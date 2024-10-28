Чем ближе Анкара к Москве, тем чаще теракты в Турции: Шишкин о провокациях от Украины и не только - 28.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241028/1058409942.html
Чем ближе Анкара к Москве, тем чаще теракты в Турции: Шишкин о провокациях от Украины и не только
Чем ближе Анкара к Москве, тем чаще теракты в Турции: Шишкин о провокациях от Украины и не только - 28.10.2024 Украина.ру
Чем ближе Анкара к Москве, тем чаще теракты в Турции: Шишкин о провокациях от Украины и не только
Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру прокомментировал итоги саммита БРИКС, состоявшегося на этой неделе в Казани, а также основные... Украина.ру, 28.10.2024
2024-10-28T10:23
2024-10-28T10:23
видео
новости
турция
анкара
россия
москва
украина
снг
владимир путин
игорь шишкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1c/1058409810_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7de66a3a186d105feddf89e9b848af86.jpg
Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру прокомментировал итоги саммита БРИКС, состоявшегося на этой неделе в Казани, а также основные заявления президента Владимира Путина на пресс-конференции по итогам этого мероприятия. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:48 - Итоги саммита БРИКС: о перспективах и структуре будущего; 06:45 - Страны НАТО в БРИКС и турецкий фактор; 10:49 - О переговорах и значении Турции в вопросе урегулирования конфликта; 19:19 - О слухах относительно военных из КНДР на СВО и реакции Путина. #саммит #БРИКС #Украина #Россия #СВО #Казань #санкции #НАТО #Турция #переговоры #экономика #Британия #Китай #КНР #Турция #ООН #Гутерриш #ЕС #финансы #Эрдоган #теракт #Запад #Европа #война #спецоперация #Анкара #США #Вашингтон #Путин #многополярность #дефицит #валюта #конституция #ЦБ #Шишкин #СНГ #ЮжнаяКорея #декларация #контингент #Зеленский #КНДР #президент #ШОС #вторжение #диалог #Курск #энергетика #АЭС #ЯдернаяПровокация #активы #деньги #РФ ТГ-канал Игоря Шишкина - t.me/isshishkin Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukraina_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
https://ukraina.ru/20241028/1058407440.html
турция
анкара
россия
москва
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1c/1058409810_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_610160b4f452db398b16d60acc9a1379.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, новости, турция, анкара, россия, москва, украина, снг, владимир путин, игорь шишкин
Видео, Новости, Турция, Анкара, Россия, Москва, Украина, СНГ, Владимир Путин, Игорь Шишкин

Чем ближе Анкара к Москве, тем чаще теракты в Турции: Шишкин о провокациях от Украины и не только

10:23 28.10.2024
 
Читать в
Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру прокомментировал итоги саммита БРИКС, состоявшегося на этой неделе в Казани, а также основные заявления президента Владимира Путина на пресс-конференции по итогам этого мероприятия.

❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.

00:48 - Итоги саммита БРИКС: о перспективах и структуре будущего;
06:45 - Страны НАТО в БРИКС и турецкий фактор;
10:49 - О переговорах и значении Турции в вопросе урегулирования конфликта;
19:19 - О слухах относительно военных из КНДР на СВО и реакции Путина.

#саммит #БРИКС #Украина #Россия #СВО #Казань #санкции #НАТО #Турция #переговоры #экономика #Британия #Китай #КНР #Турция #ООН #Гутерриш #ЕС #финансы #Эрдоган #теракт #Запад #Европа #война #спецоперация #Анкара #США #Вашингтон #Путин #многополярность #дефицит #валюта #конституция #ЦБ #Шишкин #СНГ #ЮжнаяКорея #декларация #контингент #Зеленский #КНДР #президент #ШОС #вторжение #диалог #Курск #энергетика #АЭС #ЯдернаяПровокация #активы #деньги #РФ

ТГ-канал Игоря Шишкина - t.me/isshishkin

Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukraina_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643

Наши подкасты: vk.com/...s-72801118

ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
Боевая работа РСЗО Ураган ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
08:02
Главное за ночь 28 октября
 
ВидеоНовостиТурцияАнкараРоссияМоскваУкраинаСНГВладимир ПутинИгорь Шишкин
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:29Во Владивостоке открыли стену памяти бойцов СВО
12:21Опаснее любых других движений ВС РФ: "Страна.ua" о том, чем обернется для ВСУ потеря Селидово и Горняка
12:21Зеленский попытался надавить на Моди, чтобы тот вредил России
12:04Канада оправила для ВСУ первый десяток медицинских "Супер Бизонов"
12:00Всё для Трампа, всё для победы. Почему снова заговорила Мелания
11:58ВС РФ подходят к Курахово - советник Пушилина
11:53"Главный приоритет – евроинтеграция, ждем перезагрузки отношений с ЕС" –правящая партия Грузии
11:51Воевал в Абхазии и Осетии, но навсегда остался на Украине: СМИ сообщили о ликвидации наемника из Грузии
11:48Украина будет свободна. Как это случилось и 80 лет назад в Великой Отечественной войне
11:45Южная Корея и США объединятся против помощи России со стороны КНДР
11:32Цитаты недели: Что говорят об Украине на Западе и в самой Украине. "Страна официантов и проституток"
10:54На границе с Украиной всё спокойно, заявили в Минобороны Белоруссии
10:53Продукты, одежда и осенняя маскировка: Сахалин передал на СВО 20 тонн гумгруза
10:43Генерала Оглоблина обвинили в получении взятки при исполнении гособоронзаказа
10:28Осталось дождаться заявления Минобороны: Пушилин рассказал, что происходит в Селидово и Горняке
10:28До следующего дня рождения: Путин продлил Бастрыкину срок федеральной госслужбы
10:23Чем ближе Анкара к Москве, тем чаще теракты в Турции: Шишкин о провокациях от Украины и не только
09:58"Толпа кричала и аплодировала ей": Мелания Трамп включилась в предвыборные митинги
09:57США могут только мешать другим нациям - отец Ассанжа
09:48Атака на спиртзаводы. Главное на Украине на утро 28 октября
Лента новостейМолния