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Вокруг Булгакова": Марк Крысобой

Вокруг Булгакова": Марк Крысобой - 01.12.2024 Украина.ру

Вокруг Булгакова": Марк Крысобой

Центурион (у Булгакова – кентурион) Марк по прозвищу Крысобой – один из третьестепенных, но очень важных персонажей. Настолько важных, что писатель счёл нужным снабдить его детальным описанием и подобием биографии. Функционал его чисто служебный – он является начальником явной стражи прокуратора (тогда как Афраний – начальник стражи тайной)

2024-12-01T12:10

2024-12-01T12:10

2024-12-01T12:10

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Прозвище Марка автор даёт в переводе, а не в оригинале, что несколько затрудняет понимание того, что имелось в виду. Булгаков, в отличие от нас латынь, в том числе и литературную, знал хорошо.Версии, в основном, сводятся к двум.По первой из них "крысобой" – ловкий солдат, способный на ходу прихлопнуть крысу и, в общем-то, только на это и годящийся. Якобы это прозвище трусливых солдат в римской армии. К сожалению, авторы этой версии не указывают первоисточник – не исключаем, что это просто вымысел.Нам эта версия представляется совершенно невероятной чисто психологически. Поверить в наличие у великана Крысобоя богатырской самоиронии мы с некоторым трудом можем (хотя в тексте романа на это нет ни малейшего намёка), но представить себе постороннего человека (солдата допустим) который с этой издевательской кличкой обращается к младшему командиру, сама внешность которого людей пугает… А ведь прозвище это ходовое – писатель цитирует крик Пилата в бою – "великан Крысобой попался!"Второй вариант предполагает, что прозвище, напротив, имеет смысл если не позитивный, то, во всяком случае, прямой.Мне почему-то не встретился самый очевидный вариант с отсылкой к Вулгароктону(су) – византийскому императору Василию II Болгаробойце. Этот персонаж известен в русской истории тем, что именно при правлении Василия и его соправителя Романа была крещена Русь, а их сестра Анна стала женой киевского князя Владимира Святославовича. Правда, государственным языком Византии был греческий, а не латынь. Но перевод с греческого на латынь и обратно (или даже между диалектами греческого) – обычное "развлечение" в университетах того времени. Правда, касались они в больше мере гуманитариев, а не естественников (эпизод с переводом между диалектами есть в воспоминаниях известного советского философа и культуролога Алексея Фёдоровича Лосева).Пилат называет Марка "холодным и убеждённым палачом" и он действительно выполняет в романе задачи скорее палаческие – проводит "разъяснительную беседу" с Иешуа, а потом руководит технической стороной казни на Лысой горе. Но кто его жертвы как не крысы, вредящие империи?Кроме того, Крысобой – другое название "крысиного волка". Существование самого по себе "крысиного волка" под вопросом, но смысл этого термина широко известен – это специально выведенная бойцовая крыса-каннибал, которая используется для уничтожения других крыс. Собственно, тут тоже отсылка к палаческой функции Марка, но не только…Обратимся к описанию внешности персонажа:"Крысобоя вообще все провожали взглядами, где бы он ни появлялся, из‑за его роста, а те, кто видел его впервые, из‑за того ещё, что лицо кентуриона было изуродовано: нос его некогда был разбит ударом германской палицы. (…) "Крысобой был на голову выше самого высокого из солдат легиона и настолько широк в плечах, что совершенно заслонил ещё невысокое солнце".Можно подумать, что ранение было получено им в битве при Идиставизо ("долине дев") в 16 году н.э., в котором принимал участие и Пилат, но прямых указаний на это в тексте всё же нет. Также неясно, связан ли характер Марка с его ранением, как считает Иешуа, хотя такое предположение выглядит вполне естественным.Относительно роста. В мирное время в легионеры брали мужчин ростом не ниже 168 см. (по данным археологии это примерно соответствует среднему росту римлян), что не мешало галлам насмехаться над легионерами Цезаря – средний рост самих галлов, по тем же археологическим данным, был 174… Это конечно не на голову выше, но всё же разница заметная.Если мы вспомним, что по одной из версий сам Пилат был провинциалом, а не римлянином, то и его любимый офицер тоже мог быть римским гражданином из числа галлов, например. Правда, он хорошо говорит на латыни, но о том, владеет ли он галльским естественно не упоминается – галлы в романе не фигурируют. Из того, что по-арамейски Марк говорит плохо, можно сделать вывод, что языки ему давались нелегко. Но тут в любом случае приведённых в романе фактов не хватает. Он мог в Рим попасть и в детстве…Сама по себе версия о провинциальном происхождении Марка хорошо соответствует версии "крысиного волка" – варвар, натасканный на варваров, как раз будет тем самым "крысобоем". Сугубо теоретически таким прозвищем мог и сам Марк гордиться – ведь его считают самым сильным среди варваров… Уважают!Теперь относительно его статуса – он центурион (командир центурии – сотни, или, если угодно, роты), но центурии особой. Особая она не в плане "особого назначения", а в связи с тем, что является правофланговой во всём легионе – первая центурия первого манипула первой когорты. Как правило – двойной численности.На практике он выполняет функции и начальника личной охраны прокуратора и исполнителя его ответственных заданий, которые необходимо осуществлять публично.Относительно личных качеств – о том, что Марк "холодный и убеждённый палач" и "калечит солдат" мы слышим от Пилата и должны ему верить. Но должны мы верить и рассказчику, который ничего о зверствах Марка не пишет. Он выполняет приказы прокуратора, отнюдь не демонстрируя какой-то исключительной жестокости.Ему сказано научить Иешуа говорить "правильно", но не калечить – он так и делает. Оговорку про "не калечить" можно ведь воспринимать так, что прокуратор боится проявления Крысобоем его зверского характера, а можно и так, что прокуратор просто дает конкретную команду – меры воздействия на арестованного могут быть разными.Нигде не указано, что на Лысой горе пострадал хоть один солдат – они стоят на жаре, им тяжело, но потерь в центурии нет.На самого центуриона жара не действует, что заставляет подозревать наличие в нём некой частицы демонической природы. Кто в окружении Воланда не боится жары и обладает исключительным уродством? Азазелло – демон безводной пустыни…Замечание сонного Пилата по поводу того, что Крысобой "солдат калечит" вызывает у того живейшее недоумение. Оно скорее всего связано с тем, что прокуратор вдруг начинает вести с ним задушевные беседы (слишком разное у них положение, чтобы быть дружками), но может и с тем, что претензии к центуриону не соответствуют реальности.Тут ещё надо учесть, что Пилат сознательно создаёт и поддерживает представление о себе как о кровавом чудовище, а в помощниках у него, естественно, тоже должны быть кровавые чудовища…Эпизод с ночной беседой – вообще единственный, в котором Марк проявляет хоть какие-то человеческие чувства (страх и злоба – по отношению к Банге, "величайшее изумление" – по отношению к Пилату). Больше нигде в тексте никаких чувств за ним не замечено – ни хороших, ни, что характерно, плохих. Даже Иешуа, увидевший его один раз, говорит, что Марк жесток и чёрств, но не теряет надежды благотворно повлиять на него, если такая возможность представится (она, как мы знаем, не представилась). Настоящее олицетворение беспощадного имперского порядка.

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история, византия, рим, михаил булгаков, русская литература, роман, писатель, мастер и маргарита