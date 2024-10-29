Перемирие или ядерная война? О логике западного суицида на примере Украины и Афганистана - Некрасов - 29.10.2024 Украина.ру
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Перемирие или ядерная война? О логике западного суицида на примере Украины и Афганистана - Некрасов
Перемирие или ядерная война? О логике западного суицида на примере Украины и Афганистана - Некрасов - 29.10.2024 Украина.ру
Перемирие или ядерная война? О логике западного суицида на примере Украины и Афганистана - Некрасов
Прошло 3 года со времени позорного бегства НАТОвских войск во главе с США из Афганистана. Сегодня республика вновь переживает нелёгкий период. Украина.ру, 29.10.2024
2024-10-29T13:40
2024-10-29T13:40
видео
афганистан
россия
украина
владимир некрасов
нато
афганцы
вооруженные силы афганистана
афганская война
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Прошло 3 года со времени позорного бегства НАТОвских войск во главе с США из Афганистана. Сегодня республика вновь переживает нелёгкий период. Сбежавшие западники заявляли о миллиардах и даже о триллионах, вложенных в афганскую экономику, но это оказалось блефом. Не повторится ли то же самое с Украиной? Какова будет стратегия Запада в войне против России? Почему развитие отношений с Афганистаном важно для России сегодня? На эти и другие вопросы в интервью мультимедийному изданию Украина.ру ответил ветеран афганских событий, доктор экономических наук, член правления Делового совета по развитию экономического сотрудничества с Афганистаном при Торгово-промышленной палате России Вячеслав Некрасов. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:20 – О выходе США и жизни Афганистана; 08:31 – О взаимодействии России и Афганистана; 19:56 – О заморозке активов на Западе; 24:18 – Как вернуть свои активы? 26:42 – Об аналогиях с Украиной; 33:03 – О вариантах развития украинского конфликта. * В материале упоминаются организация "Талибан", находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность, организации "Аль-Каида", "Исламская партия Туркестана" (бывшее "Исламское движение Узбекистана") и отделение Исламского государства "Вилаят Хорасан", внесённые Росфинмониторингом в перечень террористических и экстремистских организаций.
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видео, афганистан, россия, украина, владимир некрасов, нато, афганцы, вооруженные силы афганистана, афганская война, росатом, геополитика, спецоперация, видео
Видео, Афганистан, Россия, Украина, Владимир Некрасов, НАТО, афганцы, Вооруженные силы Афганистана, афганская война, Росатом, геополитика, Спецоперация

Перемирие или ядерная война? О логике западного суицида на примере Украины и Афганистана - Некрасов

13:40 29.10.2024
 
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Прошло 3 года со времени позорного бегства НАТОвских войск во главе с США из Афганистана. Сегодня республика вновь переживает нелёгкий период.
Сбежавшие западники заявляли о миллиардах и даже о триллионах, вложенных в афганскую экономику, но это оказалось блефом. Не повторится ли то же самое с Украиной? Какова будет стратегия Запада в войне против России? Почему развитие отношений с Афганистаном важно для России сегодня?
На эти и другие вопросы в интервью мультимедийному изданию Украина.ру ответил ветеран афганских событий, доктор экономических наук, член правления Делового совета по развитию экономического сотрудничества с Афганистаном при Торгово-промышленной палате России Вячеслав Некрасов.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:20 – О выходе США и жизни Афганистана;
08:31 – О взаимодействии России и Афганистана;
19:56 – О заморозке активов на Западе;
24:18 – Как вернуть свои активы?
26:42 – Об аналогиях с Украиной;
33:03 – О вариантах развития украинского конфликта.
* В материале упоминаются организация "Талибан", находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность, организации "Аль-Каида", "Исламская партия Туркестана" (бывшее "Исламское движение Узбекистана") и отделение Исламского государства "Вилаят Хорасан", внесённые Росфинмониторингом в перечень террористических и экстремистских организаций.
 
ВидеоАфганистанРоссияУкраинаВладимир НекрасовНАТОафганцыВооруженные силы Афганистанаафганская войнаРосатомгеополитикаСпецоперация
 
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