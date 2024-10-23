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Соучастник убийства Дугиной попал в плен к ВСУ
Соучастник убийства Дугиной попал в плен к ВСУ - 23.10.2024 Украина.ру
Соучастник убийства Дугиной попал в плен к ВСУ
Осужденный по делу об убийстве Дарьи Дугиной Александр Сучков попал в плен к ВСУ в зоне спецоперации. Об этом 23 октября в своих соцсетях сообщил иноагент Олег Кашин*, объявленный в розыск МВД России
2024-10-23T10:54
2024-10-23T10:54
2024-10-23T10:54
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Уточняется, что уже в плену Сучков рассказал, что отправился из колонии прямиком в зону СВО в качестве военного медика, так как ранее отслужил два срока по контракту.Он также заявил, что за время службы дважды был ранен в результате атак беспилотников, а перед пленением заблудился, пытаясь выйти к российским позициям, однако потерял сознание.В мае 2023 года Пролетарский районный суд Тулы признал Сучкова виновным в подделке свидетельства о регистрации автомобиля, позволившего организаторам убийства Дарьи Дугиной выехать из России. Итог - Сучков получил три года и шесть месяцев колонии.Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года, когда ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в Подмосковье.По данным силовиков, это преступление спланировали и совершили украинские спецслужбы. Непосредственным исполнителем стала Наталья Вовк, которая сразу после совершения преступления выехала в Эстонию.Еще по теме: материал обозревателя издания Украина.ру Виталий Диденко Террористическая война. Как Киев убивает лояльных России людей вне поля боя.* Иноагент.
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новости, россия, дарья дугина, вооруженные силы украины, украина.ру, всу, плен
Новости, Россия, Дарья Дугина, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ВСУ, плен
Соучастник убийства Дугиной попал в плен к ВСУ
Осужденный по делу об убийстве Дарьи Дугиной Александр Сучков попал в плен к ВСУ в зоне спецоперации. Об этом 23 октября в своих соцсетях сообщил иноагент Олег Кашин*, объявленный в розыск МВД России
Уточняется, что уже в плену Сучков рассказал, что отправился из колонии прямиком в зону СВО в качестве военного медика, так как ранее отслужил два срока по контракту.
Он также заявил, что за время службы дважды был ранен в результате атак беспилотников, а перед пленением заблудился, пытаясь выйти к российским позициям, однако потерял сознание.
В мае 2023 года Пролетарский районный суд Тулы признал Сучкова виновным в подделке свидетельства о регистрации автомобиля, позволившего организаторам убийства Дарьи Дугиной выехать из России. Итог - Сучков получил три года и шесть месяцев колонии.
Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года, когда ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в Подмосковье
.
По данным силовиков, это преступление спланировали и совершили украинские спецслужбы. Непосредственным исполнителем стала Наталья Вовк, которая сразу после совершения преступления выехала в Эстонию
.