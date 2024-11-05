Пойдёт ли Запад на уступки России, что ждёт Украину и что изменится после выборов в США - Быстрицкий - 05.11.2024 Украина.ру
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Пойдёт ли Запад на уступки России, что ждёт Украину и что изменится после выборов в США - Быстрицкий
Пойдёт ли Запад на уступки России, что ждёт Украину и что изменится после выборов в США - Быстрицкий - 05.11.2024 Украина.ру
Пойдёт ли Запад на уступки России, что ждёт Украину и что изменится после выборов в США - Быстрицкий
Председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий в эксклюзивном интервью Украина.ру рассказал о... Украина.ру, 05.11.2024
2024-11-05T10:21
2024-11-05T10:21
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Председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий в эксклюзивном интервью Украина.ру рассказал о том, что изменилось за 20 лет существования "Валдая", как спецоперация на Украине повлияла на приоритеты клуба и его экспертный состав, пойдёт ли Запад на уступки России и имеет ли значение, кто победит на выборах президента США. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:37 - Что изменилось за 20 лет существования дискуссионного клуба "Валдай"?01:03 - Как спецоперация на Украине на расставление приоритетов клуба и его экспертный состав? 02:24 – Пойдёт ли Запад на уступки России?03:09 - Стоит ли ожидать существенных изменений после выборов президента в США? 04:00 - Об Украине и её будущем #Россия #РФ #Сочи #Валдай #клуб #Украина #война #США #выборы #Трамп #Харрис #конфликт #переговоры #санкции #CВО #спецоперация #эксперты #Быстрицкий #президент #ВСУ #Путин #Зеленский #Москва #КиевНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukraina_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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россия, украина, сша, валдай, украина.ру, выборы, запад, видео
Россия, Украина, США, Валдай, Украина.ру, выборы, Запад, Видео

Пойдёт ли Запад на уступки России, что ждёт Украину и что изменится после выборов в США - Быстрицкий

10:21 05.11.2024
 
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Председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий в эксклюзивном интервью Украина.ру рассказал о том, что изменилось за 20 лет существования "Валдая", как спецоперация на Украине повлияла на приоритеты клуба и его экспертный состав, пойдёт ли Запад на уступки России и имеет ли значение, кто победит на выборах президента США.

❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.

00:37 - Что изменилось за 20 лет существования дискуссионного клуба "Валдай"?
01:03 - Как спецоперация на Украине на расставление приоритетов клуба и его экспертный состав?
02:24 – Пойдёт ли Запад на уступки России?
03:09 - Стоит ли ожидать существенных изменений после выборов президента в США?
04:00 - Об Украине и её будущем

#Россия #РФ #Сочи #Валдай #клуб #Украина #война #США #выборы #Трамп #Харрис #конфликт #переговоры #санкции #CВО #спецоперация #эксперты #Быстрицкий #президент #ВСУ #Путин #Зеленский #Москва #Киев


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