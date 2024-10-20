https://ukraina.ru/20241020/1058225642.html
"Даже на допросах говорил, что я – русский": участковый из Авдеевки о том, что Украина творила в Донбассе
"Даже на допросах говорил, что я – русский": участковый из Авдеевки о том, что Украина творила в Донбассе - 20.10.2024 Украина.ру
"Даже на допросах говорил, что я – русский": участковый из Авдеевки о том, что Украина творила в Донбассе
Георгий Красов был обычным участковым в городе Авдеевка (ДНР). Он просто выполнял свою работу и делал это на совесть, за что и пострадал в период, пока город... Украина.ру, 20.10.2024
2024-10-20T17:48
2024-10-20T17:48
2024-10-20T17:48
видео
авдеевка
украина
россия
днр
сво
новые регионы
военные преступления
всу
мобилизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/14/1058225520_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fe68c03b966635a2173418c6e66327a6.jpg
Георгий Красов был обычным участковым в городе Авдеевка (ДНР). Он просто выполнял свою работу и делал это на совесть, за что и пострадал в период, пока город был под Украиной. Ему есть что рассказать, и теперь он может это сделать, так что представляем вашему вниманию правду об украинских преступлениях от очевидца тех страшных событий. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:36 - 2014 год в Авдеевке. Как это было? 03:40 - О преследованиях Красова на Украине и причинах его задержания; 07:27 - о неподсудности украинских националистов; 08:46 - о расследовании преступлений военнослужащих; 10:35 - об увольнении из органов; 11:40 - о ситуации в городе до начала СВО; 13:55 - о конфликтах военнослужащих с гражданскими; 14:34 - о принудительной эвакуации детей; 15:26 - о принудительной мобилизации; 15:48 - о планах на будущее; 17:32 - о воровстве и мародёрстве в Авдеевке; 21:32 - об иностранцах в рядах ВСУ; 23:08 - о том, как люди выживали до освобождения города бойцами ВС России *В материале упоминаются "Правый Сектор", признанный экстремистской организацией и запрещённый в России, а также Facebook - продукт компании МЕТА, которая признана экстремистской в России и её деятельность запрещена
авдеевка
украина
россия
днр
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/14/1058225520_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a77b8d46a15a0ea2150fd241e2ae2d5d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, авдеевка, украина, россия, днр, сво, новые регионы, военные преступления, всу, мобилизация, иностранные наемники, мародерство, ато, видео
Видео, Авдеевка, Украина, Россия, ДНР, СВО, Новые регионы, Военные преступления, ВСУ, мобилизация, иностранные наемники, мародерство, АТО
Георгий Красов был обычным участковым в городе Авдеевка (ДНР). Он просто выполнял свою работу и делал это на совесть, за что и пострадал в период, пока город был под Украиной. Ему есть что рассказать, и теперь он может это сделать, так что представляем вашему вниманию правду об украинских преступлениях от очевидца тех страшных событий.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:36 - 2014 год в Авдеевке. Как это было?
03:40 - О преследованиях Красова на Украине и причинах его задержания;
07:27 - о неподсудности украинских националистов;
08:46 - о расследовании преступлений военнослужащих;
10:35 - об увольнении из органов;
11:40 - о ситуации в городе до начала СВО;
13:55 - о конфликтах военнослужащих с гражданскими;
14:34 - о принудительной эвакуации детей;
15:26 - о принудительной мобилизации;
15:48 - о планах на будущее;
17:32 - о воровстве и мародёрстве в Авдеевке;
21:32 - об иностранцах в рядах ВСУ;
23:08 - о том, как люди выживали до освобождения города бойцами ВС России
*В материале упоминаются "Правый Сектор", признанный экстремистской организацией и запрещённый в России, а также Facebook - продукт компании МЕТА, которая признана экстремистской в России и её деятельность запрещена