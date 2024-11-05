Пойдёт ли Запад на уступки России, что ждёт Украину и что изменится после выборов в США - Быстрицкий
Председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий в эксклюзивном интервью Украина.ру рассказал о том, что изменилось за 20 лет существования "Валдая", как спецоперация на Украине повлияла на приоритеты клуба и его экспертный состав, пойдёт ли Запад на уступки России и имеет ли значение, кто победит на выборах президента США.
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00:37 - Что изменилось за 20 лет существования дискуссионного клуба "Валдай"?
01:03 - Как спецоперация на Украине на расставление приоритетов клуба и его экспертный состав?
02:24 – Пойдёт ли Запад на уступки России?
03:09 - Стоит ли ожидать существенных изменений после выборов президента в США?
04:00 - Об Украине и её будущем
#Россия #РФ #Сочи #Валдай #клуб #Украина #война #США #выборы #Трамп #Харрис #конфликт #переговоры #санкции #CВО #спецоперация #эксперты #Быстрицкий #президент #ВСУ #Путин #Зеленский #Москва #Киев
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❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:37 - Что изменилось за 20 лет существования дискуссионного клуба "Валдай"?
01:03 - Как спецоперация на Украине на расставление приоритетов клуба и его экспертный состав?
02:24 – Пойдёт ли Запад на уступки России?
03:09 - Стоит ли ожидать существенных изменений после выборов президента в США?
04:00 - Об Украине и её будущем
#Россия #РФ #Сочи #Валдай #клуб #Украина #война #США #выборы #Трамп #Харрис #конфликт #переговоры #санкции #CВО #спецоперация #эксперты #Быстрицкий #президент #ВСУ #Путин #Зеленский #Москва #Киев
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukraina_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru