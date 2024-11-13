Если с фронта убирают сразу двух генералов, значит мы неплохо воевали: Свидовсков об информационной войне - 13.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241113/1058870078.html
Если с фронта убирают сразу двух генералов, значит мы неплохо воевали: Свидовсков об информационной войне
Если с фронта убирают сразу двух генералов, значит мы неплохо воевали: Свидовсков об информационной войне - 13.11.2024 Украина.ру
Если с фронта убирают сразу двух генералов, значит мы неплохо воевали: Свидовсков об информационной войне
Главным художественный руководитель ГТРК ЛНР, почётный председатель союза журналистов ЛНР Леонард Свидовсков рассказал о том, насколько сегодня слышны голоса... Украина.ру, 13.11.2024
2024-11-13T13:04
2024-11-13T13:04
видео
лнр
россия
луганск
леонард свидовсков
владимир зеленский
вконтакте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0d/1058869939_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3a6adf693ddfeae7271461407d4c7a08.jpg
Главным художественный руководитель ГТРК ЛНР, почётный председатель союза журналистов ЛНР Леонард Свидовсков рассказал о том, насколько сегодня слышны голоса возвращённых регионов на "большой земле", насколько сложно доносить правду через фильмы и культуру, а также объяснил свою позицию относительно ветеранов военной журналистики и информационного фронта.00:44 – Съезд медиаэкспертов и интеграция возвращённых в Россию регионов;05:00 – Насколько охотно на "большой земле" слушают и слышат новые регионы?6:49 – Почему люди так поздно просыпаются? 14:32 – Как донести правду через фильмы;19:04 – О статусе ветеранов военной журналистики;26:49 – О сумрачных планах Зеленского. #Свидовсков #ЛНР #Луганск #СоюзЖурналистов #Донбасс #журналист #пресса #Малькевич #Путин #Донецк #Херсон #Запорожье #ДНР #Черновол #референдум #Крым #Мешков #Харьков #Киев #Котляревский #СВО #спецоперация #война #конфликт #Зеленский #Гоголь #Одесса #культура #кино #документалка #документалистика #Солнцепёк #ГТРК #ветеран #ветераны #Эренбург #Симонов #ВОВ #ВМВ #радио #ВГА #Миротворец #СтаницаЛуганская #Венк #Россия #РФ #история #Украина #литература #культура #фильмы #президентТГ-канал Леонарда Свидовскова: t.me/kreditlot Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukraina_ruОдноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
https://ukraina.ru/20241113/1058869535.html
лнр
россия
луганск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0d/1058869939_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f88029d041225279c2d48af44918eb44.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, лнр, россия, луганск, леонард свидовсков, владимир зеленский, вконтакте
Видео, ЛНР, Россия, Луганск, Леонард Свидовсков, Владимир Зеленский, Вконтакте

Если с фронта убирают сразу двух генералов, значит мы неплохо воевали: Свидовсков об информационной войне

13:04 13.11.2024
 
Читать в
Главным художественный руководитель ГТРК ЛНР, почётный председатель союза журналистов ЛНР Леонард Свидовсков рассказал о том, насколько сегодня слышны голоса возвращённых регионов на "большой земле", насколько сложно доносить правду через фильмы и культуру, а также объяснил свою позицию относительно ветеранов военной журналистики и информационного фронта.

00:44 – Съезд медиаэкспертов и интеграция возвращённых в Россию регионов;
05:00 – Насколько охотно на "большой земле" слушают и слышат новые регионы?
6:49 – Почему люди так поздно просыпаются?
14:32 – Как донести правду через фильмы;
19:04 – О статусе ветеранов военной журналистики;
26:49 – О сумрачных планах Зеленского.

#Свидовсков #ЛНР #Луганск #СоюзЖурналистов #Донбасс #журналист #пресса #Малькевич #Путин #Донецк #Херсон #Запорожье #ДНР #Черновол #референдум #Крым #Мешков #Харьков #Киев #Котляревский #СВО #спецоперация #война #конфликт #Зеленский #Гоголь #Одесса #культура #кино #документалка #документалистика #Солнцепёк #ГТРК #ветеран #ветераны #Эренбург #Симонов #ВОВ #ВМВ #радио #ВГА #Миротворец #СтаницаЛуганская #Венк #Россия #РФ #история #Украина #литература #культура #фильмы #президент

ТГ-канал Леонарда Свидовскова: t.me/kreditlot

Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukraina_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643

Наши подкасты: vk.com/...s-72801118

ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
13:00
Взрыв в Севастополе, пропавшие люди, ВС РФ наступают на всех направлениях. Главное на 13.00 13 ноябряВоенный убит в Севастополе; "динамика СВО очень высокая" — Песков; тысячи пропавших без вести
 
ВидеоЛНРРоссияЛуганскЛеонард СвидовсковВладимир ЗеленскийВконтакте
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:53Песков рассказал, как и когда пройдёт большая пресс-конференция Путина
13:53"Оставили полубезоружными": Бужанский рассказал, как США "кинули" Украину
13:53Замначальника российского Генштаба Вадим Шамарин признал вину по делу о взятке
13:17Глава Тореза Дмитрий Лысенко: При Украине город жил депрессивно, сейчас мы развиваемся в родной России
13:04Если с фронта убирают сразу двух генералов, значит мы неплохо воевали: Свидовсков об информационной войне
13:00Взрыв в Севастополе, пропавшие люди, ВС РФ наступают на всех направлениях. Главное на 13.00 13 ноября
12:39На Украине неожиданно узнали, что "Вовина тысяча" - это деньги налогоплательщиков
12:28Песков предупредил, к чему ведет открытие базы противоракетной обороны в Польше
12:28Украинский бюджет получил более $100 млрд с начала СВО
12:07Предупреждение для врагов Америки: Трамп шокировал Пентагон своим выбором
11:57Депутат заксобрания Красноярска собрался добровольцем на СВО
11:57"Произведем то, что они не хотят": советник Зеленского рассказал о пользе Украины для ЕС и НАТО
11:56Депутат Попов съездил в Курскую область и рассказал, нашел ли там солдат КНДР
11:29Окончательно разделенная Европа готовится к войне, считает Косачев
11:27Не исключена диверсия: губернатор Севастополя подтвердил гибель военнослужащего
11:26"Одновременно трагично и интересно": Трамп придумал ведомство для Илона Маска, тот пообещал $2 трлн
10:59Осужден бывший начальник отдела департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа
10:57Украинцы перестали поддерживать ВСУ деньгами - Блумберг
10:54Трамп заменит Ллойда Остина, полюбившего ездить в Киев, на ведущего Fox News - СМИ
10:51В Севастополе взорвался автомобиль с военным, обстоятельства выясняют
Лента новостейМолния