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105 лет главному "Штепселю" Советского Союза

105 лет главному "Штепселю" Советского Союза - 11.11.2024 Украина.ру

105 лет главному "Штепселю" Советского Союза

В Советском Союзе одним из главных атрибутов Нового Года наряду с шампанским, мандаринами и салатом "Оливье" были новогодние телевизионные "Голубые огоньки". До 1986 года практически ни один из них не обходился без комедийного дуэта Тарапуньки и Штепселя, которых в жизни звали Юрий Тимошенко и Ефим Березин. Последнему сегодня исполнилось бы 105 лет

2024-11-11T08:00

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Ефим Иосифович Березин родился 11 ноября 1919 года в Одессе, в разгар Гражданской войны. Детство, по его словам прошло на местном Новом базаре и в цирке, где старший Березин работал билетёром. Мальчик словно губка впитывал разговоры местных жителей и торговцев. Последние, чтобы продать в условиях громадной конкуренции свой товар, научились виртуозно "заговаривать покупателям зубы", чем славятся до сих пор.В цирке Ефим изучил на зубок репертуар артистов-разговорников, так назывались стендаперы того времени, и клоунов. Однажды на праздник 1-го Мая в 29-й школе, где он учился, должны были выступать артисты, но по каким-то причинам не приехали, и одноклассники Березина уговорили его выступить вместо них. Парень согласился – представление прошло на "ура".Березин был активным членом школьного драмкружка. В 1937 году на городской Пушкинской олимпиаде за исполнение одной из ролей из "Бориса Годунова", он даже получил премию. Ефим с отличием окончил школу и отправился в Киев, поступать в театральный институт, хотя родители настойчиво советовали подать документы в один из политехнических.В институте Березин познакомился и сдружился с другим известным юмористом Юрием Тимошенко, он тогда и представить себе не мог, что судьба свяжет их навсегда. Тимошенко, видя, что выступления Березина собирают полные залы и вызывают у зрителей хохот и восторг, предложил ему работать вместе. Это оказалось невероятно удачным решением – невысокий Березин (около 1,55 м) и высокий (около 1,90 м) Тимошенко представляли собой невероятно комичный дуэт. Конечно, идея была не нова – в то время по всему миру "гремела" слава датского дуэта "Пат и Паташон", которых прославила эпоха немого кино. Но если там Паташон был низким кругленьким толстячком, то Березин всегда отличался стройностью. Находка была гениальной, отлично работавшей, но развить её друзья не успели – началась война.И Березин, и Тимошенко, являясь артистами разговорного жанра, попали в ансамбль песни и пляски Юго-Западного фронта. Березин исполнял роль повара Галкина, а Тимошенко – банщика Мочалкина. Артисты выступали на передовой, в землянках и блиндажах, прятались с солдатами от обстрелов, но никогда не теряли чувство юмора. Они прошли путь от Сталинграда до Берлина, который закончили в составе ансамбля 1-го Белорусского фронта. Вместе с ними служили и такие будущие звезды советских эстрады и кино, как актер Борис Сичкин (незабываемый Буба Касторский из "Неуловимых мстителей"), артист балета и балетмейстер Александр Сегал, хореограф Борис Каменькович.Тимошенко и Березин были награждены многими медалями, включая "За оборону Сталинграда", "За освобождение Варшавы" и орденами Красной Звезды. В наградных документах указывалось, что артисты не только стали любимцами бойцов, но и выполняли огромную политическую работу, когда выступали перед населением освобождённых территорий. Например, Березин неплохо знал польский язык и завоевал симпатии поляков.После войны Березин и Тимошенко продолжили выступать, но столкнулись с тем, что надо менять сценический образ, ведь война закончилась, и фронтовые Мочалкин и Галкин стали не актуальны.Однажды молодые юмористы общались с Александром Довженко, и тот упомянул, что на его родине, в Полтавщине, есть речка Тарапунька. Прославленный режиссер посоветовал Тимошенко взять именно такой сценический псевдоним и образ выходца из украинского села. Березину решили присвоить образ электромонтёра Штепселя. Изюминкой киевского дуэта стал русский язык Березина и украинский Тимошенко. Они как бы ассоциировали собой юркую, быструю, местами легкомысленную городскую Украину, и немного тяжеловесную, рассудительную, основательную, сильную задним умом, но иногда слишком медлительную Украину сельскую.В 1946 году дуэт поехал в Москву, где принял участие во Всесоюзном конкурсе артистов эстрады и одержал громкую победу. На втором конкурсе Тарапунька и Штепсель получили высшую награду в жанре конферанс-интермедия – денежную премию в размере 12 тыс. рублей. Случилось так, что премию записали на Тимошенко, но тот по-братски разделил её с напарником.Далее Шевченко и Березин поссорились. В течение 1947-48 годов Тимошенко выступал с Иваном Матвеевым – актёром киностудии имени Довженко. Но этот дуэт получился тусклым, не смог получить популярности. Березин в это время работал режиссёром в театре Леси Украинки, и тоже особыми успехами похвастаться не мог. В конце концов, фронтовые друзья помирились и возобновили совместную работу, и буквально сразу добились невероятного успеха.В 1951 году дуэт должен был выступить даже перед самим Сталиным, но организаторы концертов побоялись показать "вождю народов" клоунов, и выступление не состоялось. Но впоследствии Штепсель и Тарапунька неоднократно представали перед Хрущёвым, генсек очень полюбил этих двух артистов разговорного жанра, тем более что с Украиной у него была связана почти вся жизнь. В результате в 1960 году Березин и Тимошенко стали народными артистами УССР. Авторы двуязычных реприз Тарапуньки и Штепселя, и сами актёры тоже, тщательно подбирали те украинские слова, которые были бы созвучны с русскими и понятны всюду на территории СССР. Это позволило реализоваться дуэту не как чисто республиканскому, а как всесоюзному.Друзья были полными противоположностями друг друга и совершенно не соответствовали своим сценическим образам. Березин был примерным семьянином, у которого росли дочь и сын. Он отличался прагматизмом, педантичностью, негативно относился к алкоголю и курению, не мог попросту сидеть без дела. Тимошенко же был взрывным, немного ленивым, неуправляемым балагуром, любителем женщин и шумных застолий. Он выкуривал до двух пачек сигарет в день и был большим любителем выпить. Но это несоответствие никак не ссорило друзей, а скорее даже дополняло.Начиная с 1950-х годов, Штепсель и Тарапунька начали сниматься в кинофильмах: "Весёлые звезды" (1954), "Штепсель женит Тарапуньку" (1957), "Ехали мы, ехали" (1962), "Лёгкая жизнь" (1964) и др. В некоторых кинокартинах Березин и Тимошенко выступали режиссёрами и сценаристами.Березин, по словам его коллег, имел феноменальную помять, с лёгкостью заучивал тексты, и свои, и своего напарника, и не раз спасал Тимошенко на сцене, когда тот забывал слова. В 1955 году оба летели в Москву, на очередное выступление, но сценарий выступления взять забыли. Березин смог за время полета по памяти написать весь сценарий, все диалоги.Успех дуэта стал просто ошеломительным, когда с 1962 года Штепселя и Тарапуньку стали приглашать на "голубые огоньки". Кстати, изначально они были не только новогодними. Артистам стали приходить десятки, сотни тысяч писем. Игрушечные фабрики выпускали огромное количество игрушек "Штепсель" и "Тарапунька". Дуэт давал по три концерта в день, и даже при этом на его выступления был дефицит билетов.Во время гастролей на Дальнем Востоке зрители, которые остались без билетов, перекрыли железную дорогу, и артистам пришлось давать внеочередной концерт прямо на вокзале. Они проехали с гастролями не только весь Советский Союз, но также выступали в Польше и Шотландии.Штепсель и Тарапунька, в отличие от большинства своих коллег, не стеснялись критиковать пороки советского общества: воспитание подростков, бюрократию, алкоголизм, хищения с предприятий ("несунов") и многое другое. Иногда шутки артистов заставляли чиновников обращать внимания на затронутые в выступлениях проблемы. Так, например, стоило артистам упомянуть о хлипком мосте через реку Мерефа у Ямполя, из-за которого фактически были отрезаны от цивилизации жители нескольких сел, как власти тут же построили новый.Из-за этого органы госбезопасности постоянно тщательно вычитывали сценарии дуэта, убирая даже малейшие спорные места. Особенно громким был скандал, когда Березин и Тимошенко пошутили над плантациями кукурузы, которую следовало садить даже за полярным кругом. Хрущёв, который до этого симпатизировал дуэту, настолько разозлился, что Тарапуньку и Штепселя перестали пускать на центральные телеканалы и столичные концерты. Артистам пришлось перебиваться концертами в провинции, и лишь со временем, когда генсеком стал Брежнев, их "реабилитировали".В 1979 году Штепселя и Тарапуньку представили к званиям народных артистов Советского Союза. Но направленные в Москву документы "затерялись", и они так и не были удостоены этих званий, что не повлияло ни на их популярность, ни на количество концертов. Последние выступления Березин и Тимошенко дали в Ужгороде в 1986 году. Именно там у Тарапуньки случился инфаркт, и артиста не стало – дуэт прекратил своё 40-летнее существование.После смерти товарища Березин некоторое время выступал с сольными номерами, но они уже не имели такого успеха. Ефиму Иосифовичу предлагали подыскать другого напарника, но он категорически отказывался от любой замены. Со временем у него начались большие проблемы со здоровьем – прогрессировала болезнь Паркинсона. После смерти супруги, Березин стал забывать имена близких людей.Поскольку дочь Березина, филолог по образованию, работала и жила в Израиле, он решил проведать её, поправить свое здоровье в местных лечебных учреждениях. Уже там артиста разбил инсульт, и Березин так и не смог вернуться на Родину. За полгода до смерти артист уже никого не узнавал. Его не стало 21 мая 2004 года.

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