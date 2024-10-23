Соучастник убийства Дугиной попал в плен к ВСУ - 23.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241023/1058296302.html
Соучастник убийства Дугиной попал в плен к ВСУ
Соучастник убийства Дугиной попал в плен к ВСУ - 23.10.2024 Украина.ру
Соучастник убийства Дугиной попал в плен к ВСУ
Осужденный по делу об убийстве Дарьи Дугиной Александр Сучков попал в плен к ВСУ в зоне спецоперации. Об этом 23 октября в своих соцсетях сообщил иноагент Олег Кашин*, объявленный в розыск МВД России
2024-10-23T10:54
2024-10-23T10:54
новости
россия
дарья дугина
вооруженные силы украины
украина.ру
всу
плен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/17/1058295452_0:0:974:548_1920x0_80_0_0_290b6e3f3a5d6dfa59253a5cc315d1b5.jpg
Уточняется, что уже в плену Сучков рассказал, что отправился из колонии прямиком в зону СВО в качестве военного медика, так как ранее отслужил два срока по контракту.Он также заявил, что за время службы дважды был ранен в результате атак беспилотников, а перед пленением заблудился, пытаясь выйти к российским позициям, однако потерял сознание.В мае 2023 года Пролетарский районный суд Тулы признал Сучкова виновным в подделке свидетельства о регистрации автомобиля, позволившего организаторам убийства Дарьи Дугиной выехать из России. Итог - Сучков получил три года и шесть месяцев колонии.Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года, когда ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в Подмосковье.По данным силовиков, это преступление спланировали и совершили украинские спецслужбы. Непосредственным исполнителем стала Наталья Вовк, которая сразу после совершения преступления выехала в Эстонию.Еще по теме: материал обозревателя издания Украина.ру Виталий Диденко Террористическая война. Как Киев убивает лояльных России людей вне поля боя.* Иноагент.
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/17/1058295452_0:0:974:732_1920x0_80_0_0_099c0a082fedfc8f0d38a6ca360c3da5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, дарья дугина, вооруженные силы украины, украина.ру, всу, плен
Новости, Россия, Дарья Дугина, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ВСУ, плен

Соучастник убийства Дугиной попал в плен к ВСУ

10:54 23.10.2024
 
© РИА Новости . Артем ЖильцовАлександр Сучков, проходящий по делу об убийстве Дарьи Дугиной, на заседании Пролетарского районного суда города Тулы
Александр Сучков, проходящий по делу об убийстве Дарьи Дугиной, на заседании Пролетарского районного суда города Тулы - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Артем Жильцов
Читать в
Осужденный по делу об убийстве Дарьи Дугиной Александр Сучков попал в плен к ВСУ в зоне спецоперации. Об этом 23 октября в своих соцсетях сообщил иноагент Олег Кашин*, объявленный в розыск МВД России
Уточняется, что уже в плену Сучков рассказал, что отправился из колонии прямиком в зону СВО в качестве военного медика, так как ранее отслужил два срока по контракту.
Он также заявил, что за время службы дважды был ранен в результате атак беспилотников, а перед пленением заблудился, пытаясь выйти к российским позициям, однако потерял сознание.
В мае 2023 года Пролетарский районный суд Тулы признал Сучкова виновным в подделке свидетельства о регистрации автомобиля, позволившего организаторам убийства Дарьи Дугиной выехать из России. Итог - Сучков получил три года и шесть месяцев колонии.
Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года, когда ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в Подмосковье.
По данным силовиков, это преступление спланировали и совершили украинские спецслужбы. Непосредственным исполнителем стала Наталья Вовк, которая сразу после совершения преступления выехала в Эстонию.
Еще по теме: материал обозревателя издания Украина.ру Виталий Диденко Террористическая война. Как Киев убивает лояльных России людей вне поля боя.
* Иноагент.
 
НовостиРоссияДарья ДугинаВооруженные силы УкраиныУкраина.руВСУплен
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:41Белорусско-российская военная коллегия одобрила план учений "Запад-2025"
11:40Министр финансов США: украденные российские активы покроют кредит Киеву
11:23Украина близка к отключениям электроэнергии, непонятно откуда брать газ – украинский эксперт
11:07Сразу после того, как Захарова вступилась за Гутерриша: ресурсы МИДа подверглись хакерской атаке
10:54Соучастник убийства Дугиной попал в плен к ВСУ
10:41Путин с лидерами БРИКС тет-а-тет затронул украинскую тему
10:32СК РФ зафиксировал гибель и ранения мирных жителей ДНР из-за атак ВФУ
10:17Разыграть карту КНДР: о втягивании НАТО в войну с Россией, конце Украины и опасных уроках - Селезнёв
10:06Мужчины становились женщинами, Варшава подумывала о высылке российского посла - Захарова
10:05Министры обороны России и Белоруссии обсудят безопасность Союзного государства
10:00Глава Пентагона ответил, может ли Киев дотянуться до баз ВКС России ракетами ATACMS
09:41Захарова отреагировала на недовольство Киева из-за приезда Гутерреша на БРИКС
09:38"Утешительный приз": в США подтвердили, что дадут Киеву 800 миллионов долларов
09:20"В Вашингтоне и Лондоне скрипят зубами": стало известно, чем Запад разозлила встреча Путина и Моди
09:00Фальшивые диагнозы чиновников, провалы ВСУ, вербовка наемников. Главное на Украине на утро 23 октября
08:05Главное за ночь 23 октября
08:00"Президенты" российской Бессарабии: в чём их отличие от современных президентов-евроинтеграторов
07:10Успехи Трампа и берлинский сговор
06:10Противник медленно отступает: Поликарпов раскрыл, как ВС РФ взяли Звездное и продвигаются к Курахово
06:00"Получили от ворот поворот": Запад признал успех саммита БРИКС в Казани ещё до его начала
Лента новостейМолния