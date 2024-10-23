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Как сломать бандеровский режим и тыл на Украине: Колташов о методах и сроках

Как сломать бандеровский режим и тыл на Украине: Колташов о методах и сроках - 23.10.2024 Украина.ру

Как сломать бандеровский режим и тыл на Украине: Колташов о методах и сроках

Экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру объяснил, почему больше не работают Украина.ру, 23.10.2024

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Экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру объяснил, почему больше не работают экономические законы и правила, которыми десятилетия манипулировали США, а также рассказал о сроках и об эффективном методе разгрома киевского режима. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:40 - Во что превратилась попытка Запада изолировать Россию? 07:26 - Хотят ли украинцы в НАТО? 17:20 - Что сломает киевский режим и подорвёт тыл? ТГ-канал "Политэкономия – Колташов": https://t.me/vkoltashov

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