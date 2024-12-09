https://ukraina.ru/20241209/1059502100.html

Что понадобится мигранту сразу же после переезда в Россию: Бутина о трёх важных моментах

Что понадобится мигранту сразу же после переезда в Россию: Бутина о трёх важных моментах - 09.12.2024 Украина.ру

Что понадобится мигранту сразу же после переезда в Россию: Бутина о трёх важных моментах

Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва, член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина в эфире... Украина.ру, 09.12.2024

2024-12-09T09:50

2024-12-09T09:50

2024-12-09T09:50

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Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва, член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина в эфире Украина.ру рассказала о том, как работает на практике Указ президента Владимира Путина №702 “Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности”, а также о целях и задачах волонтёрского движения "Добро пожаловать в Россию" и дала несколько советов для иностранцев, которые хотят переехать в нашу страну, и для тех, кто их здесь консультирует. 00:37 - О пользе форума "Хочу жить в России", который организовало и провело мультимедийное издание "Украина.ру"; 01:21 - Об Указе Президента №702 и проекте "Добро пожаловать в Россию"; 11:26 - О категориях людей и программах для переселения в РФ; 16:51 - Какие расходы лягут на плечи мигранта? 21:46 - О переводе капитала из-за рубежа в РФ. ТГ-канал Марии Бутиной: t.me/mariabutina Страница волонтёрского движения "Добро пожаловать в Россию": https://welcome-to-russia.com/ru/ Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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