https://ukraina.ru/20241024/1058328456.html
Не время для переговоров? О вероятности войны России с НАТО и ситуации в Германии - Борисов
Не время для переговоров? О вероятности войны России с НАТО и ситуации в Германии - Борисов - 24.10.2024 Украина.ру
Не время для переговоров? О вероятности войны России с НАТО и ситуации в Германии - Борисов
Политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов в эфире Украина.ру рассказал о том, к чему приведёт нарушение Германией договора "2+4", а Украина.ру, 24.10.2024
2024-10-24T12:52
2024-10-24T12:52
2024-10-24T12:52
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Политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов в эфире Украина.ру рассказал о том, к чему приведёт нарушение Германией договора "2+4", а также прокомментировал сенсационное интервью двух генералов НАТО в Европе, опубликованное немецким изданием Der Spiegel. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:41 - О роли Балтийского моря для НАТО; 03:11 - О немецкой пропаганде против России; 08:00 - О проблемах фармакологии в Германии; 08:50 - Об интервью генералов НАТО в Der Spiegel; 14:36 - Почему Германия говорит о мире, но поставляет оружие? 17:33 - Настало ли время для переговоров по Украине? ТГ-канал Тимофея Борисова: https://t.me/timborisov
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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видео, россия, германия, европа, нато, der spiegel, российская газета, сво, гдр, фрг, украина, фармакология, видео
Видео, Россия, Германия, Европа, НАТО, Der Spiegel, Российская газета, СВО, ГДР, ФРГ, Украина, фармакология
Политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов в эфире Украина.ру рассказал о том, к чему приведёт нарушение Германией договора "2+4", а также прокомментировал сенсационное интервью двух генералов НАТО в Европе, опубликованное немецким изданием Der Spiegel.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:41 - О роли Балтийского моря для НАТО;
03:11 - О немецкой пропаганде против России;
08:00 - О проблемах фармакологии в Германии;
08:50 - Об интервью генералов НАТО в Der Spiegel;
14:36 - Почему Германия говорит о мире, но поставляет оружие?
17:33 - Настало ли время для переговоров по Украине?
ТГ-канал Тимофея Борисова: https://t.me/timborisov