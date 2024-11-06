Показательные расстрелы и мотивация страхом: чего ожидать после Украины? Ераносян о новом конфликте - 06.11.2024 Украина.ру
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Показательные расстрелы и мотивация страхом: чего ожидать после Украины? Ераносян о новом конфликте
Показательные расстрелы и мотивация страхом: чего ожидать после Украины? Ераносян о новом конфликте - 06.11.2024 Украина.ру
Показательные расстрелы и мотивация страхом: чего ожидать после Украины? Ераносян о новом конфликте
Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир... Украина.ру, 06.11.2024
2024-11-06T17:48
2024-11-06T17:48
видео
россия
украина
молдавия
владимир ераносян
украина.ру
вооруженные силы украины
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Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру прокомментировал перспективы морской операции в Одессе, возможное обострение в Молдавии, катастрофу внутри Украины, а также обрисовал контуры глобального противостояния в Азиатско-Тихоокеанском регионе.00:51 – О морской операции в Одессе;05:05 – О будущем Молдавии и угрозе для Приднестровья;08:45 – О продвижении ВС РФ и мобилизации на Украине;17:31 – О противостоянии в Азиатско-Тихоокеанском регионе;22:01 – О морских учениях России и Индонезии. *В материале упоминается соцсеть Facebook – продукт компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ.#Ераносян #Одесса #штурм #десант #гарпун #Приднестровье #Молдавия #Молдова #Румыния #Франция #Днепр #Николаев #СВО #спецоперация #Украина #Россия #РФ #война #конфликт #Крым #Зеленский #Путин #Санду #Стояногло #выборы #фальсификация #диаспора #Купянск #Курахово #ВСУ #Курск #ТЦК #мобилизация #Харьков #фронт #ЧасовЯр #танк #дреды #АТР #Азия #Китай #Индия #BRICS #КНДР #Корея #президент #СевернаяКорея #США #Япония #Индонезия ТГ-канал Владимира Ераносяна: t.me/waterline_warНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukraina_ruОдноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ruRutube: rutube.ru/...el/4478643Наши подкасты: vk.com/...s-72801118ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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Видео, Россия, Украина, Молдавия, Владимир Ераносян, Украина.ру, Вооруженные силы Украины

Показательные расстрелы и мотивация страхом: чего ожидать после Украины? Ераносян о новом конфликте

17:48 06.11.2024
 
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Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру прокомментировал перспективы морской операции в Одессе, возможное обострение в Молдавии, катастрофу внутри Украины, а также обрисовал контуры глобального противостояния в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

00:51 – О морской операции в Одессе;
05:05 – О будущем Молдавии и угрозе для Приднестровья;
08:45 – О продвижении ВС РФ и мобилизации на Украине;
17:31 – О противостоянии в Азиатско-Тихоокеанском регионе;
22:01 – О морских учениях России и Индонезии.

*В материале упоминается соцсеть Facebook – продукт компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ.

#Ераносян #Одесса #штурм #десант #гарпун #Приднестровье #Молдавия #Молдова #Румыния #Франция #Днепр #Николаев #СВО #спецоперация #Украина #Россия #РФ #война #конфликт #Крым #Зеленский #Путин #Санду #Стояногло #выборы #фальсификация #диаспора #Купянск #Курахово #ВСУ #Курск #ТЦК #мобилизация #Харьков #фронт #ЧасовЯр #танк #дреды #АТР #Азия #Китай #Индия #BRICS #КНДР #Корея #президент #СевернаяКорея #США #Япония #Индонезия

ТГ-канал Владимира Ераносяна: t.me/waterline_war

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Ярослав Юрчишин - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
16:10
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