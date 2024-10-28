Казаки России на защите Родины: Украина.ру в гостях у добровольческой бригады "Терек". Наш спецрепортаж - 28.10.2024 Украина.ру
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Казаки России на защите Родины: Украина.ру в гостях у добровольческой бригады "Терек". Наш спецрепортаж
Казаки России на защите Родины: Украина.ру в гостях у добровольческой бригады "Терек". Наш спецрепортаж - 28.10.2024 Украина.ру
Казаки России на защите Родины: Украина.ру в гостях у добровольческой бригады "Терек". Наш спецрепортаж
Часов-Ярское направление остаётся одним из самых горячих на линии фронта
2024-10-28T13:35
2024-10-28T13:35
терек
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россия
украина
донецкая народная республика
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владимир путин
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Журналисты мультимедийного издания Украина.ру Роман Гнатюк и Игорь Гомольский побывали в гостях у батальона "Скиф" добровольческой казачьей бригады "Терек", прикрывающей наступающую группировку с флангов, и теперь готовы рассказать об их работе.Какие бывают казаки? Откуда они приезжают на фронт? Что для них служит мотивацией? Ответы на эти и другие вопросы - в нашем спецрепортаже. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно.
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украина
донецкая народная республика
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терек, видео, россия, украина, донецкая народная республика, днр, лнр, русский донбасс, владимир путин, президент, владимир зеленский, конфликт, соледар, часов яр, еда, кухня, видео
Терек, Видео, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, ДНР, ЛНР, Русский Донбасс, Владимир Путин, президент, Владимир Зеленский, конфликт, Соледар, Часов Яр, еда, кухня

Казаки России на защите Родины: Украина.ру в гостях у добровольческой бригады "Терек". Наш спецрепортаж

13:35 28.10.2024
 
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Часов-Ярское направление остаётся одним из самых горячих на линии фронта
Журналисты мультимедийного издания Украина.ру Роман Гнатюк и Игорь Гомольский побывали в гостях у батальона "Скиф" добровольческой казачьей бригады "Терек", прикрывающей наступающую группировку с флангов, и теперь готовы рассказать об их работе.
Какие бывают казаки? Откуда они приезжают на фронт? Что для них служит мотивацией? Ответы на эти и другие вопросы - в нашем спецрепортаже.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно.
 
ТерекВидеоРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДНРЛНРРусский ДонбассВладимир ПутинпрезидентВладимир ЗеленскийконфликтСоледарЧасов Яредакухня
 
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