https://ukraina.ru/20241106/1058686517.html

Военный политолог Алексей Самойлов: ВСУ потеряют Курахово, но могут устроить шантаж под Белгородом

Военный политолог Алексей Самойлов: ВСУ потеряют Курахово, но могут устроить шантаж под Белгородом - 06.11.2024 Украина.ру

Военный политолог Алексей Самойлов: ВСУ потеряют Курахово, но могут устроить шантаж под Белгородом

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.

2024-11-06T18:00

2024-11-06T18:00

2024-11-06T18:01

спецоперация

курская область

брянск

украина

алексей самойлов

владимир зеленский

марьяна безуглая

вооруженные силы украины

украина.ру

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Американский журнал "Форбс" сообщил, что ВСУ готовят еще одну попытку вторжения в приграничные регионы России. На этот раз речь идет о Брянской и Белгородской областях.Попытку нападения нельзя исключать ни на минуту, пока существует Украина. Ранее была информация о том, что в распоряжении Зеленского от 13 до 18 бригад. Если взять среднюю численность в 4500 человек, то это от 40 до 80 тысяч военнослужащих. Почему "Форбс" об этом сообщает, раскрывая планы ВСУ, объяснить трудно. Это может быть дезинформация.Попытка отвлечения нас от наступления и создания условий для шантажа и торгов, как пытались сделать под Курском, возможна. Ресурс для попытки прорыва есть, но достаточно ли его для того, чтобы захватить какие-то серьезные объекты. Например, Белгород, который находится в 30 километрах от границы или Шебекино. Но думаю, что власти Брянской и Белгородской областей, имея перед глазами печальный опыт Курской области, уже усилили границу.Кроме того, депутат рады Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ Сырский собирается выводить войска из Курской области. Так что получаются разнонаправленные движения. Что касается Донецкого направления, вплоть до Константиновки и Красного Лимана у ВСУ очень серьезные проблемы. Те из украинских экспертов, кто еще сохранил способность думать, оценивают ситуацию как критическую, потому что темп нашего продвижения очень высокий. В первую очередь, это Кураховское направление.В ближайшее время там возможно глубокие прорывы фронта. Это будет означать выход за второй стратегический эшелон обороны. Курахово относится к этому эшелону. Дальше если и есть укрепрайоны, то они возведены в степи, которая идет до левого берега Днепра. Там очень сложно обороняться. Ранее ВСУ организовывали оборону в урбанистических районах, где есть промышленные здания и высотки.

https://ukraina.ru/20241105/1058644426.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

спецоперация, курская область, брянск, украина, алексей самойлов, владимир зеленский, марьяна безуглая, вооруженные силы украины, украина.ру