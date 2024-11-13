Если с фронта убирают сразу двух генералов, значит мы неплохо воевали: Свидовсков об информационной войне
Главным художественный руководитель ГТРК ЛНР, почётный председатель союза журналистов ЛНР Леонард Свидовсков рассказал о том, насколько сегодня слышны голоса возвращённых регионов на "большой земле", насколько сложно доносить правду через фильмы и культуру, а также объяснил свою позицию относительно ветеранов военной журналистики и информационного фронта.
00:44 – Съезд медиаэкспертов и интеграция возвращённых в Россию регионов;
05:00 – Насколько охотно на "большой земле" слушают и слышат новые регионы?
6:49 – Почему люди так поздно просыпаются?
14:32 – Как донести правду через фильмы;
19:04 – О статусе ветеранов военной журналистики;
26:49 – О сумрачных планах Зеленского.
#Свидовсков #ЛНР #Луганск #СоюзЖурналистов #Донбасс #журналист #пресса #Малькевич #Путин #Донецк #Херсон #Запорожье #ДНР #Черновол #референдум #Крым #Мешков #Харьков #Киев #Котляревский #СВО #спецоперация #война #конфликт #Зеленский #Гоголь #Одесса #культура #кино #документалка #документалистика #Солнцепёк #ГТРК #ветеран #ветераны #Эренбург #Симонов #ВОВ #ВМВ #радио #ВГА #Миротворец #СтаницаЛуганская #Венк #Россия #РФ #история #Украина #литература #культура #фильмы #президент
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00:44 – Съезд медиаэкспертов и интеграция возвращённых в Россию регионов;
05:00 – Насколько охотно на "большой земле" слушают и слышат новые регионы?
6:49 – Почему люди так поздно просыпаются?
14:32 – Как донести правду через фильмы;
19:04 – О статусе ветеранов военной журналистики;
26:49 – О сумрачных планах Зеленского.
#Свидовсков #ЛНР #Луганск #СоюзЖурналистов #Донбасс #журналист #пресса #Малькевич #Путин #Донецк #Херсон #Запорожье #ДНР #Черновол #референдум #Крым #Мешков #Харьков #Киев #Котляревский #СВО #спецоперация #война #конфликт #Зеленский #Гоголь #Одесса #культура #кино #документалка #документалистика #Солнцепёк #ГТРК #ветеран #ветераны #Эренбург #Симонов #ВОВ #ВМВ #радио #ВГА #Миротворец #СтаницаЛуганская #Венк #Россия #РФ #история #Украина #литература #культура #фильмы #президент
ТГ-канал Леонарда Свидовскова: t.me/kreditlot
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukraina_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru