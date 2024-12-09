https://ukraina.ru/20241209/1059502100.html
Что понадобится мигранту сразу же после переезда в Россию: Бутина о трёх важных моментах
Что понадобится мигранту сразу же после переезда в Россию: Бутина о трёх важных моментах - 09.12.2024 Украина.ру
Что понадобится мигранту сразу же после переезда в Россию: Бутина о трёх важных моментах
Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва, член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина в эфире... Украина.ру, 09.12.2024
2024-12-09T09:50
2024-12-09T09:50
2024-12-09T09:50
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Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва, член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина в эфире Украина.ру рассказала о том, как работает на практике Указ президента Владимира Путина №702 “Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности”, а также о целях и задачах волонтёрского движения "Добро пожаловать в Россию" и дала несколько советов для иностранцев, которые хотят переехать в нашу страну, и для тех, кто их здесь консультирует. 00:37 - О пользе форума "Хочу жить в России", который организовало и провело мультимедийное издание "Украина.ру"; 01:21 - Об Указе Президента №702 и проекте "Добро пожаловать в Россию"; 11:26 - О категориях людей и программах для переселения в РФ; 16:51 - Какие расходы лягут на плечи мигранта? 21:46 - О переводе капитала из-за рубежа в РФ. ТГ-канал Марии Бутиной: t.me/mariabutina Страница волонтёрского движения "Добро пожаловать в Россию": https://welcome-to-russia.com/ru/ Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, россия, германия, сша, мария бутина, владимир путин, госдума, рпц, русскоязычные, русский язык, русская традиция, русская культура, русский мир, мигранты, эмиграция, эмигранты, переселенцы, сво, ес, видео
Видео, Россия, Германия, США, Мария Бутина, Владимир Путин, Госдума, РПЦ, русскоязычные, Русский язык, русская традиция, русская культура, Русский мир, мигранты, эмиграция, эмигранты, переселенцы, СВО, ЕС
Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва, член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина в эфире Украина.ру рассказала о том, как работает на практике Указ президента Владимира Путина №702 “Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности”, а также о целях и задачах волонтёрского движения "Добро пожаловать в Россию" и дала несколько советов для иностранцев, которые хотят переехать в нашу страну, и для тех, кто их здесь консультирует.
00:37 - О пользе форума "Хочу жить в России", который организовало и провело мультимедийное издание "Украина.ру";
01:21 - Об Указе Президента №702 и проекте "Добро пожаловать в Россию";
11:26 - О категориях людей и программах для переселения в РФ;
16:51 - Какие расходы лягут на плечи мигранта?
21:46 - О переводе капитала из-за рубежа в РФ.
ТГ-канал Марии Бутиной: t.me/mariabutina
Страница волонтёрского движения "Добро пожаловать в Россию": https://welcome-to-russia.com/ru/
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