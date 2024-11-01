Обрушение фронта, зеленско-американские отношения и российская угроза для молдавского выбора - Ищенко - 01.11.2024 Украина.ру
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Обрушение фронта, зеленско-американские отношения и российская угроза для молдавского выбора - Ищенко
Обрушение фронта, зеленско-американские отношения и российская угроза для молдавского выбора - Ищенко - 01.11.2024 Украина.ру
Обрушение фронта, зеленско-американские отношения и российская угроза для молдавского выбора - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, что кроется за заявлениями об обрушении украинского фронта, рассказал... Украина.ру, 01.11.2024
2024-11-01T11:14
2024-11-01T11:14
видео
ростислав ищенко
украина
молдавия
сша
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина.ру
фронт
отношения
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, что кроется за заявлениями об обрушении украинского фронта, рассказал о том, как Зеленский набирает мясо в ВСУ, что происходит внутри США в преддверии выборов и чем их результаты грозят Украине, а также рассказал о разнице в выборе "европейского пути" в Молдавии и в Грузии.❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.00:41 – О заявлениях об обрушении фронта на Украине; 11:16 – О раздаче денег и методах набора людей в ВСУ; 19:46 – Просьба о "Томагавках" и раскол в США; 29:09 – О евроинтеграции в Молдавии и в Грузии.#Ищенко #Сырский #фронт #ВСУ #Донбасс #СВО #спецоперация #Селидово #Курахово #Покровск #Красноармейск #война #конфликт #Купянск #Зеленский #Путин #Россия #Украина #ТЦК #Томагавк #Германия #ФРГ #нацизм #СССР #история #ВОВ #ВтораяМировая #ЮлинаТысяча #Тимошенко #гречка #Черновецкий #мобилизация #ТЦК #фольксштурм #флот #США #выборы #Харрис #Трамп #авианосец #БелыйДом #Америка #демократы #республиканцы #ТихийОкеан #АТР #Грузия #Молдавия #Санду #ГрузинскаяМечта #ЕС #Европа #Молдова #евроинтеграция #Приднестровье #Румыния #президент #РФ #деньги ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukraina_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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видео, ростислав ищенко, украина, молдавия, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, фронт, отношения, угроза
Видео, Ростислав Ищенко, Украина, Молдавия, США, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, фронт, отношения, угроза

Обрушение фронта, зеленско-американские отношения и российская угроза для молдавского выбора - Ищенко

11:14 01.11.2024
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, что кроется за заявлениями об обрушении украинского фронта, рассказал о том, как Зеленский набирает мясо в ВСУ, что происходит внутри США в преддверии выборов и чем их результаты грозят Украине, а также рассказал о разнице в выборе "европейского пути" в Молдавии и в Грузии.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:41 – О заявлениях об обрушении фронта на Украине;
11:16 – О раздаче денег и методах набора людей в ВСУ;
19:46 – Просьба о "Томагавках" и раскол в США;
29:09 – О евроинтеграции в Молдавии и в Грузии.
#Ищенко #Сырский #фронт #ВСУ #Донбасс #СВО #спецоперация #Селидово #Курахово #Покровск #Красноармейск #война #конфликт #Купянск #Зеленский #Путин #Россия #Украина #ТЦК #Томагавк #Германия #ФРГ #нацизм #СССР #история #ВОВ #ВтораяМировая #ЮлинаТысяча #Тимошенко #гречка #Черновецкий #мобилизация #ТЦК #фольксштурм #флот #США #выборы #Харрис #Трамп #авианосец #БелыйДом #Америка #демократы #республиканцы #ТихийОкеан #АТР #Грузия #Молдавия #Санду #ГрузинскаяМечта #ЕС #Европа #Молдова #евроинтеграция #Приднестровье #Румыния #президент #РФ #деньги
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Фото: © AP Photo / Eduardo MunozВладимир Зеленский
10:24
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ВидеоРостислав ИщенкоУкраинаМолдавияСШАВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныУкраина.руфронтотношенияугроза
 
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