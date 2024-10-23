Как сломать бандеровский режим и тыл на Украине: Колташов о методах и сроках - 23.10.2024 Украина.ру
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Как сломать бандеровский режим и тыл на Украине: Колташов о методах и сроках
Как сломать бандеровский режим и тыл на Украине: Колташов о методах и сроках - 23.10.2024 Украина.ру
Как сломать бандеровский режим и тыл на Украине: Колташов о методах и сроках
Экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру объяснил, почему больше не работают Украина.ру, 23.10.2024
2024-10-23T14:47
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Экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру объяснил, почему больше не работают экономические законы и правила, которыми десятилетия манипулировали США, а также рассказал о сроках и об эффективном методе разгрома киевского режима. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:40 - Во что превратилась попытка Запада изолировать Россию? 07:26 - Хотят ли украинцы в НАТО? 17:20 - Что сломает киевский режим и подорвёт тыл? ТГ-канал "Политэкономия – Колташов": https://t.me/vkoltashov
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, интервью, украина, россия, сша, нато, сво, геополитика, днр, александр сырский, всу, донбасс, антироссийские санкции, казань, брикс, бывший ссср, владимир зеленский, запад, видео
Видео, Интервью, Украина, Россия, США, НАТО, СВО, геополитика, ДНР, Александр Сырский, ВСУ, Донбасс, антироссийские санкции, Казань, БРИКС, бывший СССР, Владимир Зеленский, Запад

Как сломать бандеровский режим и тыл на Украине: Колташов о методах и сроках

14:47 23.10.2024
 
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Экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру объяснил, почему больше не работают экономические законы и правила, которыми десятилетия манипулировали США, а также рассказал о сроках и об эффективном методе разгрома киевского режима.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:40 - Во что превратилась попытка Запада изолировать Россию?
07:26 - Хотят ли украинцы в НАТО?
17:20 - Что сломает киевский режим и подорвёт тыл?
ТГ-канал "Политэкономия – Колташов": https://t.me/vkoltashov
 
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