Показательные расстрелы и мотивация страхом: чего ожидать после Украины? Ераносян о новом конфликте
Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру прокомментировал перспективы морской операции в Одессе, возможное обострение в Молдавии, катастрофу внутри Украины, а также обрисовал контуры глобального противостояния в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
00:51 – О морской операции в Одессе;
05:05 – О будущем Молдавии и угрозе для Приднестровья;
08:45 – О продвижении ВС РФ и мобилизации на Украине;
17:31 – О противостоянии в Азиатско-Тихоокеанском регионе;
22:01 – О морских учениях России и Индонезии.
*В материале упоминается соцсеть Facebook – продукт компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ.
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00:51 – О морской операции в Одессе;
05:05 – О будущем Молдавии и угрозе для Приднестровья;
08:45 – О продвижении ВС РФ и мобилизации на Украине;
17:31 – О противостоянии в Азиатско-Тихоокеанском регионе;
22:01 – О морских учениях России и Индонезии.
*В материале упоминается соцсеть Facebook – продукт компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ.
#Ераносян #Одесса #штурм #десант #гарпун #Приднестровье #Молдавия #Молдова #Румыния #Франция #Днепр #Николаев #СВО #спецоперация #Украина #Россия #РФ #война #конфликт #Крым #Зеленский #Путин #Санду #Стояногло #выборы #фальсификация #диаспора #Купянск #Курахово #ВСУ #Курск #ТЦК #мобилизация #Харьков #фронт #ЧасовЯр #танк #дреды #АТР #Азия #Китай #Индия #BRICS #КНДР #Корея #президент #СевернаяКорея #США #Япония #Индонезия
ТГ-канал Владимира Ераносяна: t.me/waterline_war
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukraina_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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