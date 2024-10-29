Чем Зеленский угрожает жителям Харькова и где Украина может спрятать большую армию ВСУ - Онищенко
10:20 29.10.2024 (обновлено: 10:21 29.10.2024)
Общественный деятель, блогер, журналист и публицист Павел Онищенко в студии Украина.ру рассказал историю своего противостояния коррупции украинских властей и отъезда с Украины, разъяснил различные нюансы переезда в Россию для украинцев и некоторые особенности фильтрации и выявления диверсантов, а также рассказал о своих ожиданиях от продвижения ВС РФ и о важности Харькова для СВО и в целом для России.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:37 – История Павла Онищенко;
18:30 – Как удалось выйти из СИЗО?
20:25 – Почему не переехал в Россию сразу после Майдана;
21:36 – Чем Россия привлекательнее для жизни;
28:15 – О фильтрации в Шереметьево;
31:14 – О методах выявления диверсантов;
35:44 – О предрасположенности к бытовым преступлениям;
37:26 – О коррупции в новых регионах депортации;
40:07 – Зачем России украинцы и куда они едут?
42:40 – О ситуации в Харькове;
46:35 – Об ожиданиях от продвижения ВС РФ.
* В материале упоминаются Пётр Порошенко и Арсен Аваков, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также лозунги Организации украинских националистов (ОУН). Организация и принадлежащая ей атрибутика и символика включены Минюстом РФ в список нацистских и находятся под запретом.
#Онищенко #Харьков #МВД #Украина #тюрьма #СВО #спецоперация #АТО #Майдан #ООС #Антимайдан #коррупция #Харьков #Киев #Одесса #Днепропетровск #полиция #Рада #выборы #ОПЗЖ #Зеленский #СлугаНарода #СИЗО #Кернес #Терехов #СБУ #лес #ЕС #Европа #Гончарук #воровство #Кучер #комиссия #казаки #военкомат #Венгрия #Россия #РФ #скорая #школа #больница #образование #медицина #Путин #Шереметьево #миграция #мигранты #адаптация #Белоруссия #Америка #США #НАТО #Африка #Чехия #Латвия #вера #демография #ТЦК #Белгород #Курск #Херсон #Запорожье #ДНР #ЛНР #Сумы #Беларусь #Прибалтика #президент
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❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:37 – История Павла Онищенко;
18:30 – Как удалось выйти из СИЗО?
20:25 – Почему не переехал в Россию сразу после Майдана;
21:36 – Чем Россия привлекательнее для жизни;
28:15 – О фильтрации в Шереметьево;
31:14 – О методах выявления диверсантов;
35:44 – О предрасположенности к бытовым преступлениям;
37:26 – О коррупции в новых регионах депортации;
40:07 – Зачем России украинцы и куда они едут?
42:40 – О ситуации в Харькове;
46:35 – Об ожиданиях от продвижения ВС РФ.
* В материале упоминаются Пётр Порошенко и Арсен Аваков, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также лозунги Организации украинских националистов (ОУН). Организация и принадлежащая ей атрибутика и символика включены Минюстом РФ в список нацистских и находятся под запретом.
#Онищенко #Харьков #МВД #Украина #тюрьма #СВО #спецоперация #АТО #Майдан #ООС #Антимайдан #коррупция #Харьков #Киев #Одесса #Днепропетровск #полиция #Рада #выборы #ОПЗЖ #Зеленский #СлугаНарода #СИЗО #Кернес #Терехов #СБУ #лес #ЕС #Европа #Гончарук #воровство #Кучер #комиссия #казаки #военкомат #Венгрия #Россия #РФ #скорая #школа #больница #образование #медицина #Путин #Шереметьево #миграция #мигранты #адаптация #Белоруссия #Америка #США #НАТО #Африка #Чехия #Латвия #вера #демография #ТЦК #Белгород #Курск #Херсон #Запорожье #ДНР #ЛНР #Сумы #Беларусь #Прибалтика #президент
ТГ-канал Павла Онищенко: t.me/...hchenko001
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukraina_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru