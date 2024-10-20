https://ukraina.ru/20241020/1058217708.html

Битва под Малоярославцем: "вся армия заслонила собою врата Малороссии" от Наполеона

Битва под Малоярославцем: "вся армия заслонила собою врата Малороссии" от Наполеона - 20.10.2024 Украина.ру

Битва под Малоярославцем: "вся армия заслонила собою врата Малороссии" от Наполеона

Эта оценка Малоярославского сражения принадлежит ветерану Первой Отечественной войны, а впоследствии литератору Фёдору Глинке. В октябре 1812 года он был в рядах русских войск, вставших на пути армии Наполеона, шедшей из Москвы на Калугу

2024-10-20T16:01

2024-10-20T16:01

2024-10-20T16:01

история

история

наполеон бонапарт

михаил кутузов

малоярославец

москва

смоленск

xix век

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103422/17/1034221759_0:0:1169:658_1920x0_80_0_0_c36d60d373d4e65bb256406a0e80263b.jpg

Из первопрестольной французы выступили 19 октября. За три дня до того от имени Бонапарта министру иностранных дел Франции была направлена инструкция, чтобы тот уведомил иностранные правительства о выходе "Великой армии" из Москвы. В ней же сообщалось, что в начале ноября император "расположит свои зимние квартиры между Смоленском, Минском и Могилёвом".С точки зрения ведущего советского и российского исследователя тех событий, доктора исторических наук Бориса Абалихина, имела место кампания по дезинформации. Учёный полагал, что Смоленск не мог быть целью перехода французов поздней осенью, поскольку там не было необходимых запасов провианта для зимовки почти 100-тысячной армии.Варианты дальнейших действий "Великой армии" были обозначены на последнем военном совете под руководством Наполеона в Москве. Мнения маршалов разделились: "Мюрат предложил идти на Петербург, Ней — вернуться в Смоленск, а Даву склонял всех напасть на русские войска, сжечь Тулу и Калугу и двинуться на Украину".Император галлов тогда свою позицию на сей счёт так и не обозначил. Бесспорно лишь, что он намеревался взять богатую запасами провизии Калугу, а вот на то, куда Наполеон планировал дальнейший маршрут движения (повернуть на Смоленск или идти в малороссийские губернии) есть различные версии.В любом случае путь в Малороссию французский лидер рассматривал вполне реально, о чём свидетельствует ряд обстоятельств.Как только императору стало известно (24 сентября) о прибытии на Волынь Дунайской армии Павла Чичагова, он распорядился не только усилить австрийский корпус Карла Шварценберга в Белоруссии, но и хотел направить в тыл русским другой австрийский корпус. Наполеон просил австрийского цесаря Франца I, приходившегося ему тестем, послать на Волынь свои войска из района Лемберга (Львова).Эти действия конечно же можно объяснить и как превентивные шаги Бонапарта с целью обезопасить коммуникации своей армии с Польшей и Литвой. Однако данная логика не в силах объяснить действия французов на подступах к Калужской и Черниговской губерниям.В то время как 24 октября развернулось сражение под Малоярославцем семитысячный отряд французов, выступивший из Мстиславля, овладел Чечерском и продолжал двигаться на юг, в направлении Гомеля и Чернигова. Другой крупный отряд шёл по тракту Могилев—Чернигов. Генерал-губернатор Малороссии Яков Лобанов-Ростовский даже запросил подкрепления у Михаила Кутузова.Ожесточённые бои шли в районе Рославля. Французы пытались здесь наступать на Брянск—Калугу. Также Наполеон распорядился двинуть пехотную дивизию и кавалерийскую бригаду с территории Белоруссии в Ельню, "а оттуда для соединения главной армией на Калугу".Калуга, видимо, рассматривалась им как сборный пункт "Великой армии". Данный факт был очевиден для многих представителей российского руководства. Московский генерал-губернатор Фёдор Ростопчин в переписке выражал уверенность в намерении Наполеона "идти через Калугу на Киев, и для того в первом из сих городов приказано было сходиться всем отрядам".Ему вторил и сам главнокомандующий русской армией. Уже после Малоярославской битвы Кутузов писал одному из сенаторов: "Наполеон с изнурённым своим войском искал прорваться через Калугу в защищаемые столь горячо мною губернии, как-то: Тульскую, Орловскую, Полтавскую и Черниговскую".Но как известно до Калуги войскам Бонапарта дойти не удалось. И основной причиной тому стало яростное сопротивление русских под Малоярославцем.Этот городок лежал на пути французов на Калугу. Они смогли занять его 23 октября, наведя переправу у разрушенного русскими моста через реку Лужа. Ранним утром 24 октября армейский корпус Дмитрия Дохтурова смог вытеснить противника на окраину Малоярославца.В 11 часов основные силы французской армии смогли взять поселение (всего 1500 жителей) под свой контроль. Но вскоре Дохтурову подоспел на выручку корпус Николая Раевского.Сражение приобретало ожесточённый характер, всё новые подразделения с обоих сторон вступали в него. Обладание французами маленьким городком давало им плацдарм на правом берегу Лужи и позволяло продолжить движение.В течении дня Малоярославец восемь раз переходил из рук в руки. Постройки в нём почти полностью выгорели. Тем не менее к ночи он был во власти войск Наполеона. Русские же блокировали Малоярославский плацдарм и установили свою артиллерию на господствующих высотах к югу от города.Стороны готовились 25 октября продолжить бои на берегах Лужи как вдруг Кутузов приказал русской армии отступить от Малоярославца на 2,5 версты к югу на подготовленные оборонительные позиции. Правда ранним утром казаки совершили рейд в расположение французов и едва не пленили самого Наполеона.По дороге на соседнюю Медынь русским удалось разбить авангард корпуса Юзефа Понятовского, пытавшегося совершить обходной манёвр. В плен попал польский бригадный генерал Тадеуш Тышкевич.На военном совете в Городне маршал Мюрат призывал дать ему остатки французской кавалерии и гвардию, с которыми тот пробьётся в Калугу. На это Наполеон произнёс известную фразу: "Мы и так довольно совершили для славы. Пришло время думать только о спасении оставшейся армии".26 октября французский император приказал отойти от Малоярославца и идти на Можайск, после чего его армия двинулась по Смоленской дороге тем же путём, что наступала на Москву.Кутузов не сразу обнаружил этот манёвр неприятеля, благодаря чему тот смог первоначально оторваться от преследования. Тем не менее, уже у Вязьмы русская армия настигла французов. Организованный отход "Великой армии" вскоре превратился в беспорядочное бегство, что и привело к её гибели.Тем самым под Малоярославцем была ликвидирована угроза наполеоновского вторжения в малороссийские губернии. Противник в полной мере осознал, что дальнейшее продвижение по Калужскому тракту может быть обеспечено лишь ценой "нового Бородино". Однако ввязываться в него ослабленной французской армии было слишком рискованно.

https://ukraina.ru/20240707/1034311332.html

https://ukraina.ru/20231130/1032762725.html

https://ukraina.ru/20230624/1047458821.html

https://ukraina.ru/20240331/1043032121.html

малоярославец

москва

смоленск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Иваненко

история, наполеон бонапарт, михаил кутузов, малоярославец, москва, смоленск, xix век