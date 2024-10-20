https://ukraina.ru/20241020/1058225642.html

"Даже на допросах говорил, что я – русский": участковый из Авдеевки о том, что Украина творила в Донбассе

"Даже на допросах говорил, что я – русский": участковый из Авдеевки о том, что Украина творила в Донбассе - 20.10.2024 Украина.ру

"Даже на допросах говорил, что я – русский": участковый из Авдеевки о том, что Украина творила в Донбассе

Георгий Красов был обычным участковым в городе Авдеевка (ДНР). Он просто выполнял свою работу и делал это на совесть, за что и пострадал в период, пока город... Украина.ру, 20.10.2024

2024-10-20T17:48

2024-10-20T17:48

2024-10-20T17:48

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авдеевка

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Георгий Красов был обычным участковым в городе Авдеевка (ДНР). Он просто выполнял свою работу и делал это на совесть, за что и пострадал в период, пока город был под Украиной. Ему есть что рассказать, и теперь он может это сделать, так что представляем вашему вниманию правду об украинских преступлениях от очевидца тех страшных событий. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:36 - 2014 год в Авдеевке. Как это было? 03:40 - О преследованиях Красова на Украине и причинах его задержания; 07:27 - о неподсудности украинских националистов; 08:46 - о расследовании преступлений военнослужащих; 10:35 - об увольнении из органов; 11:40 - о ситуации в городе до начала СВО; 13:55 - о конфликтах военнослужащих с гражданскими; 14:34 - о принудительной эвакуации детей; 15:26 - о принудительной мобилизации; 15:48 - о планах на будущее; 17:32 - о воровстве и мародёрстве в Авдеевке; 21:32 - об иностранцах в рядах ВСУ; 23:08 - о том, как люди выживали до освобождения города бойцами ВС России *В материале упоминаются "Правый Сектор", признанный экстремистской организацией и запрещённый в России, а также Facebook - продукт компании МЕТА, которая признана экстремистской в России и её деятельность запрещена

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