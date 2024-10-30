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В Венгрии озабочены вмешательством иностранных разведок в дела национального ВПК

В Венгрии озабочены вмешательством иностранных разведок в дела национального ВПК - 30.10.2024 Украина.ру

В Венгрии озабочены вмешательством иностранных разведок в дела национального ВПК

Спецслужбы Венгрии вынуждены решать проблему безопасности военных производство своей страны с учётом СВО на Украине. Об этом пишет издание Magyar Nemzet

2024-10-30T15:14

2024-10-30T15:14

2024-10-30T15:14

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"Венгерская военная промышленность находится под прицелом агентов иностранных разведок", - констатировало издание.Автор издания Дьюла Харасти отметила, что венгерское военное производство в последнее время стало мишенью иностранных спецслужб. Это создало проблемы венгерским спецслужбам. Им предстоит предотвратить риск несанкционированного распространения военной продукции венгерского производства.Также отмечено, что для экспорта оружия и военной техники требуется так называемая реэкспортная лицензия. Её возможно обойти.Спецслужбы поделились озабоченностью парламентским комитетом по нацбезопасности. Сле этого было распространено общение о том, что спецслужбы пресекают внимание извне к венгерскому производству боеприпасов."Попытки влияния в этом направлении в нашей стране представляют серьезную угрозу национальной безопасности, особенно когда военные материалы с территории Венгрии попадают в зоны боевых действий", - утверждают источники издания. Председатель парламентского комитета национальной безопасности Золтан Сас подтвердил газете: действительно, иностранные граждане пытаются повлиять на военное производство в Венгрии.Российские эксперты давно констатировали проблему распространения оружия с территории Украины по "чёрным рынкам" мира. Российские официальные лица считают эти и связанные с ними проблемы внутренними делами Евросоюза."Мы не имеем ни малейшего желания вмешиваться во внутри европейские дела. Нам безусловно гораздо больше импонирует независимая и конструктивная линия Орбана, чем недальновидная, местами противоречивая линия главы европейской дипломатии", - заявил 30 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Вадим Авва рассмотрел проблему торговли оружием в публикации Прощай, оружие! Здравствуйте, деньги

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новости, венгрия, украина, африка, виктор орбан, впк, нато, дмитрий песков, ес, украина-нато, торговля оружием, оружие, безопасность, национальная безопасность, спецслужба