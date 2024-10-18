Почему министр обороны России поехал в Пекин в день военных учений возле Тайваня – Заклязьминская - 18.10.2024 Украина.ру
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Почему министр обороны России поехал в Пекин в день военных учений возле Тайваня – Заклязьминская
Почему министр обороны России поехал в Пекин в день военных учений возле Тайваня – Заклязьминская - 18.10.2024 Украина.ру
Почему министр обороны России поехал в Пекин в день военных учений возле Тайваня – Заклязьминская
Кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии Российской академии... Украина.ру, 18.10.2024
2024-10-18T13:32
2024-10-18T14:28
новости
россия
украина.ру
министр обороны
пекин
тайвань
китай
учения
андрей белоусов
видео
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Кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии Российской академии наук Екатерина Заклязьминская в студии Украина.ру прокомментировала визит Министра обороны России Андрея Белоусова в Пекин, а также рассказала о целях военных учений вблизи Тайваня и о росте объёмов российско-китайской торговли. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:50 - О визите главы Минобороны РФ Андрея Белоусова в Пекин; 04:31 - О реакции США на военные учения КНР вблизи Тайваня; 05:37 - О роли Пакистана в АТР; 07:26 - Об объединении БРИКС; 10:08 - Останется ли БРИКС просто объединением или перерастёт в нечто большее? 11:05 - О политике двойного сдерживания США; 13:18 - О давлении США на китайские банки; 15:21 - Сдерживание Китая: опоздали ли США? 16:25 -О перспективах китайского автопрома в России. #Заклязьминская #Пекин #КНР #Китай #Белоусов #министр #Пакистан #АТР #Иран #США #Вашингтон #БРИКС #учения #ОбъединённыеМечи #экономика #политика #автопром #Запад #ЕС #Европа #Тайвань #СВО #война #стратегия #партнёры #Си #сотрудничество #саммит #глобализация #Казань #санкции #торговля #валюта #банки #товарооборот #ВВП #деньги #ООН #машины #G7 #поставки #HAVAL #автомобили #CHERY #концерн #минобороны #Россия #РФНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukraina_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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новости, россия, украина.ру, министр обороны, пекин, тайвань, китай, учения, андрей белоусов, видео
Новости, Россия, Украина.ру, министр обороны, Пекин, Тайвань, Китай, Учения, Андрей Белоусов, Видео

Почему министр обороны России поехал в Пекин в день военных учений возле Тайваня – Заклязьминская

13:32 18.10.2024 (обновлено: 14:28 18.10.2024)
 
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Кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии Российской академии наук Екатерина Заклязьминская в студии Украина.ру прокомментировала визит Министра обороны России Андрея Белоусова в Пекин, а также рассказала о целях военных учений вблизи Тайваня и о росте объёмов российско-китайской торговли.

❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.

00:50 - О визите главы Минобороны РФ Андрея Белоусова в Пекин;
04:31 - О реакции США на военные учения КНР вблизи Тайваня;
05:37 - О роли Пакистана в АТР;
07:26 - Об объединении БРИКС;
10:08 - Останется ли БРИКС просто объединением или перерастёт в нечто большее?
11:05 - О политике двойного сдерживания США;
13:18 - О давлении США на китайские банки;
15:21 - Сдерживание Китая: опоздали ли США?
16:25 -О перспективах китайского автопрома в России.

#Заклязьминская #Пекин #КНР #Китай #Белоусов #министр #Пакистан #АТР #Иран #США #Вашингтон #БРИКС #учения #ОбъединённыеМечи #экономика #политика #автопром #Запад #ЕС #Европа #Тайвань #СВО #война #стратегия #партнёры #Си #сотрудничество #саммит #глобализация #Казань #санкции #торговля #валюта #банки #товарооборот #ВВП #деньги #ООН #машины #G7 #поставки #HAVAL #автомобили #CHERY #концерн
#минобороны #Россия #РФ

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Telegram: t.me/ukraina_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
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