https://ukraina.ru/20241029/1058442772.html

Чем Зеленский угрожает жителям Харькова и где Украина может спрятать большую армию ВСУ - Онищенко

Чем Зеленский угрожает жителям Харькова и где Украина может спрятать большую армию ВСУ - Онищенко - 29.10.2024 Украина.ру

Чем Зеленский угрожает жителям Харькова и где Украина может спрятать большую армию ВСУ - Онищенко

Общественный деятель, блогер, журналист и публицист Павел Онищенко в студии Украина.ру рассказал историю своего противостояния коррупции украинских властей и... Украина.ру, 29.10.2024

2024-10-29T10:20

2024-10-29T10:20

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Общественный деятель, блогер, журналист и публицист Павел Онищенко в студии Украина.ру рассказал историю своего противостояния коррупции украинских властей и отъезда с Украины, разъяснил различные нюансы переезда в Россию для украинцев и некоторые особенности фильтрации и выявления диверсантов, а также рассказал о своих ожиданиях от продвижения ВС РФ и о важности Харькова для СВО и в целом для России.❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.00:37 – История Павла Онищенко;18:30 – Как удалось выйти из СИЗО?20:25 – Почему не переехал в Россию сразу после Майдана;21:36 – Чем Россия привлекательнее для жизни;28:15 – О фильтрации в Шереметьево;31:14 – О методах выявления диверсантов;35:44 – О предрасположенности к бытовым преступлениям;37:26 – О коррупции в новых регионах депортации;40:07 – Зачем России украинцы и куда они едут?42:40 – О ситуации в Харькове;46:35 – Об ожиданиях от продвижения ВС РФ.* В материале упоминаются Пётр Порошенко и Арсен Аваков, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также лозунги Организации украинских националистов (ОУН). Организация и принадлежащая ей атрибутика и символика включены Минюстом РФ в список нацистских и находятся под запретом.#Онищенко #Харьков #МВД #Украина #тюрьма #СВО #спецоперация #АТО #Майдан #ООС #Антимайдан #коррупция #Харьков #Киев #Одесса #Днепропетровск #полиция #Рада #выборы #ОПЗЖ #Зеленский #СлугаНарода #СИЗО #Кернес #Терехов #СБУ #лес #ЕС #Европа #Гончарук #воровство #Кучер #комиссия #казаки #военкомат #Венгрия #Россия #РФ #скорая #школа #больница #образование #медицина #Путин #Шереметьево #миграция #мигранты #адаптация #Белоруссия #Америка #США #НАТО #Африка #Чехия #Латвия #вера #демография #ТЦК #Белгород #Курск #Херсон #Запорожье #ДНР #ЛНР #Сумы #Беларусь #Прибалтика #президентТГ-канал Павла Онищенко: t.me/...hchenko001Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukraina_ruОдноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ruRutube: rutube.ru/...el/4478643Наши подкасты: vk.com/...s-72801118ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

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видео, новости, россия, харьков, украина, владимир зеленский, петр порошенко, вооруженные силы украины, украина.ру