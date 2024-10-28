Чем ближе Анкара к Москве, тем чаще теракты в Турции: Шишкин о провокациях от Украины и не только
Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру прокомментировал итоги саммита БРИКС, состоявшегося на этой неделе в Казани, а также основные заявления президента Владимира Путина на пресс-конференции по итогам этого мероприятия.
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00:48 - Итоги саммита БРИКС: о перспективах и структуре будущего;
06:45 - Страны НАТО в БРИКС и турецкий фактор;
10:49 - О переговорах и значении Турции в вопросе урегулирования конфликта;
19:19 - О слухах относительно военных из КНДР на СВО и реакции Путина.
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❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:48 - Итоги саммита БРИКС: о перспективах и структуре будущего;
06:45 - Страны НАТО в БРИКС и турецкий фактор;
10:49 - О переговорах и значении Турции в вопросе урегулирования конфликта;
19:19 - О слухах относительно военных из КНДР на СВО и реакции Путина.
#саммит #БРИКС #Украина #Россия #СВО #Казань #санкции #НАТО #Турция #переговоры #экономика #Британия #Китай #КНР #Турция #ООН #Гутерриш #ЕС #финансы #Эрдоган #теракт #Запад #Европа #война #спецоперация #Анкара #США #Вашингтон #Путин #многополярность #дефицит #валюта #конституция #ЦБ #Шишкин #СНГ #ЮжнаяКорея #декларация #контингент #Зеленский #КНДР #президент #ШОС #вторжение #диалог #Курск #энергетика #АЭС #ЯдернаяПровокация #активы #деньги #РФ
ТГ-канал Игоря Шишкина - t.me/isshishkin
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukraina_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru