Военный политолог Алексей Самойлов: ВСУ потеряют Курахово, но могут устроить шантаж под Белгородом - 06.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241106/1058686517.html
Военный политолог Алексей Самойлов: ВСУ потеряют Курахово, но могут устроить шантаж под Белгородом
Военный политолог Алексей Самойлов: ВСУ потеряют Курахово, но могут устроить шантаж под Белгородом - 06.11.2024 Украина.ру
Военный политолог Алексей Самойлов: ВСУ потеряют Курахово, но могут устроить шантаж под Белгородом
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
2024-11-06T18:00
2024-11-06T18:01
спецоперация
курская область
брянск
украина
алексей самойлов
владимир зеленский
марьяна безуглая
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/06/1058684840_0:0:3016:1696_1920x0_80_0_0_0a6d8a6f54c5dac163fd715f54368132.jpg
Американский журнал "Форбс" сообщил, что ВСУ готовят еще одну попытку вторжения в приграничные регионы России. На этот раз речь идет о Брянской и Белгородской областях.Попытку нападения нельзя исключать ни на минуту, пока существует Украина. Ранее была информация о том, что в распоряжении Зеленского от 13 до 18 бригад. Если взять среднюю численность в 4500 человек, то это от 40 до 80 тысяч военнослужащих. Почему "Форбс" об этом сообщает, раскрывая планы ВСУ, объяснить трудно. Это может быть дезинформация.Попытка отвлечения нас от наступления и создания условий для шантажа и торгов, как пытались сделать под Курском, возможна. Ресурс для попытки прорыва есть, но достаточно ли его для того, чтобы захватить какие-то серьезные объекты. Например, Белгород, который находится в 30 километрах от границы или Шебекино. Но думаю, что власти Брянской и Белгородской областей, имея перед глазами печальный опыт Курской области, уже усилили границу.Кроме того, депутат рады Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ Сырский собирается выводить войска из Курской области. Так что получаются разнонаправленные движения. Что касается Донецкого направления, вплоть до Константиновки и Красного Лимана у ВСУ очень серьезные проблемы. Те из украинских экспертов, кто еще сохранил способность думать, оценивают ситуацию как критическую, потому что темп нашего продвижения очень высокий. В первую очередь, это Кураховское направление.В ближайшее время там возможно глубокие прорывы фронта. Это будет означать выход за второй стратегический эшелон обороны. Курахово относится к этому эшелону. Дальше если и есть укрепрайоны, то они возведены в степи, которая идет до левого берега Днепра. Там очень сложно обороняться. Ранее ВСУ организовывали оборону в урбанистических районах, где есть промышленные здания и высотки.
https://ukraina.ru/20241105/1058644426.html
курская область
брянск
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Денис Рудометов
Денис Рудометов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/06/1058684840_46:0:2307:1696_1920x0_80_0_0_2e304d89f77cc0ae08d7b0a999232b51.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спецоперация, курская область, брянск, украина, алексей самойлов, владимир зеленский, марьяна безуглая, вооруженные силы украины, украина.ру
Спецоперация, Курская область, Брянск, Украина, Алексей Самойлов, Владимир Зеленский, Марьяна Безуглая, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Военный политолог Алексей Самойлов: ВСУ потеряют Курахово, но могут устроить шантаж под Белгородом

18:00 06.11.2024 (обновлено: 18:01 06.11.2024)
 
© Украина.руАлексей Самойлов карта
Алексей Самойлов карта - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Украина.ру
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
Американский журнал "Форбс" сообщил, что ВСУ готовят еще одну попытку вторжения в приграничные регионы России. На этот раз речь идет о Брянской и Белгородской областях.
Попытку нападения нельзя исключать ни на минуту, пока существует Украина. Ранее была информация о том, что в распоряжении Зеленского от 13 до 18 бригад. Если взять среднюю численность в 4500 человек, то это от 40 до 80 тысяч военнослужащих. Почему "Форбс" об этом сообщает, раскрывая планы ВСУ, объяснить трудно. Это может быть дезинформация.
Попытка отвлечения нас от наступления и создания условий для шантажа и торгов, как пытались сделать под Курском, возможна. Ресурс для попытки прорыва есть, но достаточно ли его для того, чтобы захватить какие-то серьезные объекты. Например, Белгород, который находится в 30 километрах от границы или Шебекино. Но думаю, что власти Брянской и Белгородской областей, имея перед глазами печальный опыт Курской области, уже усилили границу.
Кроме того, депутат рады Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ Сырский собирается выводить войска из Курской области. Так что получаются разнонаправленные движения.
Что касается Донецкого направления, вплоть до Константиновки и Красного Лимана у ВСУ очень серьезные проблемы. Те из украинских экспертов, кто еще сохранил способность думать, оценивают ситуацию как критическую, потому что темп нашего продвижения очень высокий. В первую очередь, это Кураховское направление.
В ближайшее время там возможно глубокие прорывы фронта. Это будет означать выход за второй стратегический эшелон обороны. Курахово относится к этому эшелону. Дальше если и есть укрепрайоны, то они возведены в степи, которая идет до левого берега Днепра. Там очень сложно обороняться. Ранее ВСУ организовывали оборону в урбанистических районах, где есть промышленные здания и высотки.
СВО
ДНР
Курская и Сумская области
Белгородская и Харьковская области
Кирилл Копылов (СВО) - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Вчера, 16:32
Военный историк Кирилл Копылов: Россия под Покровском устроила ВСУ скромную копию Стодневного наступленияЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал Кирилл Копылов - историк, специалист по Первой мировой войне в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
СпецоперацияКурская областьБрянскУкраинаАлексей СамойловВладимир ЗеленскийМарьяна БезуглаяВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:13Надежды, огорчения и последствия победы Трампа, фрески волынских олигархов, бригады ВСУ. Итоги 6 ноября
18:00Военный политолог Алексей Самойлов: ВСУ потеряют Курахово, но могут устроить шантаж под Белгородом
17:48Показательные расстрелы и мотивация страхом: чего ожидать после Украины? Ераносян о новом конфликте
17:40В Госдуме РФ предложили ввести лимит на гонорары артистов
17:08Зеленскому передали последний американский доллар - фото
17:02"Время действовать": депутат из партии Тимошенко призвал украинцев дружить со всеми ради выгоды Киева
16:10Депутат Рады предложил украинцам "сделать Америку снова великой". Но уже не ценой хвоста
16:00"Поляк в России, русский в Польше". Маршал Рокоссовский – министр обороны Польши
15:47Четыре консенсуса США. Все президенты вынуждены им подчиниться
15:46Трамп хочет завершить конфликт на Украине: кто и какие варианты предлагает
15:19Как будем освобождать Одессу и готов ли Киев войти в состав России: Ищенко об Украине и не только
15:16Шмыгаль попросил у Трампа "справедливого мира"
15:16Утверждавшая о верности России Земфира* пофлиртовала с украинцами в Амстердаме
14:50Ялтинский международный форум в этом году пройдет в Москве, Аксенов рассказал, что обсудят
14:32Украина — ненадежный транзит, но Европе придется договариваться по газу именно с ней, заявил Новак
14:24За октябрь больше, чем за весь год: Deep State посчитал территории, освобожденные ВС РФ
14:20Завершить украинский конфликт за ночь нельзя - Песков о победе Трампа
13:37Восстановление домов в Курской области оценили в 100 млрд рублей, губернатор готовит списки
13:30"Финская модель" и Украина. На севере ястребам тоже не терпится воевать
13:05Мосийчук* дал совет Зеленскому, как лучше подлизаться к Трампу
Лента новостейМолния