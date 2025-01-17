https://ukraina.ru/20250117/1060333196.html

Между унией и патриаршества: выбор Фёдора Иоанновича

Между унией и патриаршества: выбор Фёдора Иоанновича - 17.01.2025 Украина.ру

Между унией и патриаршества: выбор Фёдора Иоанновича

17 января 1598 года завершилось почти 14-летнее правление Российским государством царя Фёдора Иоанновича. "Тихий, блаженный, святой царь" – так его характеризует ведущий российский исследователь средневековья, доктор исторических наук Дмитрий Володихин. Страна отдыхала от бурь его грозного отца Иоанна Васильевича

2025-01-17T08:08

2025-01-17T08:08

2025-01-17T08:08

история

xvi век

история

москва

россия

польша

иван грозный

московское царство

речь посполитая

османская империя

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Весьма примечательно, что в правление этого царя–инока Россия прошла судьбоносную историческую развилку между интеграцией с Речью Посполитой (а посредством неё и с западно-христианской цивилизацией) и превращением в самодостаточный "Третий Рим", альтернативный Западу политический центр.Третьему сыну Ивана Грозного дважды предлагалось стать во главе польско-литовского государства. Впервые это произошло в 1573 году, ещё при жизни самого Ивана IV и его старшего сына Ивана Ивановича. Однако данная инициатива литовских магнатов поддержки у грозного самодержца не получила.Во второй раз, после смерти в 1786 году короля Стефана Батория Фёдор не просто номинировался на варшавском выборном сейме, но и победил в голосовании. Его "предвыборная программа" предусматривала личную унию Речи Посполитой и России, образование общего сейма для координации управления государствами, создание антитурецкого союза с державой Габсбургов, участие русской армии в обороне Польши и Литвы.Предусматривались также свобода торговли для подданных царя и короля Фёдора на всей территории объединённого государства, право заключения браков между русскими и поляками. Очень интригующе выглядело обещание царя жаловать безземельным польским и литовским дворянам пустующие земли на Дону.Однако западным магнатам этого показалось мало. Русскому монарху было выдвинуто требование перейти в католичество и переехать в Варшаву, а также согласиться на верховенство его королевского титула над царским.На таких условиях Фёдор Иоаннович принимать польскую корону отказался. Тогда его контрагенты выдвинули более мягкие условия. От царя больше не требовалось принимать католичество, достаточно было попросить благословения у папы Римского и выделить 200 тысяч золотых на оборону польских и литовских границ. Но и на эти обязательства российская сторона не пошла.В итоге польским королём стал шведский принц Сигизмунд Ваза. Возникла угроза военно-политического альянса Варшавы и Стокгольма, направленного против Москвы. Тем не менее российской дипломатии удалось в 1587 году добиться заключения 15-летнего перемирия с польско-литовским государством. Правда двумя годами позже польский король Сигизмунд III был очень близок к тому, чтобы поддержать в войне с Россией своего отца - шведского монарха Юхана III. Но их вторжению помешало нападению в южные пределы Литовского княжества крымцев. Кроме того, Речи Посполитой угрожала войной Османская империя.В конце 1580-х годов российское правительство, видимо, нисколько не жалело, что не оказалось связано антитурецким союзом. Тем более, что мир между Габсбургами и Портой был не прочен. Всё свидетельствовало о скором наступлении турок на Центральную Европу.Весной-летом 1589 года в Москве побывал представитель державы Габсбургов с предложением наладить сотрудничество против османов. Под предлогом вероятной войны со шведами и поляками царь австрийское предложение не принял. Тем не менее, в Москве решили выделить "цесарцам" негласную военную субсидию в 3 миллиона гульденов.Данное решение вероятно диктовалось тем, что император Рудольф II был одним из немногих, кто фактически признавал царский титул Фёдора Иоанновича, а также являлся потенциальным партнёром в противостоянии с Польшей.Для транспортировки субсидии была проведена настоящая спецоперация. Деньги доставили в Архангельск, там переплавили в пластины, покрыли воском и под видом обычного металла отправили голландским кораблём в Амстердам. Оттуда посол Рудольфа II сопроводил драгоценный груз в распоряжение императора.Такие меры конспирации вполне понятны, если учитывать, что в начале 1589 года по благословению и при личном участии гостившего в Москве Вселенского (Константинопольского) патриарха Иеремии II было учреждено российское патриаршество. В патриархи "царствующего града Москвы и всея Руси" был поставлен Московский митрополит Иов.Однако право Русской церкви на поставление собственных патриархов ещё предстояло утвердить на Соборе восточно-христианских иерархов. В связи с этим большое значение имела позиция османских властей. Отпуская патриарха Иеремию в Константинополь царь Фёдор снабдил его посланием к султану с заверением в стремлении к "любви братской".Состоявшийся в 1590 году Константинопольский собор в итоге принял решение в пользу Москвы даже несмотря на возникшие в ходе него разногласия. Это решение стало крупнейшим церковно-дипломатическим успехом Российского царства. Ведь наряду с признанием Московской патриархии Собор фактически освещал титулование московского самодержца как царя "всея земли Росийские". Вместе с превращением Москвы в один из главных центров мирового православия это усиливало идеологию присоединения к Русскому царству западнорусских земель, находившихся под контролем Литвы и Польши.Между тем, в 1593 году грянула война между Османской империей и державой Габсбургов. В Россию одно за другим направлялись воззвания присоединиться к "священной войне" против турок. Были среди них и очень лукавые.К примеру, в папа Римский Климент VIII просил в 1594 году царя Фёдора подать пример другим "Государям Христианским" и первым (после императора) вступить в схватку с "кровожадным чудовищем". Хитрость данного предложения заключалась в том, что, призывая русских на помощь, цесарцы отказывались официально оформлять с царём союзнические отношения, опасаясь ослабить свой альянс с Польшей. Тем самым Москве предлагалось примкнуть к антитурецкой коалиции лишь из соображений международного престижа без гарантии каких либо приобретений в случае победы над Портой.В то же время Рудольф II пытался эксплуатировать тему общерусского единства. Он просил царя поднять на борьбу с османами запорожцев – подданных короля Сигизмунда III. По задумке императора казаки при поддержке российских войск и под царскими знамёнами должны были двинуться на турок. Фёдор Иоаннович запорожцев на помощь Рудольфу благословил, но свои войска и знамёна выделять не стал.Правда Габсбургу была направлена новая субсидия. В 1595 году из России ему доставили груз пушнины, который оценивался в 8 бочек золота.В середине 1590-х годов, когда вопрос с Московской патриархией был окончательно решён, а также завершился русско-шведский военный конфликт (1590-95 годов) Москва стала проявлять гораздо больший интерес к антитурецкой лиге. Был даже решён вопрос о направлении в помощь императору русского кавалерийского отряда численностью в несколько тысяч человек. Однако он так и не добраться до державы Габсбургов, т.к. поляки ему запретили вступать на свою территорию.А потом оборвалась жизнь Фёдора Иоанновича, в России началось Смутное время и Москва надолго выпала из международной политики. Активизация процессов в австрийско-польско-русском треугольнике наступила через 100 лет. На исходе XVII века новая антитурецкая лига вела борьбу под руководством Вены. На сей раз австрийцы почти ультимативно требовали от поляков уладить свои отношения с русскими, чтобы добиться присоединения России к европейской коалиции.В таких условиях был подписан Вечный мир 1686 года, закреплявший за Россией Левобережную Малороссию, Киев, Чернигов, Смоленск и Запорожье. Речь шла лишь об их формальном признании за Москвой, поскольку к тому времени они уже фактически были российскими и стали таковыми при активном участии Московской патриархии. Важную роль в процессе присоединения к России западнорусских земель сыграл патриарх Никон.Таким образом в правление "последнего Рюриковича" на московском престоле были заложены "краеугольные камни" российской внешней политики, реализованной уже династией Романовых: абсолютный государственно-церковный суверенитет, прагматизм, ослабление Польши и сотрудничество с Австрией. Через век после правления царя Фёдора Иоанновича такая политика привела к международному признанию российского суверенитета над Поднепровьем, а ещё через столетие к выходу Российской империи на черноморско-дунайский рубеж.

https://ukraina.ru/20240701/1047770101.html

https://ukraina.ru/20230307/1044114723.html

https://ukraina.ru/20240804/1056389651.html

https://ukraina.ru/20231213/1041674853.html

москва

россия

польша

московское царство

речь посполитая

османская империя

европа

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Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

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Игорь Иваненко

xvi век, история, москва, россия, польша, иван грозный, московское царство, речь посполитая, османская империя, европа, патриарх, рпц