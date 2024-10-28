https://ukraina.ru/20241028/1058409942.html

Чем ближе Анкара к Москве, тем чаще теракты в Турции: Шишкин о провокациях от Украины и не только

Чем ближе Анкара к Москве, тем чаще теракты в Турции: Шишкин о провокациях от Украины и не только - 28.10.2024 Украина.ру

Чем ближе Анкара к Москве, тем чаще теракты в Турции: Шишкин о провокациях от Украины и не только

Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру прокомментировал итоги саммита БРИКС, состоявшегося на этой неделе в Казани, а также основные... Украина.ру, 28.10.2024

2024-10-28T10:23

2024-10-28T10:23

2024-10-28T10:23

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Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру прокомментировал итоги саммита БРИКС, состоявшегося на этой неделе в Казани, а также основные заявления президента Владимира Путина на пресс-конференции по итогам этого мероприятия. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:48 - Итоги саммита БРИКС: о перспективах и структуре будущего; 06:45 - Страны НАТО в БРИКС и турецкий фактор; 10:49 - О переговорах и значении Турции в вопросе урегулирования конфликта; 19:19 - О слухах относительно военных из КНДР на СВО и реакции Путина. #саммит #БРИКС #Украина #Россия #СВО #Казань #санкции #НАТО #Турция #переговоры #экономика #Британия #Китай #КНР #Турция #ООН #Гутерриш #ЕС #финансы #Эрдоган #теракт #Запад #Европа #война #спецоперация #Анкара #США #Вашингтон #Путин #многополярность #дефицит #валюта #конституция #ЦБ #Шишкин #СНГ #ЮжнаяКорея #декларация #контингент #Зеленский #КНДР #президент #ШОС #вторжение #диалог #Курск #энергетика #АЭС #ЯдернаяПровокация #активы #деньги #РФ ТГ-канал Игоря Шишкина - t.me/isshishkin Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukraina_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

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