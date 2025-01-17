Между унией и патриаршества: выбор Фёдора Иоанновича - 17.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка
История
https://ukraina.ru/20250117/1060333196.html
Между унией и патриаршества: выбор Фёдора Иоанновича
Между унией и патриаршества: выбор Фёдора Иоанновича - 17.01.2025 Украина.ру
Между унией и патриаршества: выбор Фёдора Иоанновича
17 января 1598 года завершилось почти 14-летнее правление Российским государством царя Фёдора Иоанновича. "Тихий, блаженный, святой царь" – так его характеризует ведущий российский исследователь средневековья, доктор исторических наук Дмитрий Володихин. Страна отдыхала от бурь его грозного отца Иоанна Васильевича
2025-01-17T08:08
2025-01-17T08:08
история
xvi век
история
москва
россия
польша
иван грозный
московское царство
речь посполитая
османская империя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/11/1060332837_53:0:873:461_1920x0_80_0_0_dacedf7f90012fed80c52ea9b5427d63.jpg
Весьма примечательно, что в правление этого царя–инока Россия прошла судьбоносную историческую развилку между интеграцией с Речью Посполитой (а посредством неё и с западно-христианской цивилизацией) и превращением в самодостаточный "Третий Рим", альтернативный Западу политический центр.Третьему сыну Ивана Грозного дважды предлагалось стать во главе польско-литовского государства. Впервые это произошло в 1573 году, ещё при жизни самого Ивана IV и его старшего сына Ивана Ивановича. Однако данная инициатива литовских магнатов поддержки у грозного самодержца не получила.Во второй раз, после смерти в 1786 году короля Стефана Батория Фёдор не просто номинировался на варшавском выборном сейме, но и победил в голосовании. Его "предвыборная программа" предусматривала личную унию Речи Посполитой и России, образование общего сейма для координации управления государствами, создание антитурецкого союза с державой Габсбургов, участие русской армии в обороне Польши и Литвы.Предусматривались также свобода торговли для подданных царя и короля Фёдора на всей территории объединённого государства, право заключения браков между русскими и поляками. Очень интригующе выглядело обещание царя жаловать безземельным польским и литовским дворянам пустующие земли на Дону.Однако западным магнатам этого показалось мало. Русскому монарху было выдвинуто требование перейти в католичество и переехать в Варшаву, а также согласиться на верховенство его королевского титула над царским.На таких условиях Фёдор Иоаннович принимать польскую корону отказался. Тогда его контрагенты выдвинули более мягкие условия. От царя больше не требовалось принимать католичество, достаточно было попросить благословения у папы Римского и выделить 200 тысяч золотых на оборону польских и литовских границ. Но и на эти обязательства российская сторона не пошла.В итоге польским королём стал шведский принц Сигизмунд Ваза. Возникла угроза военно-политического альянса Варшавы и Стокгольма, направленного против Москвы. Тем не менее российской дипломатии удалось в 1587 году добиться заключения 15-летнего перемирия с польско-литовским государством. Правда двумя годами позже польский король Сигизмунд III был очень близок к тому, чтобы поддержать в войне с Россией своего отца - шведского монарха Юхана III. Но их вторжению помешало нападению в южные пределы Литовского княжества крымцев. Кроме того, Речи Посполитой угрожала войной Османская империя.В конце 1580-х годов российское правительство, видимо, нисколько не жалело, что не оказалось связано антитурецким союзом. Тем более, что мир между Габсбургами и Портой был не прочен. Всё свидетельствовало о скором наступлении турок на Центральную Европу.Весной-летом 1589 года в Москве побывал представитель державы Габсбургов с предложением наладить сотрудничество против османов. Под предлогом вероятной войны со шведами и поляками царь австрийское предложение не принял. Тем не менее, в Москве решили выделить "цесарцам" негласную военную субсидию в 3 миллиона гульденов.Данное решение вероятно диктовалось тем, что император Рудольф II был одним из немногих, кто фактически признавал царский титул Фёдора Иоанновича, а также являлся потенциальным партнёром в противостоянии с Польшей.Для транспортировки субсидии была проведена настоящая спецоперация. Деньги доставили в Архангельск, там переплавили в пластины, покрыли воском и под видом обычного металла отправили голландским кораблём в Амстердам. Оттуда посол Рудольфа II сопроводил драгоценный груз в распоряжение императора.Такие меры конспирации вполне понятны, если учитывать, что в начале 1589 года по благословению и при личном участии гостившего в Москве Вселенского (Константинопольского) патриарха Иеремии II было учреждено российское патриаршество. В патриархи "царствующего града Москвы и всея Руси" был поставлен Московский митрополит Иов.Однако право Русской церкви на поставление собственных патриархов ещё предстояло утвердить на Соборе восточно-христианских иерархов. В связи с этим большое значение имела позиция османских властей. Отпуская патриарха Иеремию в Константинополь царь Фёдор снабдил его посланием к султану с заверением в стремлении к "любви братской".Состоявшийся в 1590 году Константинопольский собор в итоге принял решение в пользу Москвы даже несмотря на возникшие в ходе него разногласия. Это решение стало крупнейшим церковно-дипломатическим успехом Российского царства. Ведь наряду с признанием Московской патриархии Собор фактически освещал титулование московского самодержца как царя "всея земли Росийские". Вместе с превращением Москвы в один из главных центров мирового православия это усиливало идеологию присоединения к Русскому царству западнорусских земель, находившихся под контролем Литвы и Польши.Между тем, в 1593 году грянула война между Османской империей и державой Габсбургов. В Россию одно за другим направлялись воззвания присоединиться к "священной войне" против турок. Были среди них и очень лукавые.К примеру, в папа Римский Климент VIII просил в 1594 году царя Фёдора подать пример другим "Государям Христианским" и первым (после императора) вступить в схватку с "кровожадным чудовищем". Хитрость данного предложения заключалась в том, что, призывая русских на помощь, цесарцы отказывались официально оформлять с царём союзнические отношения, опасаясь ослабить свой альянс с Польшей. Тем самым Москве предлагалось примкнуть к антитурецкой коалиции лишь из соображений международного престижа без гарантии каких либо приобретений в случае победы над Портой.В то же время Рудольф II пытался эксплуатировать тему общерусского единства. Он просил царя поднять на борьбу с османами запорожцев – подданных короля Сигизмунда III. По задумке императора казаки при поддержке российских войск и под царскими знамёнами должны были двинуться на турок. Фёдор Иоаннович запорожцев на помощь Рудольфу благословил, но свои войска и знамёна выделять не стал.Правда Габсбургу была направлена новая субсидия. В 1595 году из России ему доставили груз пушнины, который оценивался в 8 бочек золота.В середине 1590-х годов, когда вопрос с Московской патриархией был окончательно решён, а также завершился русско-шведский военный конфликт (1590-95 годов) Москва стала проявлять гораздо больший интерес к антитурецкой лиге. Был даже решён вопрос о направлении в помощь императору русского кавалерийского отряда численностью в несколько тысяч человек. Однако он так и не добраться до державы Габсбургов, т.к. поляки ему запретили вступать на свою территорию.А потом оборвалась жизнь Фёдора Иоанновича, в России началось Смутное время и Москва надолго выпала из международной политики. Активизация процессов в австрийско-польско-русском треугольнике наступила через 100 лет. На исходе XVII века новая антитурецкая лига вела борьбу под руководством Вены. На сей раз австрийцы почти ультимативно требовали от поляков уладить свои отношения с русскими, чтобы добиться присоединения России к европейской коалиции.В таких условиях был подписан Вечный мир 1686 года, закреплявший за Россией Левобережную Малороссию, Киев, Чернигов, Смоленск и Запорожье. Речь шла лишь об их формальном признании за Москвой, поскольку к тому времени они уже фактически были российскими и стали таковыми при активном участии Московской патриархии. Важную роль в процессе присоединения к России западнорусских земель сыграл патриарх Никон.Таким образом в правление "последнего Рюриковича" на московском престоле были заложены "краеугольные камни" российской внешней политики, реализованной уже династией Романовых: абсолютный государственно-церковный суверенитет, прагматизм, ослабление Польши и сотрудничество с Австрией. Через век после правления царя Фёдора Иоанновича такая политика привела к международному признанию российского суверенитета над Поднепровьем, а ещё через столетие к выходу Российской империи на черноморско-дунайский рубеж.
https://ukraina.ru/20240701/1047770101.html
https://ukraina.ru/20230307/1044114723.html
https://ukraina.ru/20240804/1056389651.html
https://ukraina.ru/20231213/1041674853.html
москва
россия
польша
московское царство
речь посполитая
османская империя
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Игорь Иваненко
Игорь Иваненко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/11/1060332837_155:0:770:461_1920x0_80_0_0_2f368140d522084ac185013dbe5b8184.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
xvi век, история, москва, россия, польша, иван грозный, московское царство, речь посполитая, османская империя, европа, патриарх, рпц
История, XVI век, История, Москва, Россия, Польша, Иван Грозный, Московское царство, Речь Посполитая, Османская империя, Европа, патриарх, РПЦ

Между унией и патриаршества: выбор Фёдора Иоанновича

08:08 17.01.2025
 
© commons.wikimedia.orgПортрет царя Фёдора Иоанновича с надгробия в Архангельском соборе Московского кремля
Портрет царя Фёдора Иоанновича с надгробия в Архангельском соборе Московского кремля - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© commons.wikimedia.org
Читать в
ДзенTelegram
Игорь Иваненко
историк, политолог, кандидат политических наук, Эксперт Института русского зарубежья
Все материалы
17 января 1598 года завершилось почти 14-летнее правление Российским государством царя Фёдора Иоанновича. "Тихий, блаженный, святой царь" – так его характеризует ведущий российский исследователь средневековья, доктор исторических наук Дмитрий Володихин. Страна отдыхала от бурь его грозного отца Иоанна Васильевича
Весьма примечательно, что в правление этого царя–инока Россия прошла судьбоносную историческую развилку между интеграцией с Речью Посполитой (а посредством неё и с западно-христианской цивилизацией) и превращением в самодостаточный "Третий Рим", альтернативный Западу политический центр.
Третьему сыну Ивана Грозного дважды предлагалось стать во главе польско-литовского государства. Впервые это произошло в 1573 году, ещё при жизни самого Ивана IV и его старшего сына Ивана Ивановича. Однако данная инициатива литовских магнатов поддержки у грозного самодержца не получила.
Во второй раз, после смерти в 1786 году короля Стефана Батория Фёдор не просто номинировался на варшавском выборном сейме, но и победил в голосовании. Его "предвыборная программа" предусматривала личную унию Речи Посполитой и России, образование общего сейма для координации управления государствами, создание антитурецкого союза с державой Габсбургов, участие русской армии в обороне Польши и Литвы.
Предусматривались также свобода торговли для подданных царя и короля Фёдора на всей территории объединённого государства, право заключения браков между русскими и поляками. Очень интригующе выглядело обещание царя жаловать безземельным польским и литовским дворянам пустующие земли на Дону.
Однако западным магнатам этого показалось мало. Русскому монарху было выдвинуто требование перейти в католичество и переехать в Варшаву, а также согласиться на верховенство его королевского титула над царским.
Король Сигизмунд II Август - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
1 июля 2024, 08:00История
Люблинская уния: от Польши и Литвы к Речи ПосполитойИстория Украины в XVI-XVII веках определялась двумя актами – Люблинской унией 1569 года и Брестской унией 1596 года. Первый акт создал Речь Посполитую, второй – упрочил её, но такова была особенность польского национального характера, что именно они привели её к краху и разделу почти ровно через два столетия после их принятия (в 1772-95 годах)
На таких условиях Фёдор Иоаннович принимать польскую корону отказался. Тогда его контрагенты выдвинули более мягкие условия. От царя больше не требовалось принимать католичество, достаточно было попросить благословения у папы Римского и выделить 200 тысяч золотых на оборону польских и литовских границ. Но и на эти обязательства российская сторона не пошла.
В итоге польским королём стал шведский принц Сигизмунд Ваза. Возникла угроза военно-политического альянса Варшавы и Стокгольма, направленного против Москвы. Тем не менее российской дипломатии удалось в 1587 году добиться заключения 15-летнего перемирия с польско-литовским государством. Правда двумя годами позже польский король Сигизмунд III был очень близок к тому, чтобы поддержать в войне с Россией своего отца - шведского монарха Юхана III. Но их вторжению помешало нападению в южные пределы Литовского княжества крымцев. Кроме того, Речи Посполитой угрожала войной Османская империя.
В конце 1580-х годов российское правительство, видимо, нисколько не жалело, что не оказалось связано антитурецким союзом. Тем более, что мир между Габсбургами и Портой был не прочен. Всё свидетельствовало о скором наступлении турок на Центральную Европу.
Весной-летом 1589 года в Москве побывал представитель державы Габсбургов с предложением наладить сотрудничество против османов. Под предлогом вероятной войны со шведами и поляками царь австрийское предложение не принял. Тем не менее, в Москве решили выделить "цесарцам" негласную военную субсидию в 3 миллиона гульденов.
Данное решение вероятно диктовалось тем, что император Рудольф II был одним из немногих, кто фактически признавал царский титул Фёдора Иоанновича, а также являлся потенциальным партнёром в противостоянии с Польшей.
7 марта 2023, 18:01История
Тайная миссия первопечатника. Средневековый детектив
Для транспортировки субсидии была проведена настоящая спецоперация. Деньги доставили в Архангельск, там переплавили в пластины, покрыли воском и под видом обычного металла отправили голландским кораблём в Амстердам. Оттуда посол Рудольфа II сопроводил драгоценный груз в распоряжение императора.
Такие меры конспирации вполне понятны, если учитывать, что в начале 1589 года по благословению и при личном участии гостившего в Москве Вселенского (Константинопольского) патриарха Иеремии II было учреждено российское патриаршество. В патриархи "царствующего града Москвы и всея Руси" был поставлен Московский митрополит Иов.
Однако право Русской церкви на поставление собственных патриархов ещё предстояло утвердить на Соборе восточно-христианских иерархов. В связи с этим большое значение имела позиция османских властей. Отпуская патриарха Иеремию в Константинополь царь Фёдор снабдил его посланием к султану с заверением в стремлении к "любви братской".
Состоявшийся в 1590 году Константинопольский собор в итоге принял решение в пользу Москвы даже несмотря на возникшие в ходе него разногласия. Это решение стало крупнейшим церковно-дипломатическим успехом Российского царства. Ведь наряду с признанием Московской патриархии Собор фактически освещал титулование московского самодержца как царя "всея земли Росийские". Вместе с превращением Москвы в один из главных центров мирового православия это усиливало идеологию присоединения к Русскому царству западнорусских земель, находившихся под контролем Литвы и Польши.
Между тем, в 1593 году грянула война между Османской империей и державой Габсбургов. В Россию одно за другим направлялись воззвания присоединиться к "священной войне" против турок. Были среди них и очень лукавые.
Патриарх Никон с клиром (Д. Вухтерс (?), 1660—1665 годы) - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
4 августа 2024, 08:00История
Осторожный патриарх Никон и подчинение Москве Киевской митрополии4 августа 1652 года патриархом Московским и Всея Руси стал Никон (в миру Никита Минин). Именно при этом главе Русской Православной церкви к ней началось присоединение Киевской митрополии. Причём, в отличие от церковной реформы, названной именем патриарха, процесс интеграции малороссийских епархий этот глава РПЦ проводил гораздо осторожнее
К примеру, в папа Римский Климент VIII просил в 1594 году царя Фёдора подать пример другим "Государям Христианским" и первым (после императора) вступить в схватку с "кровожадным чудовищем". Хитрость данного предложения заключалась в том, что, призывая русских на помощь, цесарцы отказывались официально оформлять с царём союзнические отношения, опасаясь ослабить свой альянс с Польшей. Тем самым Москве предлагалось примкнуть к антитурецкой коалиции лишь из соображений международного престижа без гарантии каких либо приобретений в случае победы над Портой.
В то же время Рудольф II пытался эксплуатировать тему общерусского единства. Он просил царя поднять на борьбу с османами запорожцев – подданных короля Сигизмунда III. По задумке императора казаки при поддержке российских войск и под царскими знамёнами должны были двинуться на турок. Фёдор Иоаннович запорожцев на помощь Рудольфу благословил, но свои войска и знамёна выделять не стал.
Правда Габсбургу была направлена новая субсидия. В 1595 году из России ему доставили груз пушнины, который оценивался в 8 бочек золота.
В середине 1590-х годов, когда вопрос с Московской патриархией был окончательно решён, а также завершился русско-шведский военный конфликт (1590-95 годов) Москва стала проявлять гораздо больший интерес к антитурецкой лиге. Был даже решён вопрос о направлении в помощь императору русского кавалерийского отряда численностью в несколько тысяч человек. Однако он так и не добраться до державы Габсбургов, т.к. поляки ему запретили вступать на свою территорию.
А потом оборвалась жизнь Фёдора Иоанновича, в России началось Смутное время и Москва надолго выпала из международной политики. Активизация процессов в австрийско-польско-русском треугольнике наступила через 100 лет. На исходе XVII века новая антитурецкая лига вела борьбу под руководством Вены. На сей раз австрийцы почти ультимативно требовали от поляков уладить свои отношения с русскими, чтобы добиться присоединения России к европейской коалиции.
Открытие первого в России памятника Ивану Грозному в Орле - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
13 декабря 2023, 08:10История
Дмитрий Вишневецкий и "новороссийский проект" Ивана ГрозногоКнязь Дмитрий Вишневецкий с лёгкой руки Дмитрия Яворницкого стал основателем и украинского казачества, и первой Сечи на острове Хортица. По поводу этого грозный православный магнат был бы удивлён. И даже боимся себе представить, в каких действиях он бы выразил удивление. Хотя… "Ивана Васильевича" смотрели? А он тут очень даже причём
В таких условиях был подписан Вечный мир 1686 года, закреплявший за Россией Левобережную Малороссию, Киев, Чернигов, Смоленск и Запорожье. Речь шла лишь об их формальном признании за Москвой, поскольку к тому времени они уже фактически были российскими и стали таковыми при активном участии Московской патриархии. Важную роль в процессе присоединения к России западнорусских земель сыграл патриарх Никон.
Таким образом в правление "последнего Рюриковича" на московском престоле были заложены "краеугольные камни" российской внешней политики, реализованной уже династией Романовых: абсолютный государственно-церковный суверенитет, прагматизм, ослабление Польши и сотрудничество с Австрией. Через век после правления царя Фёдора Иоанновича такая политика привела к международному признанию российского суверенитета над Поднепровьем, а ещё через столетие к выходу Российской империи на черноморско-дунайский рубеж.
 
ИсторияXVI векИсторияМоскваРоссияПольшаИван ГрозныйМосковское царствоРечь ПосполитаяОсманская империяЕвропапатриархРПЦ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:08Между унией и патриаршества: выбор Фёдора Иоанновича
08:05Главное за ночь 17 января
07:30Что Трамп мятежный нам готовит? Михаил Таратута о возможных вариантах развития событий вокруг Украины
07:28"Тотальное унижение и тотальное неуважение". Что происходит в Харькове
07:20От Байдена к Трампу: что унаследовал старый новый президент США
07:14Вмешательство Зеленского в выборы в Польше привело к законопроекту "Остановим бандеровщину"
06:45Колония по собственному желанию: Стармер предложил Украине 100-летний договор
06:30Елена Панина: У Трампа есть два способа завершить войну на Украине, но России не подходит ни один
06:15Торецк и Часов Яр на грани падения: Евсеев рассказал, как ВС РФ окружают Покровскую агломерацию
06:05Русский бал в Италии, отважная Кадочникова, уход Дэвида Линча. События культуры
06:00"Куда-то делись девять бригад": военный эксперт рассказал, сколько солдат ВСУ дезертировали с фронта
05:45ВС РФ нужно взять Времевку и Великую Новоселку, чтобы уничтожить Запорожскую группировку ВСУ — эксперт
05:30"Зеленский увиливает": Евсеев о том, почему Запад требует, чтобы Украина снизила возраст мобилизованных
05:15На границе не остановимся: эксперт о том, когда ВС РФ займутся "буфером" под Сумами и Днепропетровском
05:00Ситуация закручивалась серьезно: Рамм рассказал, почему у Киева не получился "геймченджер" в Белоруссии
04:45Когда разведка вычислит, где ВСУ прячут немецкие "Боксеры", их сожгут российские "Ланцеты" — Евсеев
04:30"Зарекаться нельзя": военный эксперт объяснил, могут ли ВСУ после Бердина атаковать Брянскую область
04:15Торопиться пока нет смысла: Евсеев рассказал, когда курская земля станет "большой могилой" для ВСУ
04:00"Уничтожайте их прямо на аэродромах": военный эксперт объяснил, насколько опасны дальнобойные системы ВСУ
03:45Зато у нас есть "Торнадо": Евсеев о том, почему в дальнобойной артиллерии Россия пока уступает Западу
Лента новостейМолния