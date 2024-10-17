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Константин Бромберг: мастер музыкальной сказки

Константин Бромберг: мастер музыкальной сказки - 17.10.2024 Украина.ру

Константин Бромберг: мастер музыкальной сказки

Бромберга мы знаем как режиссёра детского киношлягера 80-х годов прошлого века "Приключения Электроника" и одной из культовых картин "новогодних каникул" "Чародеи". Будучи совершенно непохожими на свои литературные первоисточники, они оказались ничуть не менее популярными и их можно отнести к отдельному жанру музыкальной сказки или фантастики

2024-10-17T16:00

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Константин Леонидович Бромберг родился в Харькове 17 октября 1939 года. Про его семью практически ничего не известно. Биографам режиссёра удалось выяснить, что его родители обосновались в городе во второй половине 30-х годов. В "Списке абонентов Харьковской АТС" за 1940 год указан адрес, по которому проживала семья Бромбергов: ул. Дзержинского (сейчас Мироносицкая), 89. Скорее всего там и родился Костя. Ну а если учесть, что телефоны в то время устанавливали только ответственным лицам и чиновникам достаточно высокого ранга, то, выходит, что отец будущего режиссера занимал какую-то приличную должность.Первые двадцать лет биографии Константина Леонидовича описываются двумя предложениями: "родился 17 октября 1939 года в Харькове"; и "до учебы во ВГИКе работал корреспондентом Агентства печати "Новости" (АПН) и режиссёром Воркутинской студии телевидения". С большой долей вероятности можно утверждать ещё, что 2-летнего Костю Бромберга вывезли в эвакуацию, и в Харьков ни он, ни его родители уже не вернулись. Следующей точкой отсчёта в биографии Бромберга стала Воркута. Здесь в 1958 году Константин Леонидович устроился режиссёром на телевидение и работал корреспондентом АПН (т.е., он был коллегой коллектива "Украины.ру" – АПН стало РИА "Новости", а потом – МИА "Россия сегодня", в которое входит и наше издание – Ред.)В 1960 году молодой журналист Костя Бромберг поступил во ВГИК на сценарный факультет в мастерскую кинематографиста Иосифа Маневича, автора сценариев к фильмам: "Педагогическая поэма" (1955), "Флаги на башнях" (1958), "Слепой музыкант" (1960), "Большие и маленькие" (1963), и "Гиперболоид инженера Гарина" (1965).Выпустившись из ВГИКа, в 1965 году Константин Бромберг устроился режиссёром на Центральное телевидение. Следующие тридцать лет его жизни были связаны с Москвой. Он работал режиссёром и художественным руководителем студии детских и юношеских телефильмов творческого объединения "Экран", поставил циклы телефильмов о дирижёрах Евгении Мравинском и Герберте фон Караяне, литературоведе Ираклии Андроникове.В художественном кино его дебютной работой стала короткометражная лента "Долгий день Кольки Павлюкова", вышедшая на экраны в 1968 году. В 1973 году свет увидела драма "Был настоящим трубачом", а в 1975 году – киноповесть "У меня есть лев", о знаменитой семье Берберовых, воспитывавших дома львов (один из их львов снимался в фильме "Необычные приключения итальянцев в России"). Как выяснилось впоследствии, эти фильмы были "генеральной репетицией" для съёмок тех двух кинохитов, благодаря которым Константин Бромберг вошел в историю кинематографа.В 1979 году режиссер Константин Бромберг решил снять на Одесской киностудии фильм по книге Евгения Велтистова "Приключения Электроника" – показать юным зрителям историю удивительного робота Электроника, как две капли воды похожего на обычного мальчика Сережу Сыроежкина, и их многочисленных друзей. В качестве сценариста пригласили автора книги.Взрослые роли в фильме исполнила целая плеяда актёров советского кино: Николая Гринько выбрали на роль профессора Громова, Николая Караченцова – на роль привлекательного разбойника Урри, Евгений Вестник сыграл учителя математики по прозвищу Таратар. Когда режиссёра спросили, кого он видит в роли шефа бандитов Стампа, он ответил: "Луи де Фюнеса", – после чего ассистентка позвонила Анатолию Папанову, но тот был занят, и шефом стал Владимир Басов.Без проблем нашли и детей для второстепенных ролей. Хулигана Макара Гусева сыграл 15-летний одесский школьник Василий Скромный. Из Одессы была и Оксана Алексеева, которая исполняла роль юной красавицы Майи Световой. Маленький Чижиков-Рыжиков – это Женя Лившиц, который жил в Ленинграде. Но исполнители главных ролей никак не находились, поскольку Бромберг хотел, чтобы мальчики были, во-первых, близнецами, во-вторых, должны были иметь хорошую физическую форму и примечательную внешность, умели гонять на мопеде, играть на гитаре, ездить на коньках. В поисках "именно таких" ассистенты просмотрели более чем сотню пар братьев-близнецов по всему Советскому Союзу. Володя и Юра Торсуевы, сыгравшие главные роли, стали 368-й парой.Работа с детьми вообще Бромбергу удавалась, но ведь это требует особого таланта. Вот, например, что нужно сделать, чтобы снять хохочущий класс? Вы знаете? А Бромберг знал:"Мне нужно было, чтобы класс веселился, глядя, как Электроник доказывает теорему Пифагора. А дети устали и не хотели смеяться. Я выхожу к доске, даже не зная, что сделаю сейчас, и говорю: "Ребята, я покажу вам позывные австралийского радио, птичий смех ку-ки-бурра". И начинаю неистово ржать. Весь класс лежал от хохота!"Съемки "Приключений Электроника" продлились восемь месяцев, все три серии сняли очень быстро, и в мае 1980 года фильм показали по центральному телевидению. Все юные герои мгновенно стали знаменитостями, а Константин Бромберг стал лауреатом Государственной премии… и начал готовиться к съёмкам нового своего кинохита, на этот раз для взрослых. Сам он о том, что новое его кино станет, как говорят, "нетленкой", ещё, конечно же не подозревал, но очень на это надеялся.Все началось с того, что однажды Константин Леонидович заблудился в здании телецентра Останкино и забрёл в ту его часть, где была восьмимаршевая мраморная лестница с мозаикой и смальтой, о которой, как потом выяснилось, все забыли. Помещения Останкино и стали интерьером киношного НИИ "НУИНУ".Сценарий к фильму написали братья Стругацкие по мотивам своей книги "Понедельник начинается в субботу". А вот с подбором артистов возникли проблемы. Стать волшебницей в сфере услуг Аленой Саниной режиссёр предлагал многим талантливым актрисам, но ведьму смогла изобразить только Александра Яковлева. На роль Ивана после долгих поисков смогли подобрать и согласовать Александра Абдулова, но выяснилось, что, помимо работы в театре, он снимается ещё в четырёх лентах одновременно. "Чародеи" были пятым фильмом, поэтому Абдулов поставил всех перед фактом: "Могу сниматься только ночью".Директора института доктора волшебных наук Шемаханскую хотели сыграть такие "маги" искусства, как Наталья Гундарева, Алиса Фрейндлих и Маргарита Терехова. Гундарева пробовалась в паре с Золотухиным, претендовавшим на роль помощника Шемаханской, но дуэт у них не сложился. Фрейндлих была невероятно занята, и это могло сорвать съемки. "Интересная колдунья вышла бы из Тереховой, я вёл с ней переговоры", – вспоминал режиссёр. – "Но как только появилась Катя Васильева, я понял: лучшей Шемаханской не найдешь!"Премьера новогодней музыкально-комедийной двухсерийной киносказки "Чародеи" состоялась на Центральном телевидении вечером 31 декабря 1982 года. Теперь, через более чем 40 лет этот фильм стал непременным атрибутом Нового года, таким же, как "Ирония судьбы, или с лёгким паром", салат "Оливье" и шампанское.Впоследствии в 1989 году Бромберг снял ещё три сюжета для детского юмористического киножурнала "Ералаш". В 90-х он стал руководителем студии детских и юношеских фильмов "Юнтелефильм", также руководил режиссёрской мастерской в негосударственном образовательном учреждении "Гуманитарный институт телевидения и радиовещания". Тогда же Константин Леонидович начал сотрудничать с телеканалом CNN и в 1997 году эмигрировал в США. В интервью газете "Detroit Express" режиссёр рассказал, что к отъезду его подтолкнула свадьба дочери:"Дочь вышла замуж, и первая переехала сюда. Ей было трудно без нас, да и внучка должна была родиться... Я стал уже не такой прыткий, как прежде, и, честно говоря, разваливалось всё в стране, на улице стоял 1997 год... Но думаю, что, если бы моя дочь не звала нас, мы бы в Америку не переехали. Единственное, что подталкивало к иммиграции, это те события, которые происходили в России перед уходом Ельцина".В 2001-06 годах он читал лекции по киноискусству в нескольких американских и канадских университетах. К тому же в его планах было снять в России многосерийное продолжение "Приключений Электроника XXI века" с повзрослевшими главными героями, однако проект остался нереализованным. Сам Бромберг объяснял, что сценарий для продолжения фильма он написал совместно с Борисом Стругацким. Действие в нём происходит в наше время, Сергей и Эл в ней уже взрослые. В новой многосерийной ленте были заинтересованы как американские, так и европейские компании, шла подготовка, проводились переговоры с Первым каналом об участии в съемках и российской телекомпании, но не сложилось.В последние годы ничем, связанным с кино постаревший режиссёр уже не занимался, 10 января 2020 года его не стало, он ушёл в лучший мир в возрасте 80 лет. Похоронили его на еврейском кладбище Адат-Шалом в городе Ливония штат Мичиган США.На сегодня фамилия Бромберг мало что скажет подрастающему поколению, да и стареющим, положа руку на сердце, она не очень была известна. Так уж сложилось, что зритель обычно хорошо знает играющих в фильмах актёров, и намного реже – их режиссёров. О сценаристах я вообще молчу. Единственное, фамилия Бромберг, случайно или нет, стала фамилией одного из героев книг Стругацких "Жук в муравейнике" и "Волны гасят ветер", только его имя Айзек.Зато практически все поколения в нашей стране знают фильм об Электронике и Сыроежкине, и практически каждый Новый год хоть мельком, хоть переключая каналы, но задерживают свой взгляд на доброй и светлой новогодней сказке "Чародеи" и повторяют давно уже ставшие крылатыми фразы из них "Главное, чтобы костюмчик сидел", "Вижу цель – не вижу препятствий", и конечно же вот это "Ну кто так строит? Кто так строит?"

https://ukraina.ru/20241012/1050047372.html

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