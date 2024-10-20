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Третья звезда Амет-Хана

Третья звезда Амет-Хана - 20.10.2024 Украина.ру

Третья звезда Амет-Хана

Амет-Хана Султана, родившегося в Алупке 20 октября 1920 года, считают национальным героем Дагестана (отец – лакиец) и крымско-татарского народа (по матери). Сам же Амет-Хан имел по этому поводу мнение совершенно определённое: "Я герой не татарский, и не лакский. Я — Герой Советского Союза". Обычно добавляют – дважды Герой, хотя должен быть – трижды

2024-10-20T08:00

2024-10-20T08:00

2024-10-20T08:00

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В документах национальность указана как крымский татарин, а дата рождения (25 октября) и имя записаны неправильно – родился он 20 октября, а Султан должно было быть отчеством, но записали его как имя. Правильно он должен был бы быть Аметом Султановичем Амет-ханом. Он часто шутил: "Я сам и хан и султан!"Самолёт он впервые увидел в 15 лет, когда оказался в Артеке как победитель соревнований по борьбе куреш (борьба на поясах, распространённая среди тюркских народов).Амет-Хан окончил ФЗУ (фабрично-заводское училище), работал в Симферопольском депо слесарем по ремонту паровозов, попутно учился в аэроклубе.В 1939 году был призван в Красную армию, окончил Качинскую авиашколу. Войну встретил лётчиком истребителя И-153 в Молдавии. Сразу же проявил себя как разведчик и уже через месяц боёв получил орден Красной Звезды.Первую свою воздушную победу одержал 31 мая 1942 года, когда его полк защищал Ярославль – город в военном отношении стратегический, там были расположены шинный завод и завод по производству тяжёлых грузовиков (сейчас – моторный). Амет хан, пилотировавший на тот момент британский Hawker Hurricane, сбил бомбардировщик Junkers-88 таранным ударом (Hurricane был вооружён недостаточно эффективными пулемётами винтовочного калибра, а пилот немецкого самолёта был очень опытным – воевал с 1940 года). Спасти самолёт не удалось, лётчик выпрыгнул с парашютом. Позже за это победу он был награждён орденом Ленина (всего он получил три ордена Ленина и пять – Красного Знамени).Далее Амет-хан, пересев на истребители Як-1 и Як-7Б, воевал под Воронежем и Сталинградом. Во время Сталинградской битвы был включён в состав 9-го гвардейского истребительного авиаполка, который считался отборным – туда вошёл ряд асов, в частности – будущие дважды Герои Владимир Лавриненков, Алексей Рязанов и Иван Степаненко. В этом полку он воевал до конца войны, возглавляя эскадрилью. Переучился на американский истребитель Bell P-39 Airacobra. 24 августа 1943 года стал Героем Советского Союза.В мае 1944 года, находясь в отпуске в Алупке, был свидетелем ареста своего младшего брата Имрана, который во время оккупации был шуцманом, и выселения (термин депортация юридически некорректен) крымских татар. Его семья выселению не подвергалась, поскольку была смешанной.В 1944 году пересел на Ла-7, последний бой провёл 29 апреля 1945 года, сбив немецкий истребитель над Берлином.Всего за время войны совершил 603 боевых вылета (из них 70 — на штурмовку живой силы и техники противника), провёл 152 воздушных боя, в которых сбил лично 30 и в составе группы 19 самолётов противника. Дослужился до звания майора, последняя должность – помощник командира полка по воздушно-стрелковой службе. По распространённой легенде немцы называли его "Чёрным дьяволом".Вторую звезду Героя получил 29 июня 1945 года.В августе 1945 года поступил в академию ВВС, но уже в апреле 1946 года уволился в запас.В феврале 1947 года, при поддержке заместителя главкома ВВС по боевой подготовке генерал-полковника Тимофея Хрюкина (во время войны он командовал 1-й воздушной армией, в которой служил Амет-хан), его устроили на работу лётчиком самолёта связи в Лётно-исследовательском институте в Жуковском (на основе его аэродрома сейчас открыт аэропорт). В 1949 году он становится лётчиком-испытателем и делает быструю карьеру – уже в сентябре 1952 года он лётчик-испытатель 1-го класса.За время работы в качестве испытателя он освоил около 100 типов летательных аппаратов. В частности, в 1949 году Амет-хан проводит на самолёте Ту-2 первую в стране полностью автоматическую дозаправку в воздухе. Позже он испытывал катапультируемые кресла.Самым, пожалуй, важным проектом, в котором принимал участие Амет-хан, был реализован в 1951-53 годах. Он входил в группу лётчиков, которые испытывали в Крыму противокорабельную ракету КС "Комета". Это был довольно крупный самолёт, который подвешивался под крыло специально переоборудованного дальнего бомбардировщика Ту-4 (нелицензионная копия американского Boeing B-29 Superfortress). Сам самолётик строило КБ Артёма Микояна и Михаила Гуревича, аппаратурой телеуправления и самонаведение занималось КБ Серго Берия.Перед тем, как перейти к телеуправляемым полётам необходимо было провести испытания самого летательного аппарата, а потом его же – с системой самонаведения. Для этого были построены прототипы К с кабиной, простейшими органами управления и посадочным оборудованием. Амет-Хан выполнил первые полёты на К: в январе 1951 года – с земли, в мае 1951 года – с самолёта-носителя. Испытания шли тяжело. Был случай, когда двигатель самолёта удалось запустить только у самой земли, был случай, когда самолёт навёлся на цель и отказался слушаться управления…И всё же испытания окончились успешно (в их ходе был потоплен использовавшийся как мишень крейсер "Красный Кавказ"), КС-1 был принят на вооружение в 1955 году и использовался в нескольких модификациях до 1969 года (а у союзников и получателей военной помощи СССР и в 70-х).Встал вопрос о наградах… Коллеги Амет-хана Сергей Анохин и Василий Павлов получили за участие в этом проекте звания Героев Советского Союза. Но Амет-хан был уже дважды Героем. Награждение третьей Золотой звездой по тем временам событие экстраординарное, а проект-то совершенно секретный… Так выдающийся лётчик третью звезду и не получил.Часто можно прочитать, что причиной проблем с награждением, а до этого - с трудоустройством была декларируемая национальность Амет-хана, такое конечно могло быть, но не на официальном уровне и, главным образом, в Крыму. Почему-то забывается о "ленинской национальной политике" в рамках которой даже антисемитская по содержанию кампания против "безродных космополитов" по форме таковой не была. Принимал участие и в космической программе – был пилотом самолёта Ту-104, в котором создавалась кратковременная невесомость. С ним летали Юрий Гагарин, Герман Титов и другие космонавты.В 1956 году вместе с рядом бывших партийных и советских работников Крымской АССР Амет-Хан Султан подписал письмо с просьбой о реабилитации крымских татар.23 сентября 1961 года Амет-Хану Султану было присвоено звание "Заслуженный лётчик-испытатель СССР" (номер знака – 38).Погиб 1 февраля 1971 года под Егорьевском (Московская область) при выполнении испытательного полёта на летающей лаборатории Ту-16ЛЛ, предназначенной для испытания нового реактивного двигателя. Самолёт разрушился в воздухе из-за колебаний, по официальной версии комиссии они возникли из-за ошибки пилота, однако "чёрные ящики" не сохранились.В Крыму этот день отмечается как день памяти Амет-хана.Говорят, когда ему в 1970 году предложили перейти на преподавательскую работу, он ответил:"Когда старый орёл предчувствует приближение смерти, он из последних сил рвётся ввысь, поднимается как можно выше. А потом складывает крылья и летит камнем на землю. Поэтому горные орлы умирают в небе – на землю они падают уже мёртвыми…"Похоронен на Новодевичьем кладбище. В Алупке был открыт его музей, установлено два бюста. В 2020 году памятник Амет-хану был установлен в Симферополе. Бюсты установлены также в Ярославле (2010), Киеве (2013), Кировоградской высшей летной академии (2014).14 мая 2015 года Верховная Рада Украины приняла постановление о присвоении аэропорту "Симферополь" имени Амет-Хана Султана. Против увековечения памяти настоящего героя возражений не было, но выполнять распоряжение Рады никто не стал.

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