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Казаки России на защите Родины: Украина.ру в гостях у добровольческой бригады "Терек". Наш спецрепортаж

Казаки России на защите Родины: Украина.ру в гостях у добровольческой бригады "Терек". Наш спецрепортаж - 28.10.2024 Украина.ру

Казаки России на защите Родины: Украина.ру в гостях у добровольческой бригады "Терек". Наш спецрепортаж

Часов-Ярское направление остаётся одним из самых горячих на линии фронта

2024-10-28T13:35

2024-10-28T13:35

2024-10-28T13:35

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Журналисты мультимедийного издания Украина.ру Роман Гнатюк и Игорь Гомольский побывали в гостях у батальона "Скиф" добровольческой казачьей бригады "Терек", прикрывающей наступающую группировку с флангов, и теперь готовы рассказать об их работе.Какие бывают казаки? Откуда они приезжают на фронт? Что для них служит мотивацией? Ответы на эти и другие вопросы - в нашем спецрепортаже. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно.

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