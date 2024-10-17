Как спасать заложников из Курской области, которых заставляют работать на бетонных заводах - Ермаков - 17.10.2024 Украина.ру
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Как спасать заложников из Курской области, которых заставляют работать на бетонных заводах - Ермаков
Как спасать заложников из Курской области, которых заставляют работать на бетонных заводах - Ермаков - 17.10.2024 Украина.ру
Как спасать заложников из Курской области, которых заставляют работать на бетонных заводах - Ермаков
Военный корреспондент, автор ТГ-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в эфире Украина.ру рассказал о ситуации на различных направлениях фронта, о приоритетных... Украина.ру, 17.10.2024
2024-10-17T16:01
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видео
россия
украина
курская область
вооруженные силы украины
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Военный корреспондент, автор ТГ-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в эфире Украина.ру рассказал о ситуации на различных направлениях фронта, о приоритетных задачах для ВС России на ближайшую перспективу, о проблемах дистанционной войны и о том, что будет после выборов президента США. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:23 - На каком из направлений фронта наибольшая вероятность создания котлов и полукотлов для боевиков ВСУ? 08:55 - За счёт чего ВС РФ удаётся наступать в центральном Донбассе уже целый год с момента Авдеевской операции? 13:07 - Существует ли проблема дисбаланса между группировками "Восток" и "Центр" или же это не более чем спекуляции? 13:43 - Об обстановке в Курской области. Какие проблемы существуют там на данном этапе? 16:06 - Как спасать жителей Курской области, захваченных в плен боевиками ВСУ? 16:40 - Пять "Искандеров" ВС России попали в промышленные здания Николаевского бронетанкового завода, О результатах; 19:16 - О проблемах дистанционной войны и целесообразности ядерных ударов; 21:00 - Можно ли по косвенным признакам определить, что прилёты по крупным заводам Украины приводят к изменению ситуации на поле боя? 23:52 - Удары по расположениям ВСУ и по их эшелонам – это стратегическая или тактическая цель для ВС России? И что сейчас должно быть в приоритете? 27:39 - Один из депутатов Госдумы заявил, что создаваемый в Германии штаб НАТО для помощи Киеву погубит Украину. Уместно ли оценивать ситуацию именно таким образом?*В интервью упоминаются радио "Свобода", признанное в России иноагентом, и батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый на территории России.
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видео, россия, украина, курская область, вооруженные силы украины, госдума, нато, сво, кто, всу, днр, минобороны рф, иноагент, мирные жители, донбасс, видео
Видео, Россия, Украина, Курская область, Вооруженные силы Украины, Госдума, НАТО, СВО, КТО, ВСУ, ДНР, Минобороны РФ, иноагент, мирные жители, Донбасс

Как спасать заложников из Курской области, которых заставляют работать на бетонных заводах - Ермаков

16:01 17.10.2024 (обновлено: 16:02 17.10.2024)
 
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Военный корреспондент, автор ТГ-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в эфире Украина.ру рассказал о ситуации на различных направлениях фронта, о приоритетных задачах для ВС России на ближайшую перспективу, о проблемах дистанционной войны и о том, что будет после выборов президента США.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:23 - На каком из направлений фронта наибольшая вероятность создания котлов и полукотлов для боевиков ВСУ?
08:55 - За счёт чего ВС РФ удаётся наступать в центральном Донбассе уже целый год с момента Авдеевской операции?
13:07 - Существует ли проблема дисбаланса между группировками "Восток" и "Центр" или же это не более чем спекуляции?
13:43 - Об обстановке в Курской области. Какие проблемы существуют там на данном этапе?
16:06 - Как спасать жителей Курской области, захваченных в плен боевиками ВСУ?
16:40 - Пять "Искандеров" ВС России попали в промышленные здания Николаевского бронетанкового завода, О результатах;
19:16 - О проблемах дистанционной войны и целесообразности ядерных ударов;
21:00 - Можно ли по косвенным признакам определить, что прилёты по крупным заводам Украины приводят к изменению ситуации на поле боя?
23:52 - Удары по расположениям ВСУ и по их эшелонам – это стратегическая или тактическая цель для ВС России? И что сейчас должно быть в приоритете?
27:39 - Один из депутатов Госдумы заявил, что создаваемый в Германии штаб НАТО для помощи Киеву погубит Украину. Уместно ли оценивать ситуацию именно таким образом?
*В интервью упоминаются радио "Свобода", признанное в России иноагентом, и батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый на территории России.
 
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