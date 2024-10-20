https://ukraina.ru/20241020/1058195254.html

"Вокруг Булгакова": МАССОЛИТ

"Вокруг Булгакова": МАССОЛИТ - 20.10.2024 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": МАССОЛИТ

МАССОЛИТ – писательская организация, которая играет важную роль в романе "Мастер и Маргарита". Её возглавляет безвременно почивший Берлиоз, её членом является Иван Бездомный, её офис находится в доме Грибоедова – вместе с одноимённым рестораном, которому уделено даже большее внимание, она причастна к травле мастера…

2024-10-20T12:00

2024-10-20T12:00

2024-10-20T12:00

"вокруг булгакова"

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Писательская организация появилась ещё в первой редакции романа (1929-30) и неоднократно меняла название. Прежде чем стать МАССОЛИТом, она была Вседрупис (Всеобщее дружество писателей), Всемиопис (Всемирное объединение писателей), Всеобпис, Миопис, Опис и чем-то ещё.Судя по набору букв, это аббревиатура, за которой скрывается либо Московская АССОциация ЛИТераторов, либо МАСтерская СОциалистической ЛИТературы, либо МАССОвая ЛИТература. В последнем случае наличествует намёк на качество продукции объединения. Кроме того, "лит" переадресовывает нас к Главлиту (Главное управление по делам литературы и издательств наркомата просвещения, позже с тем же сокращением – управление по охране государственной тайны при Совнарком/Совмине) – главной цензурной инстанции в СССР, функции которого до определённой степени выполняет в романе МАССОЛИТ.В конце концов, с чисто языковой точки зрения слово "массолит" производит впечатление чего-то массивного и цельного ("литого"). В духе нелюбимого Булгаковым Маяковского: "партия – рука миллионопалая, сжатая в один громящий кулак". Идеологический подтекст такого понимания очевиден – самобытному мастеру нечего делать в переплавленном до единообразного состояния писательском коллективе (Булгакову там тоже нечего было делать, но он – делал).За прототипом ходить недалеко – это был Союз советских писателей, в который Булгаков вступил летом 1934 года. С момента своего создания ССП (с 1954 года – Союз писателей СССР) стал безальтернативным писательским объединением. По свидетельству Анны Ахматовой Булгаков называл ССП "Союзом профессиональных убийц".В романе никаких другие писательские объединения не упоминаются и это как бы намекает на прототип. Однако отличия тоже очень значительны.Во-первых, вплоть до 1990-х под "союзом писателей" понимался только ССП/СП СССР и ничего больше (это хорошо видно по литературным произведениям того времени – взять хотя бы "Хромую судьбу" братьев Стругацких). Придумывать название писательского объединения в условиях монополии ССП не было нужды.Это, разумеется, слабое возражение – Булгаков не мог знать, что господство ССП продлится ещё 55 лет (да и не было ему нужды обращаться в будущее – роман начал писаться за пять лет до I Съезда советских писателей), но даже и во времена более поздние писателю ничего не мешало переименовать СП (советские писатели этой возможностью не злоупотребляли, поскольку единый СП был одной из "визитных карточек" СССР наряду с советами, компартией и курсом на построение коммунизма – его отсутствие могло вызвать подозрения цензурных инстанций).Во-вторых, само название МАССОЛИТ адресуется скорее к таким артефактам доСПшного периода как МАПП (Московская ассоциация пролетарских писателей), МОДПИК (Московское общество драматургов, писателей и композиторов) или МАСТКОМДРАМ (Мастера коммунистической драмы).Тут дело скорее в "архитектурном стиле" аббревиатур – длинные и многобуквенные скорее "конструктивизм", а вот короткие – "неоклассика". Создание ССП относится к периоду перехода от архитектурных экспериментов 20-х – начала 30-х годов к "сталинскому ампиру".В-третьих, и в тексте есть прямое указание на то, что организация московская – "Михаил Александрович Берлиоз, председатель правления одной из крупнейших московских литературных ассоциаций". Однако "московская" может быть не только "московская городская", но и "имеющая центром Москву". На первый вариант расшифровки намекают также буква М в названии и отсутствие ссылок на отделения в других городах.Тут интересный момент – московское отделение СП СССР было создано только в 1954 году. Судя по всему, до этого просто не было надобности, даже несмотря на то, что в Москве жило очень много членов ССП – ресурсов центрального аппарата Союза вполне хватало.При таком понимании МАССОЛИТ скорее МАПП, чем ССП.В-четвёртых, в романе точно указано количество членов МАССОЛИТа – 3111. Это, скажем прямо, очень сильно дофига. В весь ССП по всему СССР в 1934 году входило всего 2,5 тыс. человек (причём членов – полторы тысячи, остальные – кандидаты). До численности МАССОЛИТа ССП дотянулся только в 1940-41 годах и, опять же, по всей стране (в Москве – менее 900 человек).К гигантизму была склонна РАПП, в которую входило порядка 4 тыс. человек (в МАПП – ок. 500). Это достигалось за счёт вписывания в число членов организации рабкоров, которые только пробовали делать первые шаги в литературе (и, в подавляющем большинстве случаев, первыми шагами и ограничивавшиеся). Тут надо понимать, что РАПП мыслилась как объединение не столько хозяйственное, сколько идеологическое. Задача состояла не столько в том, чтобы решать какие-то организационные и финансовые вопросы, сколько в том, чтобы исключить идеологические уклоны среди союзных и внесоюзных писателей (чему служил журнал "На посту" / "На литературном посту") и обеспечить идеологическое окормление начинающих авторов.Впрочем, как раз именно с точки зрения ставящихся задач МАССОЛИТ ближе к ССП, чем к РАПП/МАПП. Мы же помним, что помимо идеологической работы (которая велась, в основном, в журнале) МАССОЛИТ предоставлял своим членам массу (случайное совпадение?) всяких благ – начиная с пропуска в писательский ресторан и заканчивая "жилищным вопросом".Кстати, сам Михаил Афанасьевич жилищный вопрос решал через ССП, получив квартиру в кооперативной надстройке на улице Фурманова. Только ленивый булгаковед не писал, что в романе Булгаков разоблачал советских писателей, которые беззастенчиво пользовались благами, которые давало членство в МАССОЛИТе. Он, конечно, разоблачал. Но пользовался. И был беспощаден к своим недостаткам – в других.С другой стороны, помимо РАПП существовали другие писательские объединения. До ССП Булгаков был членом Всероссийского союза писателей, который, конечно, художественную программу имел (продолжение линии классической русской литературы), но в основном всё же был скорее писательским профсоюзом.В-пятых, дом Герцена, описанный в романе как дом Грибоедова, был как раз местом квартирования МАПП, а также некоторых других литературных объединений и редакций журналов.ССП там никогда не находился – после роспуска РАПП в 1932 году особняк был передан Литературному институту, который расположен там по сей день.В целом, как мы можем видеть, в романе присутствуют реалии разных периодов 1930-х годов, обобщённый же МАССОЛИТ похож как на РАПП, так и на ССП.

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история, москва, михаил булгаков, роман, мастер и маргарита, русская литература, писатель