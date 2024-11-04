https://ukraina.ru/20241104/1058594115.html
Эксперт рассказал, какое назначение у каждой из "ног" ядерной триады
Эксперт рассказал, какое назначение у каждой из "ног" ядерной триады - 04.11.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, какое назначение у каждой из "ног" ядерной триады
Сегодня все части ядерной триады имеют широкий функционал, но все же каждая "нога" имеет свое предназначение, в котором раскрывается лучше всего
2024-11-04T05:35
2024-11-04T05:35
2024-11-04T05:35
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор", ведущий российский эксперт по стратегическим вооружениям Дмитрий Стефанович.Комментируя удары ядерных средств и их предназначение, эксперт подчеркнул, что все зависит от конкретной обстановки. По его словам, у "ног" ядерной триады есть свое конкретное предназначение.США тоже гоняют свои бомбардировщики везде, где только можно, добавил эксперт. Далее он обратил внимание на еще один аспект."До середины 1980-х годов считалось, что морская часть триады предназначена в первую очередь для ответного удара в том числе потому, что ее точность была ниже, поэтому она годится только для уничтожения городов противника, а не для хирургически точных ударов по военной инфраструктуре. Но с развитием технологий никаких вопросов к точности баллистических ракет подводных лодок уже не осталось. Они тоже могут выполнять весь спектр задач", — рассказал Стефанович.Полный текст интервью — Дмитрий Стефанович: Россия запустила такую болванку, которая заставит США соблюдать хрупкий баланс ужаса
https://ukraina.ru/20241031/1058527525.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, ядерное оружие, ядерная война, ядерная безопасность, ядерная доктрина, детали
Новости, США, Россия, Ядерное оружие, ядерная война, ядерная безопасность, ядерная доктрина, детали
Эксперт рассказал, какое назначение у каждой из "ног" ядерной триады
Сегодня все части ядерной триады имеют широкий функционал, но все же каждая "нога" имеет свое предназначение, в котором раскрывается лучше всего
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор", ведущий российский эксперт по стратегическим вооружениям Дмитрий Стефанович.
Комментируя удары ядерных средств и их предназначение, эксперт подчеркнул, что все зависит от конкретной обстановки. По его словам, у "ног" ядерной триады есть свое конкретное предназначение.
"Считается, что морские носители — это наиболее живучие средства, которые могут нанести ответный удар. Наземные носители — это наиболее быстро реагирующие средства. Они всегда находятся в состоянии максимальной готовности к пуску. Воздушная часть "ноги" - это наиболее гибкая ее часть. Во-первых, это единственный элемент ядерной триады, который еще можно развернуть назад после того, как он пошел на боевое задание. Во-вторых, его можно использовать для сигнальных мероприятий", — объяснил Стефанович.
США
тоже гоняют свои бомбардировщики везде, где только можно, добавил эксперт. Далее он обратил внимание на еще один аспект.
"До середины 1980-х годов считалось, что морская часть триады предназначена в первую очередь для ответного удара в том числе потому, что ее точность была ниже, поэтому она годится только для уничтожения городов противника, а не для хирургически точных ударов по военной инфраструктуре. Но с развитием технологий никаких вопросов к точности баллистических ракет подводных лодок уже не осталось. Они тоже могут выполнять весь спектр задач", — рассказал Стефанович.