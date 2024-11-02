Дмитрий Стефанович: кто он - 02.11.2024 Украина.ру
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Дмитрий Стефанович: кто он
Дмитрий Стефанович: кто он - 02.11.2024 Украина.ру
Дмитрий Стефанович: кто он
Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, член Совета по внешней и оборонной политике, член Экспертного совета ПИР-Центра, эксперт Российского совета по международным делам и Валдайского клуба. Сооснователь проекта "Ватфор"
2024-11-02T12:14
2024-11-02T12:14
новости
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Дмитрий Викторович Стефанович родился в 1986 году.С отличием окончил Институт международных отношений Московского инженерно-физического института (НИЯУ МИФИ) по специальности "Международные отношения", специализация "Международное научно-технологическое сотрудничество". Участник проектов под эгидой Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR), Пагуошского движения ученых, РСМД, СВОП и других организаций. Автор многочисленных публикаций для научных журналов и СМИ. Сфера научных интересов: стратегические вооружения, высокоточное оружие большой дальности, прорывные технологии и их влияние на международную безопасность и стратегическую стабильность, контроль над вооружениями, региональная безопасность.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости
Новости

Дмитрий Стефанович: кто он

12:14 02.11.2024
 
Дмитрий Стефанович
Дмитрий Стефанович
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Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, член Совета по внешней и оборонной политике, член Экспертного совета ПИР-Центра, эксперт Российского совета по международным делам и Валдайского клуба. Сооснователь проекта "Ватфор"
Дмитрий Викторович Стефанович родился в 1986 году.
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С отличием окончил Институт международных отношений Московского инженерно-физического института (НИЯУ МИФИ) по специальности "Международные отношения", специализация "Международное научно-технологическое сотрудничество".
Участник проектов под эгидой Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR), Пагуошского движения ученых, РСМД, СВОП и других организаций. Автор многочисленных публикаций для научных журналов и СМИ.
Сфера научных интересов: стратегические вооружения, высокоточное оружие большой дальности, прорывные технологии и их влияние на международную безопасность и стратегическую стабильность, контроль над вооружениями, региональная безопасность.
 
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