https://ukraina.ru/20241217/1059730237.html

Чем хорош "Орешник" в Белоруссии и что Россия успеет в Курской области до нового года – Хроленко

Чем хорош "Орешник" в Белоруссии и что Россия успеет в Курской области до нового года – Хроленко - 17.12.2024 Украина.ру

Чем хорош "Орешник" в Белоруссии и что Россия успеет в Курской области до нового года – Хроленко

Военный обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в эфире Украина.ру рассказал о достижениях ВС РФ на фронте, проиллюстрировал... Украина.ру, 17.12.2024

2024-12-17T15:39

2024-12-17T15:39

2024-12-17T15:39

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Военный обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в эфире Украина.ру рассказал о достижениях ВС РФ на фронте, проиллюстрировал это цифрами и спрогнозировал уровень заинтересованности Украиной со стороны Запада в 2025 году. 00:28 - О приоритетных направлениях для ВС России до конца 2024 года;03:21 - О ситуации на Курском направлении;07:31 - Об обвале фронта;09:56 - О забрасывании ТЯО на Украину;11:46 - О размещении систем "Орешник" в Белоруссии;18:12 - Об интересах Запада на Украине в 2025 году.#Хроленко #Минобороны #коллегия #ВСРФ #статистика #БПЛА #дроны #ОПК #беспилотник #ВПК #президент #СВО #наступления #фронт #Курск #2024 #война #ВСУ #войска #ДНР #оружие #ЛНР #Донбасс #Херсон #Запорожье #стратегия #ракеты #РСЗО #Орешник #спецоперация #Трамп #артиллерия #авиация #самолёты #Запад #спонсоры #прокси #Россия #РФ #Украина #США #министерство #ЗРК #Путин #бронетехника #вооружение #армия #ресурсы #МИД #Лавров #Белоруссия #ТЯО #Польша #мобилизация #НАТО #угрозы #ЯдерноеОружие #министрТГ-канал Александра Хроленко: t.me/AKhrolenkoНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

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