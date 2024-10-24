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Почему иностранцы хотят жить в России и какими должны быть законы для мигрантов? Наш эксклюзив
Почему иностранцы хотят жить в России и какими должны быть законы для мигрантов? Наш эксклюзив - 24.10.2024 Украина.ру
Почему иностранцы хотят жить в России и какими должны быть законы для мигрантов? Наш эксклюзив
По каким причинам иностранцы переезжают жить в Россию и почему они едут именно к нам? Что меняет Указ президента "Об оказании гуманитарной поддержки лицам,... Украина.ру, 24.10.2024
2024-10-24T13:08
2024-10-24T13:08
2024-10-24T13:08
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По каким причинам иностранцы переезжают жить в Россию и почему они едут именно к нам? Что меняет Указ президента "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности" и каким должен быть "русский ковчег"? Об этом и не только говорили участники форума "Хочу жить в России", который организовало мультимедийное издание Украина.ру. Наши корреспонденты побывали на форуме, пообщались с теми, кто переехал в нашу страну, а также с российскими экспертами. Подробности - на видео. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. Telegram: https://t.me/ukraina_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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По каким причинам иностранцы переезжают жить в Россию и почему они едут именно к нам? Что меняет Указ президента "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности" и каким должен быть "русский ковчег"? Об этом и не только говорили участники форума "Хочу жить в России", который организовало мультимедийное издание Украина.ру. Наши корреспонденты побывали на форуме, пообщались с теми, кто переехал в нашу страну, а также с российскими экспертами. Подробности - на видео.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
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