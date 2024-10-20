https://ukraina.ru/20241020/1058220316.html

Как Россия уничтожит 50 танков из Австралии, собьёт голландские F-16 и освободит Курскую область - Евсеев

Как Россия уничтожит 50 танков из Австралии, собьёт голландские F-16 и освободит Курскую область - Евсеев - 20.10.2024 Украина.ру

Как Россия уничтожит 50 танков из Австралии, собьёт голландские F-16 и освободит Курскую область - Евсеев

Описание: Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру проанализировал... Украина.ру, 20.10.2024

2024-10-20T11:33

2024-10-20T11:33

2024-10-20T11:33

видео

владимир евсеев

россия

курская область

австралия

вооруженные силы украины

шос

снг

f-16

кто

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Описание: Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру проанализировал тактику ВС РФ по освобождению всё новых населённых пунктов, а также рассказал о первостепенных задачах и о сложностях на купянском направлении и в Курской области. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:30 - О применении тактики "полуохвата"; 09:35 - О задачах на купянском направлении и в Курской области; 18:37 - О поставках тяжёлой бронетехники для ВСУ и её потерях на фронте; 27:29 - О российских средствах огневого поражения; 31:50 - Будет ли закрыт вопрос о новой мобилизации в России?

россия

курская область

австралия

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