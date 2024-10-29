https://ukraina.ru/20241029/1058448283.html

Перемирие или ядерная война? О логике западного суицида на примере Украины и Афганистана - Некрасов

Перемирие или ядерная война? О логике западного суицида на примере Украины и Афганистана - Некрасов - 29.10.2024 Украина.ру

Перемирие или ядерная война? О логике западного суицида на примере Украины и Афганистана - Некрасов

Прошло 3 года со времени позорного бегства НАТОвских войск во главе с США из Афганистана. Сегодня республика вновь переживает нелёгкий период. Украина.ру, 29.10.2024

2024-10-29T13:40

2024-10-29T13:40

2024-10-29T13:40

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афганцы

вооруженные силы афганистана

афганская война

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Прошло 3 года со времени позорного бегства НАТОвских войск во главе с США из Афганистана. Сегодня республика вновь переживает нелёгкий период. Сбежавшие западники заявляли о миллиардах и даже о триллионах, вложенных в афганскую экономику, но это оказалось блефом. Не повторится ли то же самое с Украиной? Какова будет стратегия Запада в войне против России? Почему развитие отношений с Афганистаном важно для России сегодня? На эти и другие вопросы в интервью мультимедийному изданию Украина.ру ответил ветеран афганских событий, доктор экономических наук, член правления Делового совета по развитию экономического сотрудничества с Афганистаном при Торгово-промышленной палате России Вячеслав Некрасов. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:20 – О выходе США и жизни Афганистана; 08:31 – О взаимодействии России и Афганистана; 19:56 – О заморозке активов на Западе; 24:18 – Как вернуть свои активы? 26:42 – Об аналогиях с Украиной; 33:03 – О вариантах развития украинского конфликта. * В материале упоминаются организация "Талибан", находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность, организации "Аль-Каида", "Исламская партия Туркестана" (бывшее "Исламское движение Узбекистана") и отделение Исламского государства "Вилаят Хорасан", внесённые Росфинмониторингом в перечень террористических и экстремистских организаций.

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