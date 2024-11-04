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Эксперт рассказал, какое назначение у каждой из "ног" ядерной триады

Эксперт рассказал, какое назначение у каждой из "ног" ядерной триады - 04.11.2024 Украина.ру

Эксперт рассказал, какое назначение у каждой из "ног" ядерной триады

Сегодня все части ядерной триады имеют широкий функционал, но все же каждая "нога" имеет свое предназначение, в котором раскрывается лучше всего

2024-11-04T05:35

2024-11-04T05:35

2024-11-04T05:35

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор", ведущий российский эксперт по стратегическим вооружениям Дмитрий Стефанович.Комментируя удары ядерных средств и их предназначение, эксперт подчеркнул, что все зависит от конкретной обстановки. По его словам, у "ног" ядерной триады есть свое конкретное предназначение.США тоже гоняют свои бомбардировщики везде, где только можно, добавил эксперт. Далее он обратил внимание на еще один аспект."До середины 1980-х годов считалось, что морская часть триады предназначена в первую очередь для ответного удара в том числе потому, что ее точность была ниже, поэтому она годится только для уничтожения городов противника, а не для хирургически точных ударов по военной инфраструктуре. Но с развитием технологий никаких вопросов к точности баллистических ракет подводных лодок уже не осталось. Они тоже могут выполнять весь спектр задач", — рассказал Стефанович.Полный текст интервью — Дмитрий Стефанович: Россия запустила такую болванку, которая заставит США соблюдать хрупкий баланс ужаса

https://ukraina.ru/20241031/1058527525.html

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новости, сша, россия, ядерное оружие, ядерная война, ядерная безопасность, ядерная доктрина, детали