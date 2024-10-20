https://ukraina.ru/20241020/1058220316.html
Как Россия уничтожит 50 танков из Австралии, собьёт голландские F-16 и освободит Курскую область - Евсеев
Как Россия уничтожит 50 танков из Австралии, собьёт голландские F-16 и освободит Курскую область - Евсеев - 20.10.2024 Украина.ру
Как Россия уничтожит 50 танков из Австралии, собьёт голландские F-16 и освободит Курскую область - Евсеев
Описание: Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру проанализировал... Украина.ру, 20.10.2024
2024-10-20T11:33
2024-10-20T11:33
2024-10-20T11:33
видео
владимир евсеев
россия
курская область
австралия
вооруженные силы украины
шос
снг
f-16
кто
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Описание: Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру проанализировал тактику ВС РФ по освобождению всё новых населённых пунктов, а также рассказал о первостепенных задачах и о сложностях на купянском направлении и в Курской области. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:30 - О применении тактики "полуохвата"; 09:35 - О задачах на купянском направлении и в Курской области; 18:37 - О поставках тяжёлой бронетехники для ВСУ и её потерях на фронте; 27:29 - О российских средствах огневого поражения; 31:50 - Будет ли закрыт вопрос о новой мобилизации в России?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, владимир евсеев, россия, курская область, австралия, вооруженные силы украины, шос, снг, f-16, кто, сво, всу, потери всу, бронетехника, военная техника, военная помощь, пво, мобилизация, видео
Видео, Владимир Евсеев, Россия, Курская область, Австралия, Вооруженные силы Украины, ШОС, СНГ, F-16, КТО, СВО, ВСУ, потери ВСУ, бронетехника, военная техника, военная помощь, ПВО, мобилизация
Описание: Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру проанализировал тактику ВС РФ по освобождению всё новых населённых пунктов, а также рассказал о первостепенных задачах и о сложностях на купянском направлении и в Курской области.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:30 - О применении тактики "полуохвата";
09:35 - О задачах на купянском направлении и в Курской области;
18:37 - О поставках тяжёлой бронетехники для ВСУ и её потерях на фронте;
27:29 - О российских средствах огневого поражения;
31:50 - Будет ли закрыт вопрос о новой мобилизации в России?