https://ukraina.ru/20241021/1039961788.html

Операция "Запад". Как началось массовое выселение родственников бандеровцев

Операция "Запад". Как началось массовое выселение родственников бандеровцев - 21.10.2024 Украина.ру

Операция "Запад". Как началось массовое выселение родственников бандеровцев

21 октября 1947 года силами Министерства госбезопасности УССР началась операция "Запад". В рамках крупнейшей операции против украинских националистов началось выселение их ближайших родственников вглубь России. Главной целью операции был подрыв базы ОУН* и УПА* на Западной Украине

2024-10-21T08:02

2024-10-21T08:02

2024-10-21T08:02

история

история

оун-упа

1940-е

история ссср

история украины

западная украина

усср

ссср

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102538/24/1025382445_0:63:901:569_1920x0_80_0_0_6d9b29c0b062888d62914def6617c861.jpg

Ещё в 1944 году, по мере продвижения вглубь Украины и её освобождения от нацистов, советские войска встретились с новым противником. Силы УПА* были не столь многочисленны, чтобы оказать сильное военное сопротивление, но их было достаточно для того, чтобы создать максимальные неудобства наступавшей Советской армии. Кроме того, регулярные нападения на представителей советской администрации на местах, особенно в селах, дезорганизовывало её работу.Первые выселения начались ещё в 1944 году по инициативе Лаврентия Берия.Он предложил выселить в Сибирь членов семей активных ОУНовцев и членов УПА*. Речь шла о родственниках погибших, арестованных или осуждённых членов подпольных организаций. В общей сложности в ходе выполнения этого приказа было выселено порядка 36 тысяч человек.К 1947 году ситуацию удалось переломить, чередуя кнут (депортации** и аресты) и пряник (амнистии для добровольно сдавшихся). Силы УПА* значительно поредели, и больше не было необходимости проводить против них масштабные войсковые операции. Однако тех, кто ушел в подполье, искать стало значительно сложнее. Они разбивались на крошечные группы и проявляли себя лишь изредка. Агентурная работа приносила кое-какие плоды, но позволяла охватить лишь незначительную часть.Ушедшие в подполье националисты имели надёжную базу поддержки в западноукраинских селах, которая сложилась там ещё во времена польского владычества. На то, чтобы поодиночке переловить оставшихся в подполье членов ОУН* и УПА*, ушли бы годы, если не десятилетия.Поэтому министр госбезопасности УССР Сергей Савченко предложил провести ещё одну массовую операцию по выселению антисоветски настроенного населения западноукраинских областей и тем самым окончательно подорвать базу повстанчества.Предложение Савченко было поддержано заместителем главы МГБ СССР Сергеем Огольцовым. Вместе они обратились с ходатайством к министру госбезопасности Виктору Абакумову. Ходатайство было рассмотрено на заседании Политбюро и одобрено. В конце августа 1947 года Абакумовым был подготовлен приказ № 00430 "О выселении семей осуждённых, убитых и находящихся на нелегальном положении активных националистов и бандитов с территории западных областей Украины".Выселению подлежали все члены семей убитых, арестованных, осуждённых или остающихся в рядах УПА* активистов. Их близкие родственники выселению подлежали только в том случае, если жили с ними в одном доме.В операции планировалось задействовать порядка 45 тысяч человек: военнослужащих, пограничников, сотрудников МВД и МГБ. Во Львове был размещён оперативный штаб во главе с заместителем министра внутренних дел УССР Николаем Дятловым. Операция планировалась в условиях секретности, даже партийное руководство на местах было осведомлено только за пару дней до её начала.Все депортируемые подлежали переселению в несколько отдалённых областей: Свердловскую, Молотовскую (ныне Пермскую), Кемеровскую, Кировскую, Тюменскую, Челябинскую, Архангельскую, Вологодскую, Читинскую и Карагандинскую.Операция "Запад" началась ранним утром 21 октября на территории Львовской, Станиславской (ныне Ивано-Франковская), Дрогобычской (ныне часть Львовской области), Тернопольской, Ровенской и Волынской областей. Единственным западным регионом, избежавшим выселения, стало Закарпатье. Эта область была передана УССР Чехословакией в 1946 году, и влияние ОУН* там было незначительным.В общей сложности выселению подверглись свыше 76 тысяч человек.Стоит отметить, что депортация ОУНовцев имела существенные отличия от депортации по национальному признаку, ранее проведённые СССР. В их случае решение принималось индивидуально, на основании заключения районных отделов внутренних дел. Без этого выселение не могло состояться.Зато депортируемые по национальному признаку могли взять с собой определённое количество личных вещей на новое место жительства, тогда как депортируемые по "оуновской" линии подвергались конфискации имущества.Первоначально предполагалось, что все высылаемые покинут родные места только на ограниченный срок. Однако в 1950 году вышло постановление, согласно которому депортированные считались высланными навечно.На спецпоселении они пользовались свободой, однако не имели права покидать свой населённый пункт без разрешения и вынуждены были регулярно отмечаться у коменданта.С 1954 года начался демонтаж режима спецпоселений. Однако депортированные по националистической линии были затронуты новой политикой самыми последними. Первоначальные льготы и послабления хрущевского режима их не коснулись. Для них режим был отменен только в конце 50-х годов. Правда, в отличие от некоторых депортированных народов, они имели возможность вернуться домой.Стоит отметить, что почти все инициаторы и руководители операции "Запад" позднее попали в опалу при Хрущёве.Абакумов был расстрелян, Савченко со скандалом уволен, Огольцов исключён из партии и лишён звания генерал-лейтенанта. Разве что Дятлов отделался простым увольнением в запас. Правда, связана эта опала была не с их ролью в депортации, а влиянием в период Берии.* Организация, запрещённая в Российской Федерации** С юридической точки зрения термин некорректен: депортация – выселение за пределы страны, выселения же сталинского периода происходили в пределах одного государства. Однако, по сложившейся традиции употребляется именно этот термин.

https://ukraina.ru/20220421/1033818537.html

https://ukraina.ru/20170420/1018567078.html

https://ukraina.ru/20241009/1039506561.html

западная украина

усср

ссср

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Евгений Антонюк

Евгений Антонюк

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгений Антонюк

история, оун-упа, 1940-е, история ссср, история украины, западная украина, усср, ссср, украина, хрущев, оун, мвд