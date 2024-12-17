Чем хорош "Орешник" в Белоруссии и что Россия успеет в Курской области до нового года – Хроленко - 17.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241217/1059730237.html
Чем хорош "Орешник" в Белоруссии и что Россия успеет в Курской области до нового года – Хроленко
Чем хорош "Орешник" в Белоруссии и что Россия успеет в Курской области до нового года – Хроленко - 17.12.2024 Украина.ру
Чем хорош "Орешник" в Белоруссии и что Россия успеет в Курской области до нового года – Хроленко
Военный обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в эфире Украина.ру рассказал о достижениях ВС РФ на фронте, проиллюстрировал... Украина.ру, 17.12.2024
2024-12-17T15:39
2024-12-17T15:39
видео
россия
украина
белоруссия
украина.ру
минобороны
опк
"орешник"
новый год
запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/11/1059730045_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5d7448cbd645b96d175b11ea12f8e209.jpg
Военный обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в эфире Украина.ру рассказал о достижениях ВС РФ на фронте, проиллюстрировал это цифрами и спрогнозировал уровень заинтересованности Украиной со стороны Запада в 2025 году. 00:28 - О приоритетных направлениях для ВС России до конца 2024 года;03:21 - О ситуации на Курском направлении;07:31 - Об обвале фронта;09:56 - О забрасывании ТЯО на Украину;11:46 - О размещении систем "Орешник" в Белоруссии;18:12 - Об интересах Запада на Украине в 2025 году.#Хроленко #Минобороны #коллегия #ВСРФ #статистика #БПЛА #дроны #ОПК #беспилотник #ВПК #президент #СВО #наступления #фронт #Курск #2024 #война #ВСУ #войска #ДНР #оружие #ЛНР #Донбасс #Херсон #Запорожье #стратегия #ракеты #РСЗО #Орешник #спецоперация #Трамп #артиллерия #авиация #самолёты #Запад #спонсоры #прокси #Россия #РФ #Украина #США #министерство #ЗРК #Путин #бронетехника #вооружение #армия #ресурсы #МИД #Лавров #Белоруссия #ТЯО #Польша #мобилизация #НАТО #угрозы #ЯдерноеОружие #министрТГ-канал Александра Хроленко: t.me/AKhrolenkoНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
https://ukraina.ru/20241217/1059721984.html
россия
украина
белоруссия
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/11/1059730045_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e279d60068ad4d9ced7a86b44f8d9e5a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, украина, белоруссия, украина.ру, минобороны, опк, "орешник", новый год, запад
Видео, Россия, Украина, Белоруссия, Украина.ру, Минобороны, ОПК, "Орешник", Новый год, Запад

Чем хорош "Орешник" в Белоруссии и что Россия успеет в Курской области до нового года – Хроленко

15:39 17.12.2024
 
Читать в
ДзенTelegram
Военный обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в эфире Украина.ру рассказал о достижениях ВС РФ на фронте, проиллюстрировал это цифрами и спрогнозировал уровень заинтересованности Украиной со стороны Запада в 2025 году.

00:28 - О приоритетных направлениях для ВС России до конца 2024 года;
03:21 - О ситуации на Курском направлении;
07:31 - Об обвале фронта;
09:56 - О забрасывании ТЯО на Украину;
11:46 - О размещении систем "Орешник" в Белоруссии;
18:12 - Об интересах Запада на Украине в 2025 году.

#Хроленко #Минобороны #коллегия #ВСРФ #статистика #БПЛА #дроны #ОПК #беспилотник #ВПК #президент #СВО #наступления #фронт #Курск #2024 #война #ВСУ #войска #ДНР #оружие #ЛНР #Донбасс #Херсон #Запорожье #стратегия #ракеты #РСЗО #Орешник #спецоперация #Трамп #артиллерия #авиация #самолёты #Запад #спонсоры #прокси #Россия #РФ #Украина #США #министерство #ЗРК #Путин #бронетехника #вооружение #армия #ресурсы #МИД #Лавров #Белоруссия #ТЯО #Польша #мобилизация #НАТО #угрозы #ЯдерноеОружие #министр

ТГ-канал Александра Хроленко: t.me/AKhrolenko

Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643

Наши подкасты: vk.com/...s-72801118

ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
Коллаж: освобождение Анновки
12:56
"Россияне ещё ближе": освобождена Анновка, что это значит для группировки ВСУ в КураховоРоссийские войска взяли под контроль Анновку на Кураховском направлении Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом во вторник, 17 декабря, сообщило Минобороны РФ
 
ВидеоРоссияУкраинаБелоруссияУкраина.руМинобороныОПК"Орешник"Новый годЗапад
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:52Полковник Геннадий Алехин: Россия под Курахово загнала ВСУ в огневые мешки и мчится к трассе на Запорожье
15:39Чем хорош "Орешник" в Белоруссии и что Россия успеет в Курской области до нового года – Хроленко
15:33В доме, где проживал генерал Кириллов, можно снять квартиру инкогнито - СМИ
15:26Представился агентом СБУ: неизвестный сообщил о минировании машины Картаполова - СМИ
15:04Москалькова ответила на вопрос о судьбе большого рождественского обмена пленными с Украиной
14:53Александр Перенджиев: Россия в ответ на убийство Кириллова должна погасить финансовую систему Украины
14:46Христя всё. Канадский министр пополнила список уходящих после победы Трампа политиков
14:34Потери ВСУ в Курской области за сутки составили до 260 военнослужащих - МО РФ
14:09Володин рассказал о законе, который защитит Россию от предателей
14:02Следователи выяснили, как прятал деньги экс-замминистра обороны Иванов
13:59Украинский МИД нахамил Минску в ответ на инициативу по участию в переговорах
13:39Провал Шольца: чудесное превращение из ястреба в голубя
13:32Опубликован доклад о военных преступлениях ВСУ
13:30Теракт в Москве, пытки и избиения в ВСУ, "мрачное Рождество". Главное на Украине на 13:30 17 декабря
13:15Россия и Украина обменяются посылками для пленных
12:56"Россияне ещё ближе": освобождена Анновка, что это значит для группировки ВСУ в Курахово
12:55СБУ допрашивает депутата Рады Бойко после заявлений о сносе памятников — СМИ
12:35Председатель Госдумы: Кириллова убило террористическое государство во главе с нелегитимным нацистом
12:26"Я жила в аду": баскетболист Тимма ушел из жизни в день рождения Седоковой
12:24Под угрозой полного раскулачивания. Как поживает крупнейший украинский олигарх Ринат Ахметов
Лента новостейМолния