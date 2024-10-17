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Защищали свои убеждения. Запад заметил притеснения православных на Украине

Защищали свои убеждения. Запад заметил притеснения православных на Украине - 17.10.2024 Украина.ру

Защищали свои убеждения. Запад заметил притеснения православных на Украине

На международных площадках обсуждают политические репрессии на Украине, а специальный докладчик ООН по свободе религии и убеждений Назила Ганеа инициировала коммуникационный запрос к правительству Украины по делам о нарушениях прав верующих УПЦ.

2024-10-17T14:21

2024-10-17T14:21

2024-10-17T14:21

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В Черкассах сторонники националистической Православной церкви Украины (ПЦУ) при молчаливой поддержке государства ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора Украинской православной церкви (УПЦ) и захватили его. Митрополит Феодосий призвал верующих уходить в подполье.Тем временем Совет по правам человека при президенте РФ разослал в международные структуры, правозащитные организации, диппредставительства и ведущие мировые редакции монографию, посвящённую дискриминации УПЦ, ее духовенства и прихожан со стороны киевских властей за 2014-2023 годы."Дискриминация канонической церкви и масштабы репрессий со стороны власти носят беспрецедентный характер. Насильственное искоренение традиционных духовно-нравственных ценностей, вопиющие культурно-исторические фальсификации стали неотъемлемой частью госполитики Украины. К сожалению, западные СМИ продолжают замалчивать эти факты, прямо противоречащие международно-правовым нормам", — указал в сопроводительном письме глава СПЧ Валерий Фадеев.Однако, несмотря на замалчивание, текущий месяц стал во многом прорывным в вопросе широкой огласки религиозных преследований на Украине.7 октября состоялась конференция ОБСЕ в Варшаве Warsaw Human Dimension Conference, на которой в интересах УПЦ выступили представители Public Advocacy — сети неправительственных правозащитных организаций со специальным консультативным статусом при Экономическом и Социальном Совете ООН. Правозащитники предоставили письменные доказательства по всему спектру политически мотивированных нарушений религиозных прав: от закона "о запрете" УПЦ, уголовных производств в отношении клира и верующих, а также применения санкций против архиереев (что запрещено украинским законодательством, поскольку они являются гражданами Украины), до лишения религиозных общин земельных участков и храмов.Раскритиковал политику Украины и представитель США. Причем интересно, что закон, призванный запретить УПЦ на Украине, он назвал "законом о запрете РПЦ", но даже в таком виде определил его как противоречащий критериям свободы совести. Это означает, что международное право в принципе не позволяет запрещать любую конфессию независимо от ее государственной локализации.11 октября завершились слушания на 57 сессии Совета по правам человека ООН на европейской площадке ООН в Женеве, где в том числе рассматривали отчеты об уголовных преследованиях митрополита Черкасского Феодосия, митрополита Банченского Лонгина, наместников Святогорской и Киево-Печерской лавр митрополитов Арсения и Павла, а также публициста Дмитрия Скворцова, адвоката Светланы Новицкой и целого ряда членов Союза православных журналистов (СПЖ) Украины.Митрополита Банченского Лонгина, который получил звание Героя Украины за защиту сотен детей-сирот с особыми потребностями, начали публично преследовать с 2018 года, когда он назвал депутатов, проголосовавших за обращение к Константинопольскому патриарху за томосом, "безбожниками и служителями Сатаны". Весной 2022 года в медицинском центре "Клиника святителя Луки" при Свято-Вознесенском мужском монастыре в селе Банчены, где служил митрополит, сотрудники СБУ арестовали доктора биологических и медицинских наук Фархота Абдуллаева якобы за то, что он по заданию ФСБ собирал данные о биолабораториях на Украине. Весной 2023 года вломились с обыском в сам монастырь. Проводили его очень некрасиво, показательно унизительно — выламывали двери, раздевали до трусов всех, кто в тот момент находился внутри. В итоге нашли, что искали — вероучительные книги на русском и румынском языках, где присутствовали критические замечания в адрес ПЦУ. Это хватило, чтобы сообщить Лонгину о подозрении в разжигании межрелигиозной розни.Митрополита Черкасского и Каневского Феодосия арестовали весной 2023 года за то, что он заступился за монахинь Красногорского Золотоношского монастыря, которым во время обыска подбросили флаг Новороссии. "Подкинули в качестве компромата запрещенный на Украине флаг Новороссии, и сказали, что этот флаг нашли у монахинь, средний возраст которых 70-75 лет, что это монахини занимаются политикой в Золотоношском Красногорском монастыре — естественно, я как архипастырь Черкасской земли, не имел права промолчать и об этом публично заявил", — рассказал Феодосий. Через несколько дней после его заявления было открыто уголовное дело. Сейчас он находится под домашним арестом.Весной 2023 года задержан настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел. Ему вменили "разжигание ненависти на религиозной почве" и "оправдание вооруженной агрессии России" за видеоинтервью, в котором он критиковал осуществленный властями Украины религиозный раскол, говорил о зависимости Украины от иностранных государств и называл текущую войну гражданской. Уголовное преследование наместника лавры связано с вопросом изъятия лавры (и шире — всего имущества) у УПЦ, а также с запугиванием верующих, от которых требуют отказаться от защиты своей святыни.С публикациями в защиту лавры и других храмов связан и мартовский арест целой группы членов Союза православных журналистов по "госизмене", "коллаборационизму", "разжиганию религиозной вражды" и "оправданию агрессии".Настоятеля Святогорской лавры митрополита Арсения взяли прямо в монастыре в апреле этого года за то, что он якобы сдал россиянам расположение украинских блокпостов около Краматорска, причем сделал это прямо во время литургии, назвав прихожанам адреса этих блокпостов под видеозапись. "Таким образом клирик пытался завуалированно "слить" агрессору места дисклокации украинских блокпостов во фронтовом районе", – сказано в пресс-релизе СБУ. Митрополита также обвинили в "транслировании прокремлевских нарративов" за то, что он называл военные действия "гражданским конфликтом".Обо всех этих людях в Женеве услышали от главы правозащитной организации Public Advocacy Олега Денисова. В своем выступлении он заявил, что, согласно нормам международного права, государство не может требовать от религиозных организаций разрыва канонических связей и изменения организационной структуры. "Никто не имеет права навязывать верующим, с кем им разрывать или устанавливать канонические связи и как верить", - подчеркнул Денисов.Такой же позиции, как уже было сказано, придерживается и представитель США, который на конференции ОБСЕ в Варшаве выразил обеспокоенность принятием на Украине закона, запрещающего РПЦ. "Подход парламента Украины по запрету УПЦ и РПЦ не соответствует правовым стандартам защиты религиозной свободы", - сказал он.Особое внимание в ходе 57 сессии СПЧ ООН было уделено уголовным производствам, которые открываются на Украине по упрощенной и противоречащей демократическим правовым стандартам процедуре, в частности – на основании лингвистических экспертиз, которые являются спорными с точки зрения как содержания, так и компетентности "экспертов".Наибольшее беспокойство вызывает широкое применение правоохранительной системой Украины незаконного расширительного толкования статьи 111 Уголовного кодекса: сторона обвинения в нарушение норм международного права и законодательства Украины расширяет понятие "подрывной деятельности", включая в него законную риторику, защищаемую даже украинским законодательством по свободе слова. Cуды по таким делам отклоняют любые попытки защиты рассмотреть суть обвинений по существу в разумные сроки. Как следствие, люди, помещенные в места лишения свободы благодаря таким "лингвистическим экспертизам", находятся там бесконечно долго.Согласно выводам правозащитных организаций, такие признаки грубейших нарушений прав человека Украиной наблюдаются, в частности, по делам находящихся под стражей публициста Дмитрия Скворцова, адвоката Светланы Новицкой, членов "Союза православных журналистов" Валерия Ступницкого и Андрея Овчаренко.Публициста Дмитрия Скворцова задержали в феврале 2023 года за критику дискриминационной политики украинских властей, в т.ч. гонений на православную церковь. Краеугольный камень обвинения — Скворцов якобы нарушил решение СНБО "О Стратегии национальной безопасности Украины" от 14.09.2020 г., согласно которому Россия ведет деструктивную пропаганду для провоцирования внутренних конфликтов на Украине, статьями, которые он написал с 17.05.2014 по 3.12.2016, т.е. до решения СНБО. Скворцову вменили госизмену, в результате которой нет ни материального, ни морального вреда, ни потерпевших.В марте 2024 года во Львове взяли киевского адвоката Светлану Новицкую, которая до 2022 года защищала многих политзаключенных на Украине, а после начала СВО взялась за дело львовского оппозиционного политика Инны Иваночко, которую судят за госизмену из-за ее выступлений (до 2022 года) о необходимости федерализации Украины. Второе обвинение связано с тем, что с 2017 по 2022 годы (т.е. когда это не было запрещено) Новицкая давала интервью российским журналистам, называя Майдан госпереворотом, а АТО — гражданской войной.Для содействия их скорейшему освобождению правозащитники обратились к Верховному Комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, который участвовал в совещании СПЧ ООН по Украине 8 октября. На основании материалов Public Advocacy Специальный докладчик ООН по свободе религии и убеждений Назила Ганеа инициировала коммуникационный запрос к правительству Украины по делам о нарушениях прав верующих УПЦ, в ряде комитетов и групп ООН продолжается рассмотрения отдельных жалоб по подобным делам.Таким образом, говорить, что в мире до сих пор ничего не известно о массовых преследованиях за взгляды и мнения на Украине, больше нельзя. Тем не менее, работа по информированию широкой общественности о нарушениях прав человека на Украине требует своего продолжения и будет продолжена вплоть до момента освобождения, реабилитации и возвращения конфискованного имущества всем гражданским заложникам современной Украины.О том, что Россия может предпринять в отношении гражданских заложников Украины — в материале «Украина должна освободить политзэков. Что не так с нашим обсуждением проблемы».

https://ukraina.ru/20210318/1030875390.html

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