https://ukraina.ru/20241030/1021664804.html

Харьковский Госпром - первый советский небоскреб

Харьковский Госпром - первый советский небоскреб - 30.10.2024 Украина.ру

Харьковский Госпром - первый советский небоскреб

Вечером 28 октября, во время обстрела центральной части Харькова, один из боеприпасов (по уверению украинской стороны – авиабомба, хотя разрушения наводят на мысль о зенитной ракете) попал в легендарное здание Госпрома на площади Свободы. Это самый известный объект советского конструктивизма и находится под защитой ЮНЕСКО

2024-10-30T16:00

2024-10-30T16:00

2024-10-30T16:00

история

харьков

1920-е

индустриализация

архитектура

история

усср

история ссср

история украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1e/1058478794_0:13:1167:669_1920x0_80_0_0_15327233ceec981cbfece72ddbbb66ef.jpg

Здание Дома Государственной промышленности было открыто 7 ноября 1928 года. Тогда Харьков был площадкой для экспериментов в области архитектуры. Столица УССР постоянно проводила конкурсы проектов, в которых участвовали лучшие архитекторы мираДо сих пор город славится не только предреволюционным модерном, но и конструктивизмом. Здания почтамта и ДК железнодорожников, первый цельнобетонный дом на Пушкинской и другие… Даже целые микрорайоны и заводские окраины были выстроены в этом ультрамодном тогда стиле.Идеи застройки современной столицы в 1920-30-е годы были грандиозны. Некоторые задумки конструктивистов, предлагавшиеся столице Советской Украины, были воплощены далеко за её пределами — например, в Тель-Авиве. А некоторые, к счастью, так и остались на бумаге.Например, архитекторы-авангардисты предлагали снести колокольню Успенского собора и построить на её месте небоскреб, протянуть на месте Благовещенского собора линию трамвая, построить в центре огромный путепровод, где бы пересекались магистрали с запада на восток и с севера на юг.В 1930 году был объявлен конкурс на строительство Театра массового музыкального действа в Харькове. В Центральном государственном научно-техническом архиве Украины хранится уникальный документ — "Программа международного конкурса по составлению проекта национального украинского театра массового музыкального действа на 4 тыс. человек в г. Харькове". Зрительный зал и сцена предназначались не только для спектаклей, но и для митингов и демонстраций.Эти принципиально новые идеи привлекли внимание архитекторов всего мира. На конкурс прислали свои работы даже такие выдающиеся зодчие, как Ле Корбюзье и Вальтер Гропиус. Всего набралось 144 участника, две трети из которых были иностранцами. Такого количества желающих побороться за создание архитектурного сооружения Харьков не знал ни до, ни после этого события.Победил проект московских архитекторов братьев Весниных. Корбюзье, неоднократно соперничавший с ними, именно их называл основателями конструктивизма.Для постройки этого феноменального сооружения была выбрана территория вдоль улицы Карла Либкнехта (Сумской) между Совнаркомовской и Сердюковским переулком (ныне улица Скрыпника, удивительно, но её ещё не переименовали). Пока проект корректировался, на отведенном участке снесли Мироносицкую церковь и начали строить подсобные помещения — артистические гримёрные, выходящие на Чернышевскую (теперь это жилой дом с Муниципальной галереей). Но, как говорится, "за время пути собачка могла подрасти" — столица переехала в Киев, и проект здания театра массового музыкального действа канул в Лету.Для размещения тракторного завода-гиганта было избрано место возле железнодорожной станции Лосево в семи километрах от города. В 1930-31 годах под руководством Павла Алёшина был составлен проект планировки города на 113 000 человек для поселка Харьковского тракторного завода (ХТЗ) — "Соцгородок "Новый Харьков".В проектном документе говорилось: "Соцгородок — это законченный организм, продуманный и рассчитанный от начала до конца… с приближением к максимальному комфорту обслуживания населения при условии равенства этого обслуживания и исключения контраста роскоши и бедности".Но начиналось всё с Госпрома. Харьковский дом Государственной промышленности проектировался для "Паевого товарищества строительства и эксплуатации домов госпромышленности в городе Харькове", в которое входили 22 государственных треста, Промышленный банк, Внешторг и Госторг Украинской ССР.Проект здания был выбран в результате конкурса, который был объявлен 5 мая 1925 года. На него было представлено 19 проектов. Первую премию получил проект "Незваный гость" ленинградских архитекторов Сергея Саввича Серафимова, Самуила Мироновича Кравца и Марка Давидовича Фельгера.Госпром построен в рекордно короткие сроки: подготовительные работы начались летом 1925 года, сдача в эксплуатацию — 7 ноября 1928 года, к одиннадцатой годовщине Октябрьской революции.Весной 1926 года стройку хотели было закрыть, однако после личного вмешательства председателя ВСНХ СССР Феликса Дзержинского, который посетил стройку 8 мая 1926 года, строительство продолжилось. На торжественной закладке центрального корпуса, которая произошла 21 ноября 1926 года, зданию присвоили имя "железного Феликса", но оно не прижилось.Под руководством главного инженера стройки Павла Роттерта (позже он строил Днепрогэс и Московский метрополитен) были разработаны рабочие чертежи уникальной конструкции, проведена механизация работ (до 80%!), подготовлены квалифицированные рабочие и инженеры, разработана технология индустриального железобетона (здание представляет собой бетонный монолит) и т.д.Это действительно был первый советский небоскрёб – его высота достигла 63 метров (самое высокое жилое здание в Российской империи, "небоскрёб Гинзбурга" в Киеве имел полную высоту 60-70 метров, а "Дом на набережной", самое высокое жилое здание Советской Москвы, около 50 метров). Не случайны и формы здания – они воспроизводят нотную запись первого такта тогдашнего гимна СССР – "Интернационала".Возле нового здания была спроектирована и застроена площадь Дзержинского (ныне пл. Свободы), самая большая в Европе. Ради её создания было снесено несколько домов, конфискованы бывшие университетские земли и перемощена бывшая Ветеринарная площадь. Форма нового плаца получилась необычной, напоминающей химическую реторту.Позднее на площади появились здание обкома партии (перестроено до неузнаваемости), корпуса гостиницы, дома проектов и военной академии (ныне — корпуса университета). Больше этой площади — только Тяньаньмэнь в Пекине.После постройки, с 1928 по 1934 год, в здании размещался Совет Народных Комиссаров Украины. 7 июля 1933 года в собственном кабинете в пятом подъезде Госпрома застрелился нарком просвещения Украины, "отец" тотальной украинизации, член ЦК ВКП(б) Мыкола Скрыпник.Как вспоминала моя бабушка, Нина Григорьевна Шельдешова, работавшая тогда в аппарате "всеукраинского старосты" Григория Петровского, открытой гражданской панихиды не было, сотрудников госорганов пригласили попрощаться без речей. Похороны проходили без огласки. Могила его вскоре затерялась, а открытый в 1968 году памятник Скрыпнику атак сегодняшних декоммунизаторов пока избежал.Во время немецкой оккупации на первом этаже Госпрома находилась конюшня, на других этажах в начале оккупации жили обезьяны, сбежавшие из расположенного рядом зоопарка. До самого освобождения в разрушенном небоскребе дожили три макаки-резуса, которым в августе 2008 года был открыт памятник на территории зоопарка.Перед отступлением в августе 1943 года немцы заминировали Госпром, как и многие другие здания города, но взрыв был предотвращен неизвестным патриотом, который при этом погиб. Тогда здание подожгли, но железобетонному остову это не нанесло вреда. В 1944-47 годах оно было восстановлено.В 1955 году на крыше была установлена одна из первых в СССР телевизионных вышек, высотой 45 метров, а в пятом подъезде с тех пор обосновалось областное телевидение. Сорок лет спустя поблизости появилась станция метро.В 1963 году в сквере на площади был открыт памятник Ленину, а в 2014-м массовые протесты против незаконного захвата власти начались с попытки приезжих его снести. И им это удалось, хотя и только через полгода.Сейчас в здании Госпрома находятся департаменты облгосадминистрации, офисы коммерческих предприятий и общественных организаций, областная галерея и много чего ещё.Попадание 28 октября нанесло сравнительно небольшие разрушения, уничтожив, по сути, только кабинет одного из судей Хозяйственного суда. Но дало повод для медийной истерики – русские, дескать, уничтожают памятники культуры. Удивительно, но никто не вспомнил, что речь идёт о советском памятнике остро нуждающемся в декоммунизации…

https://ukraina.ru/20200202/1026519878.html

https://ukraina.ru/20240304/1053666888.html

https://ukraina.ru/20230314/1044319353.html

https://ukraina.ru/20230707/1047822039.html

харьков

усср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Дмитрий Губин

Дмитрий Губин

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Губин

история, харьков, 1920-е, индустриализация, архитектура, усср, история ссср, история украины