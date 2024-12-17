Чем хорош "Орешник" в Белоруссии и что Россия успеет в Курской области до нового года – Хроленко
Военный обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в эфире Украина.ру рассказал о достижениях ВС РФ на фронте, проиллюстрировал это цифрами и спрогнозировал уровень заинтересованности Украиной со стороны Запада в 2025 году.
00:28 - О приоритетных направлениях для ВС России до конца 2024 года;
03:21 - О ситуации на Курском направлении;
07:31 - Об обвале фронта;
09:56 - О забрасывании ТЯО на Украину;
11:46 - О размещении систем "Орешник" в Белоруссии;
18:12 - Об интересах Запада на Украине в 2025 году.
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00:28 - О приоритетных направлениях для ВС России до конца 2024 года;
03:21 - О ситуации на Курском направлении;
07:31 - Об обвале фронта;
09:56 - О забрасывании ТЯО на Украину;
11:46 - О размещении систем "Орешник" в Белоруссии;
18:12 - Об интересах Запада на Украине в 2025 году.
#Хроленко #Минобороны #коллегия #ВСРФ #статистика #БПЛА #дроны #ОПК #беспилотник #ВПК #президент #СВО #наступления #фронт #Курск #2024 #война #ВСУ #войска #ДНР #оружие #ЛНР #Донбасс #Херсон #Запорожье #стратегия #ракеты #РСЗО #Орешник #спецоперация #Трамп #артиллерия #авиация #самолёты #Запад #спонсоры #прокси #Россия #РФ #Украина #США #министерство #ЗРК #Путин #бронетехника #вооружение #армия #ресурсы #МИД #Лавров #Белоруссия #ТЯО #Польша #мобилизация #НАТО #угрозы #ЯдерноеОружие #министр
ТГ-канал Александра Хроленко: t.me/AKhrolenko
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru