https://ukraina.ru/20241101/1058543965.html
Обрушение фронта, зеленско-американские отношения и российская угроза для молдавского выбора - Ищенко
Обрушение фронта, зеленско-американские отношения и российская угроза для молдавского выбора - Ищенко - 01.11.2024 Украина.ру
Обрушение фронта, зеленско-американские отношения и российская угроза для молдавского выбора - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, что кроется за заявлениями об обрушении украинского фронта, рассказал... Украина.ру, 01.11.2024
2024-11-01T11:14
2024-11-01T11:14
2024-11-01T11:14
видео
ростислав ищенко
украина
молдавия
сша
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вооруженные силы украины
украина.ру
фронт
отношения
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, что кроется за заявлениями об обрушении украинского фронта, рассказал о том, как Зеленский набирает мясо в ВСУ, что происходит внутри США в преддверии выборов и чем их результаты грозят Украине, а также рассказал о разнице в выборе "европейского пути" в Молдавии и в Грузии.❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.00:41 – О заявлениях об обрушении фронта на Украине; 11:16 – О раздаче денег и методах набора людей в ВСУ; 19:46 – Просьба о "Томагавках" и раскол в США; 29:09 – О евроинтеграции в Молдавии и в Грузии.#Ищенко #Сырский #фронт #ВСУ #Донбасс #СВО #спецоперация #Селидово #Курахово #Покровск #Красноармейск #война #конфликт #Купянск #Зеленский #Путин #Россия #Украина #ТЦК #Томагавк #Германия #ФРГ #нацизм #СССР #история #ВОВ #ВтораяМировая #ЮлинаТысяча #Тимошенко #гречка #Черновецкий #мобилизация #ТЦК #фольксштурм #флот #США #выборы #Харрис #Трамп #авианосец #БелыйДом #Америка #демократы #республиканцы #ТихийОкеан #АТР #Грузия #Молдавия #Санду #ГрузинскаяМечта #ЕС #Европа #Молдова #евроинтеграция #Приднестровье #Румыния #президент #РФ #деньги ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukraina_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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