https://ukraina.ru/20241023/1058281890.html

"Президенты" российской Бессарабии: в чём их отличие от современных президентов-евроинтеграторов

"Президенты" российской Бессарабии: в чём их отличие от современных президентов-евроинтеграторов - 23.10.2024 Украина.ру

"Президенты" российской Бессарабии: в чём их отличие от современных президентов-евроинтеграторов

20 октября 2024 года в Молдавии состоялись выборы президента, совмещённые с референдумом о евроинтегарции. Огромный объем фальсификаций (прежде всего – за счёт молдаван, выехавших в Европу) позволил властям принять решение о вступлении в ЕС, а непопулярная Майя Санду получает более 45%. Удивительно, но при деспотизме все было демократичнее…

2024-10-23T08:00

2024-10-23T08:00

2024-10-23T08:00

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Распространённым стереотипом об императорской России является то, что она являлась оплотом деспотизма. Опровержением тому является опыт Бессарабии, где демократическое (по меркам XIX века) региональное правление впервые появилось именно после присоединения края к Российской империи. Прямыми предшественниками нынешних президентов Республики Молдова являлись бессарабские предводители дворянства, регулярно избиравшиеся на областных съездах шляхетства с 1818 годаПервые достоверно известные сегодня выборы общебессарабского уровня были приурочены к торжествам по случаю блистательной победы России над Наполеоном. В июле 1814 года 52 местных молдавских боярина избрали из своего состава делегацию, которой предстояло приветствовать императора Александра I при его триумфальном возвращении из Парижа. Этой чести удостоились Дмитрий Рышкан, Иордакий Букшанеску и Иван Стурза.Первый из них именно благодаря этой кампании приобрёл первенствующую роль в региональных элитах. Рышканы являлись не самым влиятельным, но весьма древним аристократическим родом.Начиная с 1816 года Рышкан использовал в документообороте титулование "маршал дворянства". Этот статус он смог узаконить в 1818 году, на первых в истории в истории Бессарабии выборах областного предводителя дворянства.Выборная кампания 1818 года отличалась особо острой конкуренцией. За победу боролись 6 кандидатов. Рышкан набрал 154 голоса при 46 голосах, поданных против него. Его ближайший конкурент – князь Александр Кантакузин получил соответственно 130 и 45 голосов.Тогда же избирались не только губернские маршалы, но другие должностные лица (местные исправники, уездные депутаты от дворянства и др.) Борьба межу кандидатами велась довольно изощрёнными средствами. К примеру, лидер одной из конкурировавших "партий" привёз на выборы в Кишинёв бочку вина и щедро угощал им избирателей. Распитие спиртного едва не закончилось кровопролитием.Учтя опыт выборов 1818 года, новый царский наместник Иван Инзов решил провести избирательную кампанию 1822 года под более сильным административным контролем. От участия в дворянском собрании были отсечены потенциальные бузотёры. На заседаниях присутствовал областной прокурор.Собрание продолжалось 5 дней и избрало 80 должностных лиц, но первым из них был областной маршал. Голосование проходило по трём кандидатурам, а победу одержал коллежский советник Иван (Иоанн) Стурза. Этот крупный землевладелец имел опыт работы в региональном правительстве.Именно в правление Стурзы в Бессарабии были введены должности уездных предводителей дворянства. Первоначально на их плечи легла опека над дворянскими вдовами и сиротами. В дальнейшем же обязанности этих должностных лиц неуклонно расширялись.Третьим "президентом" бессарабского дворянства (на выборах конца 1824 – начала 1825 годов) стал коллежский советник Иван Башота.Благодаря интенсивной переписке Башоты с генерал-губернатором Воронцовым известно, что в тот период областным предводителям жилось нелегко. Так, многие дворяне игнорировали предписания и поручения предводителя, отсутствовала соподчинённость между областным маршалом и руководителями уездных корпораций.Башота сетовал, что надорвал своё здоровье на этом поприще и досрочно прекратил свои полномочия. Его сменил старейший уездный предводитель дворянства Александр (Алеко) Леонард.Леонард имел греческое происхождение. Только в середине XVIII века его дед прибыл в Молдавское княжество в свите господаря Иоанна Калимаха. Он владел молдавским, греческим, русским, французским и немецким языками, блестяще знал европейскую литературу и философию. В историю Бессарабии Леонард вошёл как один из основоположников молдавенизма (молдавского культурного национализма).Леонард был весьма популярен в дворянских кругах. Вероятно, его "президенство" было бы долгим, не срази его холера во время эпидемии 1830 года.30-е годы вошли в историю бессарабского дворянского самоуправления как время предводительства Егора Димитриу. Ему удалось сформировать в корпорации режим личной власти.На дворянских конгрессах 1837 и 1840 годов остро встал вопрос о финансовой отчётности предводителя, которую он не желал представлять публично. Последовали жалобы на действия Димитриу в центральные органы власти. В 1840 году императором Николаем I было принято беспрецедентное решение: считать недействительными последние дворянские выборы, Димитриу от участия в новых выборах отстранить.За тем во главе дворянской корпорации стал первый уроженец Бессарабии на посту губернского предводителя (ранее предводители являлись уроженцами Запрутской Молдовы, переехавшими в Пруто-Днестровье). Это был Иван Зилоти – 25-летний выходец из Оргеевского уезда.Именно он от лица Бессарабского общества выступил с ходатайствами к новому императору Александру II об избрании бессарабским дворянством председателей уголовного и гражданского судов, восстановлении выборности полицейских чинов (отменена в 1820-х годах). Вскоре эти просьбы были удовлетворены.Выборы 1860 года стали последними перед началом "Великих реформ" Александра II. Явным их фаворитом был отставной военный, князь Михаил Кантакузен. Это была уже вторая его избирательная кампания в губернские маршалы. В ходе первой каденции он прославился тем, что полностью погрузился в общественно-государственные дела, жертвовал на них много личных средств.В качестве условия своего переизбрания Кантакузен попросил у дворянского общества собрать на нужды областной корпорации 10 тыс. рублей серебром (по 1 копейке с каждой десятины земли). Более 100 дворян (около половины выборщиков) поддержали своего предводителя финансово. На новый срок князь был избран почти единогласно (205 голосов "за" и всего 2 "против").Во время второй "трёхлетки" Кантакузена (всего он избирался 4 раза) схожий финансовый механизм был выбран для организации железной дороги в Бессарабии. Дворяне решили собрать со всех землевладельцев края (независимо от сословия) по 1 копейке с десятины. Деньги предназначались для финансирования проектных работ, а распоряжаться ими мог особый комитет во главе с предводителем дворянства. Сбор средств прошёл 1867 году.Под председательством Кантакузена дворянские органы Бессарабии участвовали в обсуждении животрепещущих реформ царя – освободителя: аграрной, земской, судебной. Однако в губернской общественной жизни уже наступала новая эпоха. С учреждением земских органов дворянское собрание перестало быть главным средоточием политических дискуссий и демократических процедур.Тем не менее руководители дворянской корпорации сохраняли очень широкие полномочия. Кроме представительства интересов "первого" сословия губернский маршал председательствовал в земском собрании и училищном совете региона, возглавлял землеустроительную комиссию. Он имел большое влияние на кадровую политику губернских учреждений, а действовавшие под его началом уездные предводители фактически являлись руководителями местных администраций.Представлявшие местные интересы губернские предводители дворянства балансировали назначаемых из имперского центра губернаторов. Во многом благодаря такому балансу было обеспечено впечатляющее социально-экономическое развитие края в его "русское столетие", завершившееся в 1918 году.Сосредоточенность на отстаивании краевых интересов являлось, пожалуй, ключевым отличием "президентов" российской Бессарабии от современных президентов-евроинтеграторов Республики Молдова. Последние больше заняты скрупулёзным выполнением директив из Брюсселя, что и получило достойную оценку в ходе скандального референдума о евроинтеграции Молдовы 20 октября 2024 года.

https://ukraina.ru/20240529/1023709341.html

https://ukraina.ru/20240511/1046023205.html

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Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

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Игорь Иваненко

история, история новороссии, бессарабия, молдавия, россия, российская империя, xix век, выборы