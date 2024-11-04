Эксперт рассказал, какое назначение у каждой из "ног" ядерной триады - 04.11.2024 Украина.ру
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Эксперт рассказал, какое назначение у каждой из "ног" ядерной триады
Эксперт рассказал, какое назначение у каждой из "ног" ядерной триады - 04.11.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, какое назначение у каждой из "ног" ядерной триады
Сегодня все части ядерной триады имеют широкий функционал, но все же каждая "нога" имеет свое предназначение, в котором раскрывается лучше всего
2024-11-04T05:35
2024-11-04T05:35
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор", ведущий российский эксперт по стратегическим вооружениям Дмитрий Стефанович.Комментируя удары ядерных средств и их предназначение, эксперт подчеркнул, что все зависит от конкретной обстановки. По его словам, у "ног" ядерной триады есть свое конкретное предназначение.США тоже гоняют свои бомбардировщики везде, где только можно, добавил эксперт. Далее он обратил внимание на еще один аспект."До середины 1980-х годов считалось, что морская часть триады предназначена в первую очередь для ответного удара в том числе потому, что ее точность была ниже, поэтому она годится только для уничтожения городов противника, а не для хирургически точных ударов по военной инфраструктуре. Но с развитием технологий никаких вопросов к точности баллистических ракет подводных лодок уже не осталось. Они тоже могут выполнять весь спектр задач", — рассказал Стефанович.Полный текст интервью — Дмитрий Стефанович: Россия запустила такую болванку, которая заставит США соблюдать хрупкий баланс ужаса
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новости, сша, россия, ядерное оружие, ядерная война, ядерная безопасность, ядерная доктрина, детали
Новости, США, Россия, Ядерное оружие, ядерная война, ядерная безопасность, ядерная доктрина, детали

Эксперт рассказал, какое назначение у каждой из "ног" ядерной триады

05:35 04.11.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
© Министерство обороны РФ
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Сегодня все части ядерной триады имеют широкий функционал, но все же каждая "нога" имеет свое предназначение, в котором раскрывается лучше всего
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор", ведущий российский эксперт по стратегическим вооружениям Дмитрий Стефанович.
Комментируя удары ядерных средств и их предназначение, эксперт подчеркнул, что все зависит от конкретной обстановки. По его словам, у "ног" ядерной триады есть свое конкретное предназначение.
"Считается, что морские носители — это наиболее живучие средства, которые могут нанести ответный удар. Наземные носители — это наиболее быстро реагирующие средства. Они всегда находятся в состоянии максимальной готовности к пуску. Воздушная часть "ноги" - это наиболее гибкая ее часть. Во-первых, это единственный элемент ядерной триады, который еще можно развернуть назад после того, как он пошел на боевое задание. Во-вторых, его можно использовать для сигнальных мероприятий", — объяснил Стефанович.
США тоже гоняют свои бомбардировщики везде, где только можно, добавил эксперт. Далее он обратил внимание на еще один аспект.
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"До середины 1980-х годов считалось, что морская часть триады предназначена в первую очередь для ответного удара в том числе потому, что ее точность была ниже, поэтому она годится только для уничтожения городов противника, а не для хирургически точных ударов по военной инфраструктуре. Но с развитием технологий никаких вопросов к точности баллистических ракет подводных лодок уже не осталось. Они тоже могут выполнять весь спектр задач", — рассказал Стефанович.
Полный текст интервью — Дмитрий Стефанович: Россия запустила такую болванку, которая заставит США соблюдать хрупкий баланс ужаса
 
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