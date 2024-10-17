https://ukraina.ru/20241017/1058170738.html

Как спасать заложников из Курской области, которых заставляют работать на бетонных заводах - Ермаков

Как спасать заложников из Курской области, которых заставляют работать на бетонных заводах - Ермаков - 17.10.2024 Украина.ру

Как спасать заложников из Курской области, которых заставляют работать на бетонных заводах - Ермаков

Военный корреспондент, автор ТГ-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в эфире Украина.ру рассказал о ситуации на различных направлениях фронта, о приоритетных... Украина.ру, 17.10.2024

2024-10-17T16:01

2024-10-17T16:01

2024-10-17T16:02

видео

россия

украина

курская область

вооруженные силы украины

госдума

нато

сво

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всу

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Военный корреспондент, автор ТГ-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в эфире Украина.ру рассказал о ситуации на различных направлениях фронта, о приоритетных задачах для ВС России на ближайшую перспективу, о проблемах дистанционной войны и о том, что будет после выборов президента США. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:23 - На каком из направлений фронта наибольшая вероятность создания котлов и полукотлов для боевиков ВСУ? 08:55 - За счёт чего ВС РФ удаётся наступать в центральном Донбассе уже целый год с момента Авдеевской операции? 13:07 - Существует ли проблема дисбаланса между группировками "Восток" и "Центр" или же это не более чем спекуляции? 13:43 - Об обстановке в Курской области. Какие проблемы существуют там на данном этапе? 16:06 - Как спасать жителей Курской области, захваченных в плен боевиками ВСУ? 16:40 - Пять "Искандеров" ВС России попали в промышленные здания Николаевского бронетанкового завода, О результатах; 19:16 - О проблемах дистанционной войны и целесообразности ядерных ударов; 21:00 - Можно ли по косвенным признакам определить, что прилёты по крупным заводам Украины приводят к изменению ситуации на поле боя? 23:52 - Удары по расположениям ВСУ и по их эшелонам – это стратегическая или тактическая цель для ВС России? И что сейчас должно быть в приоритете? 27:39 - Один из депутатов Госдумы заявил, что создаваемый в Германии штаб НАТО для помощи Киеву погубит Украину. Уместно ли оценивать ситуацию именно таким образом?*В интервью упоминаются радио "Свобода", признанное в России иноагентом, и батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый на территории России.

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