Исчезнувший фильм "Тайны святого Юра" - 06.12.2024 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20241206/1059471636.html
Исчезнувший фильм "Тайны святого Юра"
Исчезнувший фильм "Тайны святого Юра" - 06.12.2024 Украина.ру
Исчезнувший фильм "Тайны святого Юра"
6 декабря 1982 года на советские киноэкраны вышел фильм "Тайны святого Юра". Он имел ярко выраженный пропагандистский антиклерикальный характер, но зрителю больше "заходили" картины развлекательного жанра, а потому он собрал не слишком большую аудиторию – всего 6,2 миллиона, для того времени это было немного
2024-12-06T16:00
2024-12-06T16:00
история
история
история ссср
история украины
усср
угкц
украина
львов
западная украина
униаты
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Тем не менее, фильм этот оставил в истории нашего кинематографа заметный след, и потому, что в нем собрался выдающийся актёрский состав, и потому, что судьба его после 1991 года оказалась более чем любопытной и трагичной.В марте 1946 года на Львовском церковном соборе была ликвидирована Украинская греко-католическая церковь или как её ещё называют – униатская. Во многом указанная церковь была и есть политическим проектом, направленным в первую очередь на борьбу с Русской православной церковью, на поддержку разных украинских праворадикальных и русофобских сил, таких как УВО, ОУН, УПА*, УНА-УНСО*, партия "Свобода"* и др. Ни для кого не секрет, что именно священнослужители УГКЦ благословляли на борьбу с большевизмом украинцев, которые пожелали стать бойцами гренадерской дивизии СС "Галиция" и тайно поддерживали бандеровцев.Естественно, в советском кинематографе униатская церковь выступала врагом общества, пособником различных враждебных государств. Решил снять фильм про УГКЦ и советский кинорежиссер Валерьян Пидпалый. В копилке режиссёра на тот момент уже был художественный фильм на религиозную тематику – "Искупление чужих грехов" (1978).Пидпалый был известен прежде всего тем, что снимал различные научно-популярные ленты – "Советские сейнеры", "Помочь человеку", "Каким быть селу" (1969), "Чужие в городе" (1970), "Приближение к истине" (1972), "Наступление на рак" (1974) и многие другие. Именно за свои научно-популярные ленты режиссёр был удостоен многих наград: Республиканской премии им. Я. Галана (1977), Серебряной медали МКФ медицинских фильмов в Варне (Болгария) (1969), Золотой медали того же кинофестиваля в 1976 году и др. Но это всё было, когда он работал режиссёром-кинодокументалистом на "Украгрорекламфильме" и "Киевнаучфильме". С 1977 года он перешел на Киностудию им. Довженко.Пидпалый принялся писать сценарий, основываясь на приключенческой повести Владимира Добрычева "Тайны Святого Юра" (1981). Вторым соавтором сценария стал сам автор повести. Добрычев в своих произведениях жестко критиковал УГКЦ и персонально её бессменного с 1900-го по 1944 годы предстоятеля митрополита Андрея Шептицкого. В частности писатель заявлял, что Шептицкий всеми силами намеревался отколоть Украину от России, сделать так, чтобы в самой России восторжествовал католицизм. Писатель указывал на тот факт, что после Великой Отечественной именно униатская церковь стала идеологической подпиткой всех националистических бандформирований Украины, обманывая простое население, она продолжала свою борьбу с советской властью.Пидпалый не хотел снимать "сухую" ленту об исторических событиях, а потому добавил в неё драму человеческих отношений. Так появилась картина "Тайны святого Юра", которая берёт своё название от резиденции предстоятелей УГКЦ – собора Святого Юра (Георгия Победоносца) во Львове.Действие фильма происходит в годы Первой Мировой войны на Западной Украине. Двадцатилетним юношей под звон колоколов Святоюрского монастыря, получив Божье благословение, главный герой Роман отправляется на фронт в составе австрийской армии. Юный патриот полон решимости с честью послужить своему отечеству. На фронте он видит ужасы войны – смерть однополчан, ужасные бои. Роман попадает в плен, но сбегает и добирается до Львова, где его девушка Стефа советует обратиться к митрополиту Андрею, который поможет сделать дальнейший правильный жизненный выбор.Глава униатской церкви Андрей Шептицкий использует слепую веру и преданность людей в корыстных целях, разжигает национальную и религиозную рознь. Роману поручают охранять хранящиеся в подвалах собора архивы. Случайно он знакомится с содержанием секретных материалов, из которых узнает, что миротворец-митрополит давно уже продал интересы своего народа Австро-Венгрии. Последней каплей, определившей поворот в мировоззрении Романа, становится расстрел австрийскими жандармами мирной демонстрации трудящихся, требующих союза с Россией и окончания войны. Роман включается в борьбу за освобождение западных украинцев и решает обнародовать засекреченные документы.Главная роль досталась советскому актеру киевлянину Андрею Харитонову, который до этого снимался в кинолентах "На гранатовых островах" (1981), "Ассоль" (1982), но подлинную известность обрел благодаря главной роли в известном 3-серийном фильме "Овод" (1980), тоже снятом на Киевской киностудии им. Довженко.Роль друга Романа – Ореста, сыграл другой титулованный советский актёр Владимир Талашко, отметившийся до этого в таких советских кино- и телехитах как "В бой идут одни "старики", "Как закалялась сталь" (1973), "Рождённая революцией" (1974-75) и "Капитан Немо" (1975).На роль Стефы после кинопроб режиссер Пидпалый выбрал Елизавету Дедову, которая хотя и снялась в нескольких фильмах: "Такая поздняя, такая теплая осень" (1981), "Нежность к ревущему зверю" (1982) и прочих, но популярностью как её коллеги не блистала.Олексу сыграл один из самых гениальных и разноплановых советских а затем украинских актеров Богдан Ступка, который на тот момент участвовал в двух десятках фильмов, из которых наиболее заметным, пожалуй, можно назвать ленту "Белая птица с чёрной отметиной" (1970). Главные в его кинокарьере роли были ещё впереди.В Андрея Шептицкого перевоплотился ленинградец Сергей Полежаев, который на тот момент был, пожалуй, самым титулованным из актеров фильма, сыграв в десятках кинолент, включая "Адъютант его превосходительства" (1969), "Тени исчезают в полдень" (1971-73), "Кортик" (1973) и многих других.Фильм снимали во Львове, в том числе и непосредственно в Соборе святого Юра, на других локациях Западной Украины. В массовку набирали обычных людей. Авторам фильма пришлось достать австро-венгерскую военную форму времен Первой мировой и много другого реквизита, что в 1982 году было уже непросто.Фильм вышел в прокат 6 декабря 1982 года, его просмотрели более 6,2 млн. зрителей. На кинофестивале "Молодость-82" в Киеве актрисе Елизавете Дедовой даже вручили диплом за исполнение роли Стефы.Но самое интересное с "Тайнами святого Юры" началось после развала Советского Союза – фильм… потерялся. На данный момент он считается утерянным, в Интернете нет не то что его самого, практически не найти на него рецензии. Некоторые юные в 1982 году актёры, снимавшиеся в массовках, пытались в 90-е и 00-е обнаружить копии киноленты на Киностудии им. Довженко, но все их усилия оказались тщетными. Поговаривают, что записи фильма были изъяты и уничтожены тайными агентами Ватикана.Естественно, украинская власть клеймила ленту как пропагандистскую, созданную "кегэбистом" Добрычевым. Украинские националисты назвали все события фильма выдуманными с целью очернения УГКЦ. Однако, глядя на происходящее в современной Украине, на ту роль, которую играла УГКЦ в первом и втором Майданах, на ту экспансию, которую униаты начали практически с первого года восстановления их церкви, становится понятным, что сюжет фильма не высосан из пальца. В современной Украине Православная Церковь Московского Патриархата запрещена. Сбылась мечта греко-католиков – Украина перешла на католический календарь, приняла католические религиозные праздники и откололась от России.Конечно же, верные получаемым из Ватикана установкам, его агенты-униаты будут уничтожать любые компрометирующие их свидетельства, включая, в том числе, развенчивающие их русофобскую сущность художественные фильмы. Особенно такой, как "Тайны святого Юра", снятый в 1982 году на Киевской киностудии им. Довженко при участии замечательных украинских и русских актеров.К сожалению (это субъективное мнение автора) в России недооценивают исходящую от этих субъектов угрозу. А она более, чем реально. Пока в Москве с ними миндальничают (представительства греко-католиков до сих пор работают в России на абсолютно официальных основаниях), на Украине униаты выжигают все, что касается православия и России калёным железом, и готовят страну к поглощению Ватиканом. Противостоять этой силе можно только еще большей силой и энергией.* Террористическая организация запрещённая в России.
https://ukraina.ru/20241101/1050588160.html
https://ukraina.ru/20241110/1058771609.html
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история, история ссср, история украины, усср, угкц, украина, львов, западная украина, униаты, кино, фильм, кинематограф
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Исчезнувший фильм "Тайны святого Юра"

16:00 06.12.2024
 
"Тайны Святого Юра". Кадр из фильма
Тайны Святого Юра. Кадр из фильма
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Алексей Стаценко
публицист
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6 декабря 1982 года на советские киноэкраны вышел фильм "Тайны святого Юра". Он имел ярко выраженный пропагандистский антиклерикальный характер, но зрителю больше "заходили" картины развлекательного жанра, а потому он собрал не слишком большую аудиторию – всего 6,2 миллиона, для того времени это было немного
Тем не менее, фильм этот оставил в истории нашего кинематографа заметный след, и потому, что в нем собрался выдающийся актёрский состав, и потому, что судьба его после 1991 года оказалась более чем любопытной и трагичной.
В марте 1946 года на Львовском церковном соборе была ликвидирована Украинская греко-католическая церковь или как её ещё называют – униатская. Во многом указанная церковь была и есть политическим проектом, направленным в первую очередь на борьбу с Русской православной церковью, на поддержку разных украинских праворадикальных и русофобских сил, таких как УВО, ОУН, УПА*, УНА-УНСО*, партия "Свобода"* и др. Ни для кого не секрет, что именно священнослужители УГКЦ благословляли на борьбу с большевизмом украинцев, которые пожелали стать бойцами гренадерской дивизии СС "Галиция" и тайно поддерживали бандеровцев.
Естественно, в советском кинематографе униатская церковь выступала врагом общества, пособником различных враждебных государств. Решил снять фильм про УГКЦ и советский кинорежиссер Валерьян Пидпалый. В копилке режиссёра на тот момент уже был художественный фильм на религиозную тематику – "Искупление чужих грехов" (1978).
Пидпалый был известен прежде всего тем, что снимал различные научно-популярные ленты – "Советские сейнеры", "Помочь человеку", "Каким быть селу" (1969), "Чужие в городе" (1970), "Приближение к истине" (1972), "Наступление на рак" (1974) и многие другие. Именно за свои научно-популярные ленты режиссёр был удостоен многих наград: Республиканской премии им. Я. Галана (1977), Серебряной медали МКФ медицинских фильмов в Варне (Болгария) (1969), Золотой медали того же кинофестиваля в 1976 году и др. Но это всё было, когда он работал режиссёром-кинодокументалистом на "Украгрорекламфильме" и "Киевнаучфильме". С 1977 года он перешел на Киностудию им. Довженко.
Пидпалый принялся писать сценарий, основываясь на приключенческой повести Владимира Добрычева "Тайны Святого Юра" (1981). Вторым соавтором сценария стал сам автор повести. Добрычев в своих произведениях жестко критиковал УГКЦ и персонально её бессменного с 1900-го по 1944 годы предстоятеля митрополита Андрея Шептицкого. В частности писатель заявлял, что Шептицкий всеми силами намеревался отколоть Украину от России, сделать так, чтобы в самой России восторжествовал католицизм. Писатель указывал на тот факт, что после Великой Отечественной именно униатская церковь стала идеологической подпиткой всех националистических бандформирований Украины, обманывая простое население, она продолжала свою борьбу с советской властью.
Андрей Шептицкий
1 ноября, 16:01История
80 лет со дня смерти Андрея Шептицкого: святой отец в неустанных заботах о собственном величииУниатский митрополит Андрей Шептицкий, скончавшийся во Львове 1 ноября 1944 года, личность поистине легендарная. Мало какому общественному деятелю удалось поприветствовать за свою жизнь и последнего российского императора, и второго "императора" советского, и стать при этом "героем Украины", идеологи которой не терпят перечисленных деятелей
Пидпалый не хотел снимать "сухую" ленту об исторических событиях, а потому добавил в неё драму человеческих отношений. Так появилась картина "Тайны святого Юра", которая берёт своё название от резиденции предстоятелей УГКЦ – собора Святого Юра (Георгия Победоносца) во Львове.
Действие фильма происходит в годы Первой Мировой войны на Западной Украине. Двадцатилетним юношей под звон колоколов Святоюрского монастыря, получив Божье благословение, главный герой Роман отправляется на фронт в составе австрийской армии. Юный патриот полон решимости с честью послужить своему отечеству. На фронте он видит ужасы войны – смерть однополчан, ужасные бои. Роман попадает в плен, но сбегает и добирается до Львова, где его девушка Стефа советует обратиться к митрополиту Андрею, который поможет сделать дальнейший правильный жизненный выбор.
Глава униатской церкви Андрей Шептицкий использует слепую веру и преданность людей в корыстных целях, разжигает национальную и религиозную рознь. Роману поручают охранять хранящиеся в подвалах собора архивы. Случайно он знакомится с содержанием секретных материалов, из которых узнает, что миротворец-митрополит давно уже продал интересы своего народа Австро-Венгрии. Последней каплей, определившей поворот в мировоззрении Романа, становится расстрел австрийскими жандармами мирной демонстрации трудящихся, требующих союза с Россией и окончания войны. Роман включается в борьбу за освобождение западных украинцев и решает обнародовать засекреченные документы.
Главная роль досталась советскому актеру киевлянину Андрею Харитонову, который до этого снимался в кинолентах "На гранатовых островах" (1981), "Ассоль" (1982), но подлинную известность обрел благодаря главной роли в известном 3-серийном фильме "Овод" (1980), тоже снятом на Киевской киностудии им. Довженко.
Роль друга Романа – Ореста, сыграл другой титулованный советский актёр Владимир Талашко, отметившийся до этого в таких советских кино- и телехитах как "В бой идут одни "старики", "Как закалялась сталь" (1973), "Рождённая революцией" (1974-75) и "Капитан Немо" (1975).
Рожденная Революцией
10 ноября, 08:00История
"Рождённая революцией". 50 лет самому известному сериалу о милиции10 ноября 1974 года исполняется 50 лет с момента выхода на экраны первой серии многосерийного художественного фильма "Рождённая революцией". Фильм имел всесоюзный размах – он был первый такого масштаба о сотрудниках МВД, но снимали его не в Москве, а в Киеве на киностудии им. Довженко, и сняли, судя по популярности и долговечности сериала, неплохо
На роль Стефы после кинопроб режиссер Пидпалый выбрал Елизавету Дедову, которая хотя и снялась в нескольких фильмах: "Такая поздняя, такая теплая осень" (1981), "Нежность к ревущему зверю" (1982) и прочих, но популярностью как её коллеги не блистала.
Олексу сыграл один из самых гениальных и разноплановых советских а затем украинских актеров Богдан Ступка, который на тот момент участвовал в двух десятках фильмов, из которых наиболее заметным, пожалуй, можно назвать ленту "Белая птица с чёрной отметиной" (1970). Главные в его кинокарьере роли были ещё впереди.
В Андрея Шептицкого перевоплотился ленинградец Сергей Полежаев, который на тот момент был, пожалуй, самым титулованным из актеров фильма, сыграв в десятках кинолент, включая "Адъютант его превосходительства" (1969), "Тени исчезают в полдень" (1971-73), "Кортик" (1973) и многих других.
Фильм снимали во Львове, в том числе и непосредственно в Соборе святого Юра, на других локациях Западной Украины. В массовку набирали обычных людей. Авторам фильма пришлось достать австро-венгерскую военную форму времен Первой мировой и много другого реквизита, что в 1982 году было уже непросто.
Фильм вышел в прокат 6 декабря 1982 года, его просмотрели более 6,2 млн. зрителей. На кинофестивале "Молодость-82" в Киеве актрисе Елизавете Дедовой даже вручили диплом за исполнение роли Стефы.
Греко-католический храм Св. Василия в Киеве
19 октября, 08:02История
Брестская уния: как создавалась УГКЦГреко-католическая, иначе – католическая восточного обряда или униатская церковь на Украине была создана 19 октября 1596 года на соборе в Бресте. Этот акт завершил процесс, стартовавший ещё в 1590 году, когда часть православных иерархов Речи Посполитой договорилась о переходе под власть Папы. Однако, единая церковь на украинских землях не возникла
Но самое интересное с "Тайнами святого Юры" началось после развала Советского Союза – фильм… потерялся. На данный момент он считается утерянным, в Интернете нет не то что его самого, практически не найти на него рецензии. Некоторые юные в 1982 году актёры, снимавшиеся в массовках, пытались в 90-е и 00-е обнаружить копии киноленты на Киностудии им. Довженко, но все их усилия оказались тщетными. Поговаривают, что записи фильма были изъяты и уничтожены тайными агентами Ватикана.
Естественно, украинская власть клеймила ленту как пропагандистскую, созданную "кегэбистом" Добрычевым. Украинские националисты назвали все события фильма выдуманными с целью очернения УГКЦ. Однако, глядя на происходящее в современной Украине, на ту роль, которую играла УГКЦ в первом и втором Майданах, на ту экспансию, которую униаты начали практически с первого года восстановления их церкви, становится понятным, что сюжет фильма не высосан из пальца. В современной Украине Православная Церковь Московского Патриархата запрещена. Сбылась мечта греко-католиков – Украина перешла на католический календарь, приняла католические религиозные праздники и откололась от России.
Конечно же, верные получаемым из Ватикана установкам, его агенты-униаты будут уничтожать любые компрометирующие их свидетельства, включая, в том числе, развенчивающие их русофобскую сущность художественные фильмы. Особенно такой, как "Тайны святого Юра", снятый в 1982 году на Киевской киностудии им. Довженко при участии замечательных украинских и русских актеров.
К сожалению (это субъективное мнение автора) в России недооценивают исходящую от этих субъектов угрозу. А она более, чем реально. Пока в Москве с ними миндальничают (представительства греко-католиков до сих пор работают в России на абсолютно официальных основаниях), на Украине униаты выжигают все, что касается православия и России калёным железом, и готовят страну к поглощению Ватиканом. Противостоять этой силе можно только еще большей силой и энергией.
* Террористическая организация запрещённая в России.
 
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