоанна Васильевича
Весьма примечательно, что в правление этого царя–инока Россия прошла судьбоносную историческую развилку между интеграцией с Речью Посполитой (а посредством неё и с западно-христианской цивилизацией) и превращением в самодостаточный "Третий Рим", альтернативный Западу политический центр.
Третьему сыну Ивана Грозного дважды предлагалось стать во главе польско-литовского государства. Впервые это произошло в 1573 году, ещё при жизни самого Ивана IV и его старшего сына Ивана Ивановича. Однако данная инициатива литовских магнатов поддержки у грозного самодержца не получила.
Во второй раз, после смерти в 1786 году короля Стефана Батория Фёдор не просто номинировался на варшавском выборном сейме, но и победил в голосовании. Его "предвыборная программа" предусматривала личную унию Речи Посполитой и России, образование общего сейма для координации управления государствами, создание антитурецкого союза с державой Габсбургов, участие русской армии в обороне Польши и Литвы.
Предусматривались также свобода торговли для подданных царя и короля Фёдора на всей территории объединённого государства, право заключения браков между русскими и поляками. Очень интригующе выглядело обещание царя жаловать безземельным польским и литовским дворянам пустующие земли на Дону.
Однако западным магнатам этого показалось мало. Русскому монарху было выдвинуто требование перейти в католичество и переехать в Варшаву, а также согласиться на верховенство его королевского титула над царским.
1 июля 2024, 08:00ИсторияЛюблинская уния: от Польши и Литвы к Речи ПосполитойИстория Украины в XVI-XVII веках определялась двумя актами – Люблинской унией 1569 года и Брестской унией 1596 года. Первый акт создал Речь Посполитую, второй – упрочил её, но такова была особенность польского национального характера, что именно они привели её к краху и разделу почти ровно через два столетия после их принятия (в 1772-95 годах)
На таких условиях Фёдор Иоаннович принимать польскую корону отказался. Тогда его контрагенты выдвинули более мягкие условия. От царя больше не требовалось принимать католичество, достаточно было попросить благословения у папы Римского и выделить 200 тысяч золотых на оборону польских и литовских границ. Но и на эти обязательства российская сторона не пошла.
В итоге польским королём стал шведский принц Сигизмунд Ваза. Возникла угроза военно-политического альянса Варшавы и Стокгольма, направленного против Москвы. Тем не менее российской дипломатии удалось в 1587 году добиться заключения 15-летнего перемирия с польско-литовским государством. Правда двумя годами позже польский король Сигизмунд III был очень близок к тому, чтобы поддержать в войне с Россией своего отца - шведского монарха Юхана III. Но их вторжению помешало нападению в южные пределы Литовского княжества крымцев. Кроме того, Речи Посполитой угрожала войной Османская империя.
В конце 1580-х годов российское правительство, видимо, нисколько не жалело, что не оказалось связано антитурецким союзом. Тем более, что мир между Габсбургами и Портой был не прочен. Всё свидетельствовало о скором наступлении турок на Центральную Европу.
Весной-летом 1589 года в Москве побывал представитель державы Габсбургов с предложением наладить сотрудничество против османов. Под предлогом вероятной войны со шведами и поляками царь австрийское предложение не принял. Тем не менее, в Москве решили выделить "цесарцам" негласную военную субсидию в 3 миллиона гульденов.
Данное решение вероятно диктовалось тем, что император Рудольф II был одним из немногих, кто фактически признавал царский титул Фёдора Иоанновича, а также являлся потенциальным партнёром в противостоянии с Польшей.
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Для транспортировки субсидии была проведена настоящая спецоперация. Деньги доставили в Архангельск, там переплавили в пластины, покрыли воском и под видом обычного металла отправили голландским кораблём в Амстердам. Оттуда посол Рудольфа II сопроводил драгоценный груз в распоряжение императора.
Такие меры конспирации вполне понятны, если учитывать, что в начале 1589 года по благословению и при личном участии гостившего в Москве Вселенского (Константинопольского) патриарха Иеремии II было учреждено российское патриаршество. В патриархи "царствующего града Москвы и всея Руси" был поставлен Московский митрополит Иов.
Однако право Русской церкви на поставление собственных патриархов ещё предстояло утвердить на Соборе восточно-христианских иерархов. В связи с этим большое значение имела позиция османских властей. Отпуская патриарха Иеремию в Константинополь царь Фёдор снабдил его посланием к султану с заверением в стремлении к "любви братской".
Состоявшийся в 1590 году Константинопольский собор в итоге принял решение в пользу Москвы даже несмотря на возникшие в ходе него разногласия. Это решение стало крупнейшим церковно-дипломатическим успехом Российского царства. Ведь наряду с признанием Московской патриархии Собор фактически освещал титулование московского самодержца как царя "всея земли Росийские". Вместе с превращением Москвы в один из главных центров мирового православия это усиливало идеологию присоединения к Русскому царству западнорусских земель, находившихся под контролем Литвы и Польши.
Между тем, в 1593 году грянула война между Османской империей и державой Габсбургов. В Россию одно за другим направлялись воззвания присоединиться к "священной войне" против турок. Были среди них и очень лукавые.
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К примеру, в папа Римский Климент VIII просил в 1594 году царя Фёдора подать пример другим "Государям Христианским" и первым (после императора) вступить в схватку с "кровожадным чудовищем". Хитрость данного предложения заключалась в том, что, призывая русских на помощь, цесарцы отказывались официально оформлять с царём союзнические отношения, опасаясь ослабить свой альянс с Польшей. Тем самым Москве предлагалось примкнуть к антитурецкой коалиции лишь из соображений международного престижа без гарантии каких либо приобретений в случае победы над Портой.
В то же время Рудольф II пытался эксплуатировать тему общерусского единства. Он просил царя поднять на борьбу с османами запорожцев – подданных короля Сигизмунда III. По задумке императора казаки при поддержке российских войск и под царскими знамёнами должны были двинуться на турок. Фёдор Иоаннович запорожцев на помощь Рудольфу благословил, но свои войска и знамёна выделять не стал.
Правда Габсбургу была направлена новая субсидия. В 1595 году из России ему доставили груз пушнины, который оценивался в 8 бочек золота.
В середине 1590-х годов, когда вопрос с Московской патриархией был окончательно решён, а также завершился русско-шведский военный конфликт (1590-95 годов) Москва стала проявлять гораздо больший интерес к антитурецкой лиге. Был даже решён вопрос о направлении в помощь императору русского кавалерийского отряда численностью в несколько тысяч человек. Однако он так и не добраться до державы Габсбургов, т.к. поляки ему запретили вступать на свою территорию.
А потом оборвалась жизнь Фёдора Иоанновича, в России началось Смутное время и Москва надолго выпала из международной политики. Активизация процессов в австрийско-польско-русском треугольнике наступила через 100 лет. На исходе XVII века новая антитурецкая лига вела борьбу под руководством Вены. На сей раз австрийцы почти ультимативно требовали от поляков уладить свои отношения с русскими, чтобы добиться присоединения России к европейской коалиции.
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В таких условиях был подписан Вечный мир 1686 года, закреплявший за Россией Левобережную Малороссию, Киев, Чернигов, Смоленск и Запорожье. Речь шла лишь об их формальном признании за Москвой, поскольку к тому времени они уже фактически были российскими и стали таковыми при активном участии Московской патриархии. Важную роль в процессе присоединения к России западнорусских земель сыграл патриарх Никон.
Таким образом в правление "последнего Рюриковича" на московском престоле были заложены "краеугольные камни" российской внешней политики, реализованной уже династией Романовых: абсолютный государственно-церковный суверенитет, прагматизм, ослабление Польши и сотрудничество с Австрией. Через век после правления царя Фёдора Иоанновича такая политика привела к международному признанию российского суверенитета над Поднепровьем, а ещё через столетие к выходу Российской империи на черноморско-дунайский рубеж.