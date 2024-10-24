https://ukraina.ru/20241024/1058328456.html

Не время для переговоров? О вероятности войны России с НАТО и ситуации в Германии - Борисов

Не время для переговоров? О вероятности войны России с НАТО и ситуации в Германии - Борисов - 24.10.2024 Украина.ру

Не время для переговоров? О вероятности войны России с НАТО и ситуации в Германии - Борисов

Политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов в эфире Украина.ру рассказал о том, к чему приведёт нарушение Германией договора "2+4", а Украина.ру, 24.10.2024

2024-10-24T12:52

2024-10-24T12:52

2024-10-24T12:52

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Политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов в эфире Украина.ру рассказал о том, к чему приведёт нарушение Германией договора "2+4", а также прокомментировал сенсационное интервью двух генералов НАТО в Европе, опубликованное немецким изданием Der Spiegel. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:41 - О роли Балтийского моря для НАТО; 03:11 - О немецкой пропаганде против России; 08:00 - О проблемах фармакологии в Германии; 08:50 - Об интервью генералов НАТО в Der Spiegel; 14:36 - Почему Германия говорит о мире, но поставляет оружие? 17:33 - Настало ли время для переговоров по Украине? ТГ-канал Тимофея Борисова: https://t.me/timborisov

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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