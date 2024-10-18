Почему министр обороны России поехал в Пекин в день военных учений возле Тайваня – Заклязьминская

Война — дело молодых и не только, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 18 октября

На Украине всё громче раздаются голоса, требующие понизить мобилизационный возраст, а также призывать в армию женщин. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России