Третья звезда Амет-Хана - 20.10.2024 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20241020/1058142881.html
Третья звезда Амет-Хана
Третья звезда Амет-Хана - 20.10.2024 Украина.ру
Третья звезда Амет-Хана
Амет-Хана Султана, родившегося в Алупке 20 октября 1920 года, считают национальным героем Дагестана (отец – лакиец) и крымско-татарского народа (по матери). Сам же Амет-Хан имел по этому поводу мнение совершенно определённое: "Я герой не татарский, и не лакский. Я — Герой Советского Союза". Обычно добавляют – дважды Герой, хотя должен быть – трижды
2024-10-20T08:00
2024-10-20T08:00
история
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ввс
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авиация
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В документах национальность указана как крымский татарин, а дата рождения (25 октября) и имя записаны неправильно – родился он 20 октября, а Султан должно было быть отчеством, но записали его как имя. Правильно он должен был бы быть Аметом Султановичем Амет-ханом. Он часто шутил: "Я сам и хан и султан!"Самолёт он впервые увидел в 15 лет, когда оказался в Артеке как победитель соревнований по борьбе куреш (борьба на поясах, распространённая среди тюркских народов).Амет-Хан окончил ФЗУ (фабрично-заводское училище), работал в Симферопольском депо слесарем по ремонту паровозов, попутно учился в аэроклубе.В 1939 году был призван в Красную армию, окончил Качинскую авиашколу. Войну встретил лётчиком истребителя И-153 в Молдавии. Сразу же проявил себя как разведчик и уже через месяц боёв получил орден Красной Звезды.Первую свою воздушную победу одержал 31 мая 1942 года, когда его полк защищал Ярославль – город в военном отношении стратегический, там были расположены шинный завод и завод по производству тяжёлых грузовиков (сейчас – моторный). Амет хан, пилотировавший на тот момент британский Hawker Hurricane, сбил бомбардировщик Junkers-88 таранным ударом (Hurricane был вооружён недостаточно эффективными пулемётами винтовочного калибра, а пилот немецкого самолёта был очень опытным – воевал с 1940 года). Спасти самолёт не удалось, лётчик выпрыгнул с парашютом. Позже за это победу он был награждён орденом Ленина (всего он получил три ордена Ленина и пять – Красного Знамени).Далее Амет-хан, пересев на истребители Як-1 и Як-7Б, воевал под Воронежем и Сталинградом. Во время Сталинградской битвы был включён в состав 9-го гвардейского истребительного авиаполка, который считался отборным – туда вошёл ряд асов, в частности – будущие дважды Герои Владимир Лавриненков, Алексей Рязанов и Иван Степаненко. В этом полку он воевал до конца войны, возглавляя эскадрилью. Переучился на американский истребитель Bell P-39 Airacobra. 24 августа 1943 года стал Героем Советского Союза.В мае 1944 года, находясь в отпуске в Алупке, был свидетелем ареста своего младшего брата Имрана, который во время оккупации был шуцманом, и выселения (термин депортация юридически некорректен) крымских татар. Его семья выселению не подвергалась, поскольку была смешанной.В 1944 году пересел на Ла-7, последний бой провёл 29 апреля 1945 года, сбив немецкий истребитель над Берлином.Всего за время войны совершил 603 боевых вылета (из них 70 — на штурмовку живой силы и техники противника), провёл 152 воздушных боя, в которых сбил лично 30 и в составе группы 19 самолётов противника. Дослужился до звания майора, последняя должность – помощник командира полка по воздушно-стрелковой службе. По распространённой легенде немцы называли его "Чёрным дьяволом".Вторую звезду Героя получил 29 июня 1945 года.В августе 1945 года поступил в академию ВВС, но уже в апреле 1946 года уволился в запас.В феврале 1947 года, при поддержке заместителя главкома ВВС по боевой подготовке генерал-полковника Тимофея Хрюкина (во время войны он командовал 1-й воздушной армией, в которой служил Амет-хан), его устроили на работу лётчиком самолёта связи в Лётно-исследовательском институте в Жуковском (на основе его аэродрома сейчас открыт аэропорт). В 1949 году он становится лётчиком-испытателем и делает быструю карьеру – уже в сентябре 1952 года он лётчик-испытатель 1-го класса.За время работы в качестве испытателя он освоил около 100 типов летательных аппаратов. В частности, в 1949 году Амет-хан проводит на самолёте Ту-2 первую в стране полностью автоматическую дозаправку в воздухе. Позже он испытывал катапультируемые кресла.Самым, пожалуй, важным проектом, в котором принимал участие Амет-хан, был реализован в 1951-53 годах. Он входил в группу лётчиков, которые испытывали в Крыму противокорабельную ракету КС "Комета". Это был довольно крупный самолёт, который подвешивался под крыло специально переоборудованного дальнего бомбардировщика Ту-4 (нелицензионная копия американского Boeing B-29 Superfortress). Сам самолётик строило КБ Артёма Микояна и Михаила Гуревича, аппаратурой телеуправления и самонаведение занималось КБ Серго Берия.Перед тем, как перейти к телеуправляемым полётам необходимо было провести испытания самого летательного аппарата, а потом его же – с системой самонаведения. Для этого были построены прототипы К с кабиной, простейшими органами управления и посадочным оборудованием. Амет-Хан выполнил первые полёты на К: в январе 1951 года – с земли, в мае 1951 года – с самолёта-носителя. Испытания шли тяжело. Был случай, когда двигатель самолёта удалось запустить только у самой земли, был случай, когда самолёт навёлся на цель и отказался слушаться управления…И всё же испытания окончились успешно (в их ходе был потоплен использовавшийся как мишень крейсер "Красный Кавказ"), КС-1 был принят на вооружение в 1955 году и использовался в нескольких модификациях до 1969 года (а у союзников и получателей военной помощи СССР и в 70-х).Встал вопрос о наградах… Коллеги Амет-хана Сергей Анохин и Василий Павлов получили за участие в этом проекте звания Героев Советского Союза. Но Амет-хан был уже дважды Героем. Награждение третьей Золотой звездой по тем временам событие экстраординарное, а проект-то совершенно секретный… Так выдающийся лётчик третью звезду и не получил.Часто можно прочитать, что причиной проблем с награждением, а до этого - с трудоустройством была декларируемая национальность Амет-хана, такое конечно могло быть, но не на официальном уровне и, главным образом, в Крыму. Почему-то забывается о "ленинской национальной политике" в рамках которой даже антисемитская по содержанию кампания против "безродных космополитов" по форме таковой не была. Принимал участие и в космической программе – был пилотом самолёта Ту-104, в котором создавалась кратковременная невесомость. С ним летали Юрий Гагарин, Герман Титов и другие космонавты.В 1956 году вместе с рядом бывших партийных и советских работников Крымской АССР Амет-Хан Султан подписал письмо с просьбой о реабилитации крымских татар.23 сентября 1961 года Амет-Хану Султану было присвоено звание "Заслуженный лётчик-испытатель СССР" (номер знака – 38).Погиб 1 февраля 1971 года под Егорьевском (Московская область) при выполнении испытательного полёта на летающей лаборатории Ту-16ЛЛ, предназначенной для испытания нового реактивного двигателя. Самолёт разрушился в воздухе из-за колебаний, по официальной версии комиссии они возникли из-за ошибки пилота, однако "чёрные ящики" не сохранились.В Крыму этот день отмечается как день памяти Амет-хана.Говорят, когда ему в 1970 году предложили перейти на преподавательскую работу, он ответил:"Когда старый орёл предчувствует приближение смерти, он из последних сил рвётся ввысь, поднимается как можно выше. А потом складывает крылья и летит камнем на землю. Поэтому горные орлы умирают в небе – на землю они падают уже мёртвыми…"Похоронен на Новодевичьем кладбище. В Алупке был открыт его музей, установлено два бюста. В 2020 году памятник Амет-хану был установлен в Симферополе. Бюсты установлены также в Ярославле (2010), Киеве (2013), Кировоградской высшей летной академии (2014).14 мая 2015 года Верховная Рада Украины приняла постановление о присвоении аэропорту "Симферополь" имени Амет-Хана Султана. Против увековечения памяти настоящего героя возражений не было, но выполнять распоряжение Рады никто не стал.
https://ukraina.ru/20240608/1046886691.html
https://ukraina.ru/20230812/1048645577.html
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Василий Стоякин
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история, история ссср, ярославль, крым, дагестан, юрий гагарин, ввс, красная армия, авиация, летчики, самолет, великая отечественная война
История, История, история СССР, Ярославль, Крым, Дагестан, Юрий Гагарин, ВВС, Красная Армия, авиация, летчики, самолет, Великая Отечественная война

Третья звезда Амет-Хана

08:00 20.10.2024
 
Амет-хан Султан у самолёта Як-7Б. Сталинград, 1942 год
Амет-хан Султан у самолёта Як-7Б. Сталинград, 1942 год
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Амет-Хана Султана, родившегося в Алупке 20 октября 1920 года, считают национальным героем Дагестана (отец – лакиец) и крымско-татарского народа (по матери). Сам же Амет-Хан имел по этому поводу мнение совершенно определённое: "Я герой не татарский, и не лакский. Я — Герой Советского Союза". Обычно добавляют – дважды Герой, хотя должен быть – трижды
В документах национальность указана как крымский татарин, а дата рождения (25 октября) и имя записаны неправильно – родился он 20 октября, а Султан должно было быть отчеством, но записали его как имя. Правильно он должен был бы быть Аметом Султановичем Амет-ханом. Он часто шутил: "Я сам и хан и султан!"
Самолёт он впервые увидел в 15 лет, когда оказался в Артеке как победитель соревнований по борьбе куреш (борьба на поясах, распространённая среди тюркских народов).
Амет-Хан окончил ФЗУ (фабрично-заводское училище), работал в Симферопольском депо слесарем по ремонту паровозов, попутно учился в аэроклубе.
В 1939 году был призван в Красную армию, окончил Качинскую авиашколу. Войну встретил лётчиком истребителя И-153 в Молдавии. Сразу же проявил себя как разведчик и уже через месяц боёв получил орден Красной Звезды.
Первую свою воздушную победу одержал 31 мая 1942 года, когда его полк защищал Ярославль – город в военном отношении стратегический, там были расположены шинный завод и завод по производству тяжёлых грузовиков (сейчас – моторный). Амет хан, пилотировавший на тот момент британский Hawker Hurricane, сбил бомбардировщик Junkers-88 таранным ударом (Hurricane был вооружён недостаточно эффективными пулемётами винтовочного калибра, а пилот немецкого самолёта был очень опытным – воевал с 1940 года). Спасти самолёт не удалось, лётчик выпрыгнул с парашютом. Позже за это победу он был награждён орденом Ленина (всего он получил три ордена Ленина и пять – Красного Знамени).
Иван Кожедуб - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
8 июня, 08:02История
Кожедуб: воздушный богатырьАсом официально считается лётчик, лично одержавший пять подтверждённых воздушных побед. Советским истребителем №1 является Иван Никитович Кожедуб, который становился асом 12 раз
Далее Амет-хан, пересев на истребители Як-1 и Як-7Б, воевал под Воронежем и Сталинградом. Во время Сталинградской битвы был включён в состав 9-го гвардейского истребительного авиаполка, который считался отборным – туда вошёл ряд асов, в частности – будущие дважды Герои Владимир Лавриненков, Алексей Рязанов и Иван Степаненко. В этом полку он воевал до конца войны, возглавляя эскадрилью. Переучился на американский истребитель Bell P-39 Airacobra. 24 августа 1943 года стал Героем Советского Союза.
В мае 1944 года, находясь в отпуске в Алупке, был свидетелем ареста своего младшего брата Имрана, который во время оккупации был шуцманом, и выселения (термин депортация юридически некорректен) крымских татар. Его семья выселению не подвергалась, поскольку была смешанной.
В 1944 году пересел на Ла-7, последний бой провёл 29 апреля 1945 года, сбив немецкий истребитель над Берлином.
Всего за время войны совершил 603 боевых вылета (из них 70 — на штурмовку живой силы и техники противника), провёл 152 воздушных боя, в которых сбил лично 30 и в составе группы 19 самолётов противника. Дослужился до звания майора, последняя должность – помощник командира полка по воздушно-стрелковой службе. По распространённой легенде немцы называли его "Чёрным дьяволом".
Вторую звезду Героя получил 29 июня 1945 года.
Кадр из фильма В бой идут одни старики - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
12 августа 2023, 18:00История
"В бой идут одни "старики" – воплощённая мечта Леонида БыковаЧерез несколько лет после войны Леонид Фёдорович Быков ехал в вагоне-теплушке и там услышал песню "Смуглянка". Тогда для себя он решил, что, когда-нибудь он снимет фильм о войне, и обязательно в него войдёт эта песня. Почти через 30 лет так и произошло. 12 августа 1974 года фильм вышел в прокат
В августе 1945 года поступил в академию ВВС, но уже в апреле 1946 года уволился в запас.
В феврале 1947 года, при поддержке заместителя главкома ВВС по боевой подготовке генерал-полковника Тимофея Хрюкина (во время войны он командовал 1-й воздушной армией, в которой служил Амет-хан), его устроили на работу лётчиком самолёта связи в Лётно-исследовательском институте в Жуковском (на основе его аэродрома сейчас открыт аэропорт). В 1949 году он становится лётчиком-испытателем и делает быструю карьеру – уже в сентябре 1952 года он лётчик-испытатель 1-го класса.
За время работы в качестве испытателя он освоил около 100 типов летательных аппаратов. В частности, в 1949 году Амет-хан проводит на самолёте Ту-2 первую в стране полностью автоматическую дозаправку в воздухе. Позже он испытывал катапультируемые кресла.
Самым, пожалуй, важным проектом, в котором принимал участие Амет-хан, был реализован в 1951-53 годах. Он входил в группу лётчиков, которые испытывали в Крыму противокорабельную ракету КС "Комета". Это был довольно крупный самолёт, который подвешивался под крыло специально переоборудованного дальнего бомбардировщика Ту-4 (нелицензионная копия американского Boeing B-29 Superfortress). Сам самолётик строило КБ Артёма Микояна и Михаила Гуревича, аппаратурой телеуправления и самонаведение занималось КБ Серго Берия.
Бомбардировщик Ту-16КС с подвешенными крылатыми ракетами КС-1
Бомбардировщик Ту-16КС с подвешенными крылатыми ракетами КС-1
Бомбардировщик Ту-16КС с подвешенными крылатыми ракетами КС-1
Перед тем, как перейти к телеуправляемым полётам необходимо было провести испытания самого летательного аппарата, а потом его же – с системой самонаведения. Для этого были построены прототипы К с кабиной, простейшими органами управления и посадочным оборудованием. Амет-Хан выполнил первые полёты на К: в январе 1951 года – с земли, в мае 1951 года – с самолёта-носителя. Испытания шли тяжело. Был случай, когда двигатель самолёта удалось запустить только у самой земли, был случай, когда самолёт навёлся на цель и отказался слушаться управления…
И всё же испытания окончились успешно (в их ходе был потоплен использовавшийся как мишень крейсер "Красный Кавказ"), КС-1 был принят на вооружение в 1955 году и использовался в нескольких модификациях до 1969 года (а у союзников и получателей военной помощи СССР и в 70-х).
Встал вопрос о наградах… Коллеги Амет-хана Сергей Анохин и Василий Павлов получили за участие в этом проекте звания Героев Советского Союза. Но Амет-хан был уже дважды Героем. Награждение третьей Золотой звездой по тем временам событие экстраординарное, а проект-то совершенно секретный… Так выдающийся лётчик третью звезду и не получил.
Часто можно прочитать, что причиной проблем с награждением, а до этого - с трудоустройством была декларируемая национальность Амет-хана, такое конечно могло быть, но не на официальном уровне и, главным образом, в Крыму. Почему-то забывается о "ленинской национальной политике" в рамках которой даже антисемитская по содержанию кампания против "безродных космополитов" по форме таковой не была.
Принимал участие и в космической программе – был пилотом самолёта Ту-104, в котором создавалась кратковременная невесомость. С ним летали Юрий Гагарин, Герман Титов и другие космонавты.
27 марта 2023, 15:31
Юрий Гагарин. Первый среди первых — и в вечность ушел первым27 марта 2023 года исполняется 55 лет со дня гибели Героев Советского Союза — Юрия Гагарина, первого космонавта Земли, и Владимира Серегина, летчика-испытателя, командира полка летной тренировки космонавтов
В 1956 году вместе с рядом бывших партийных и советских работников Крымской АССР Амет-Хан Султан подписал письмо с просьбой о реабилитации крымских татар.
23 сентября 1961 года Амет-Хану Султану было присвоено звание "Заслуженный лётчик-испытатель СССР" (номер знака – 38).
Погиб 1 февраля 1971 года под Егорьевском (Московская область) при выполнении испытательного полёта на летающей лаборатории Ту-16ЛЛ, предназначенной для испытания нового реактивного двигателя. Самолёт разрушился в воздухе из-за колебаний, по официальной версии комиссии они возникли из-за ошибки пилота, однако "чёрные ящики" не сохранились.
В Крыму этот день отмечается как день памяти Амет-хана.
Говорят, когда ему в 1970 году предложили перейти на преподавательскую работу, он ответил:
"Когда старый орёл предчувствует приближение смерти, он из последних сил рвётся ввысь, поднимается как можно выше. А потом складывает крылья и летит камнем на землю. Поэтому горные орлы умирают в небе – на землю они падают уже мёртвыми…"
Григорий Кравченко - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября 2022, 16:00История
"Вижу. Атакуем!". Как погиб первый дважды герой Советского Союза
Похоронен на Новодевичьем кладбище. В Алупке был открыт его музей, установлено два бюста. В 2020 году памятник Амет-хану был установлен в Симферополе. Бюсты установлены также в Ярославле (2010), Киеве (2013), Кировоградской высшей летной академии (2014).
14 мая 2015 года Верховная Рада Украины приняла постановление о присвоении аэропорту "Симферополь" имени Амет-Хана Султана. Против увековечения памяти настоящего героя возражений не было, но выполнять распоряжение Рады никто не стал.
© Василий СтоякинПамятник Амет-хану Султану на Новодевичьем кладбище
Памятник Амет-хану Султану на Новодевичьем кладбище
© Василий Стоякин
Памятник Амет-хану Султану на Новодевичьем кладбище
 
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