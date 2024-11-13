https://ukraina.ru/20241113/1058870078.html

Если с фронта убирают сразу двух генералов, значит мы неплохо воевали: Свидовсков об информационной войне

Если с фронта убирают сразу двух генералов, значит мы неплохо воевали: Свидовсков об информационной войне - 13.11.2024 Украина.ру

Если с фронта убирают сразу двух генералов, значит мы неплохо воевали: Свидовсков об информационной войне

Главным художественный руководитель ГТРК ЛНР, почётный председатель союза журналистов ЛНР Леонард Свидовсков рассказал о том, насколько сегодня слышны голоса... Украина.ру, 13.11.2024

2024-11-13T13:04

2024-11-13T13:04

2024-11-13T13:04

видео

лнр

россия

луганск

леонард свидовсков

владимир зеленский

вконтакте

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0d/1058869939_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3a6adf693ddfeae7271461407d4c7a08.jpg

Главным художественный руководитель ГТРК ЛНР, почётный председатель союза журналистов ЛНР Леонард Свидовсков рассказал о том, насколько сегодня слышны голоса возвращённых регионов на "большой земле", насколько сложно доносить правду через фильмы и культуру, а также объяснил свою позицию относительно ветеранов военной журналистики и информационного фронта.00:44 – Съезд медиаэкспертов и интеграция возвращённых в Россию регионов;05:00 – Насколько охотно на "большой земле" слушают и слышат новые регионы?6:49 – Почему люди так поздно просыпаются? 14:32 – Как донести правду через фильмы;19:04 – О статусе ветеранов военной журналистики;26:49 – О сумрачных планах Зеленского. #Свидовсков #ЛНР #Луганск #СоюзЖурналистов #Донбасс #журналист #пресса #Малькевич #Путин #Донецк #Херсон #Запорожье #ДНР #Черновол #референдум #Крым #Мешков #Харьков #Киев #Котляревский #СВО #спецоперация #война #конфликт #Зеленский #Гоголь #Одесса #культура #кино #документалка #документалистика #Солнцепёк #ГТРК #ветеран #ветераны #Эренбург #Симонов #ВОВ #ВМВ #радио #ВГА #Миротворец #СтаницаЛуганская #Венк #Россия #РФ #история #Украина #литература #культура #фильмы #президентТГ-канал Леонарда Свидовскова: t.me/kreditlot Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukraina_ruОдноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

https://ukraina.ru/20241113/1058869535.html

лнр

россия

луганск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, лнр, россия, луганск, леонард свидовсков, владимир зеленский, вконтакте