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Первая "цветная революция": распад Австро-Венгрии

Первая "цветная революция": распад Австро-Венгрии - 17.10.2024 Украина.ру

Первая "цветная революция": распад Австро-Венгрии

17 октября 1918 года парламент Венгрии разорвал личную унию с Австрией, что привело к фактическому распаду существовавшей с 1867 года Австро-Венгрии. Но это было лишь начало первой в истории "цветной революции"

2024-10-17T08:03

2024-10-17T08:03

2024-10-17T08:03

история

история

венгрия

австрия

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революция

распад

первая мировая война

1918 г

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Венгерское королевство, которое окончательно сформировалось в начале XI века, на протяжении столетий было важным субъектом европейской политики. Благодаря завоевательным походам, династическим бракам и усилиям дипломатов венграм удалось на более или менее продолжительный период подчинить себе Далмацию и Славонию (ныне территория Хорватии), Боснию, Сербию, Галицию, Подкарпатскую Русь, а также часть земель на территории нынешних Румынии, Молдавии, Италии, Чехии и Австрии.Но в XVI столетии, когда турки начали экспансию на земли мадьяр, страна пришла в упадок и была поделена на три части: владения османов, княжество Трансильванию и урезанное Венгерское королевство под властью Габсбургов, с 1526 года полностью подчинённое Австрии. А после 1683 года, когда турки предприняли неудачный для них поход на Вену, вся Венгрия оказалась под властью династии Габсбургов. В 1804 году было провозглашено создание Австрийской империи, в которой главенствовали немцы, но численно преобладали другие народы, что и стало корнем проблем этого государства.Венгры неоднократно восставали против господства Вены, но лишь восстание 1848 года поставило Австрийскую империю на грань распада. Император Австрии Фердинанд I в декабре 1848 года отрёкся от престола в пользу своего юного племянника Франца Иосифа, но тот смог удержать власть только благодаря России. Император Николай I, верный идее монаршей солидарности и помнивший об обязательствах членов Священного союза противодействовать любой революции, направил в Венгрию войска во главе с Иваном Паскевичем. В 1849 году венгерское сопротивление было подавлено.Если до 1848 года Австрийская империя имела более или менее федеративный характер, то после подавления венгерского восстания она была преобразована в унитарное государство с абсолютной и ничем не ограниченной центральной властью. Режим, установленный в империи, характеризовался повышенной степенью бюрократизации и администрированием непосредственно из Вены.После поражений Австрии в войнах с Италией и Францией (1859), а особенно Пруссией (1866), империя оказалась значительно ослабленной. Но в этих условиях венгерские элиты во главе с Ференцом Деаком, опасаясь усиления других народов империи, выступили за компромисс с Австрией. В свою очередь, Франц Иосиф, рассматривавший несколько вариантов трансформации государства, включая возврат к неоабсолютизму и создание федерации множества народов, к концу 1866 года убедился в преимуществах австро-венгерского дуализма.В марте 1867 года было заключено Австро-венгерское соглашение, превратившее Австрийскую империю в Австро-Венгрию. Новое государство представляло собой конституционную дуалистическую монархию, разделённую на Транслейтанию (венгерскую часть) и Цислейтанию (австрийскую). Обе части возглавил бывший император Австрийской империи Франц Иосиф I, который был специально коронован в качестве короля Венгрии.Две части страны отныне имели только три общих министерства: иностранных дел, финансов и военное. Соответственно, лишь армия и финансовая система вместе с валютой оставались едиными по всей территории страны, внутри которой не существовало также таможенных границ. Но в то же время и Австрия, и Венгрия обладали каждая своей Конституцией, собственными правительствами и парламентами, вопросы их внутреннего управления решались независимо друг от друга, и лишь в спорные моменты роль арбитра брал на себя император.Компромисс между австрийцами и венграми способствовал стабилизации обстановки в Дунайской монархии, как часто называли Австро-Венгрию, улучшилось и её положение на международной арене. Но к началу ХХ века обстановка в Австро-Венгрии вновь стала накаляться. В стране господствовали немцы, но они составляли лишь чуть более четверти её населения, при этом на венгерских территориях активно проводилась политика мадьяризации. В это время народы, не имевшие никакой автономии в составе империи, всё громче заявляли о своих правах. Звучали различные предложения о превращении монархии из двуединой в триединую – за счёт создания либо чешского субъекта, либо особого южнославянского государства для сербов, хорватов и словенцев.Свой рецепт решения национального вопроса в Дунайской монархии предложил юрист Аурел Попович – советник наследника австрийского престола эрцгерцога Франца Фердинанда. В 1906 году Попович представил проект превращения двуединой монархии в "Соединенные Штаты Великой Австрии", согласно которому император должен был стать правителем 15 равноправных национальных образований. Фактически речь шла о превращении Австро-Венгерской империи в конфедерацию, объединяющий фактор при этом оставался прежним – династия Габсбургов.В случае реализации этого проекта проигравшая сторона была бы только одна – Венгрия, поскольку из-под её власти ушли бы огромные территории, в том числе выход к Адриатике, а вес Венгрии в общем государстве оказался бы равным значению остальных "штатов". Неудивительно, что венгерская элита, позицию которой озвучил премьер-министр Иштван Тиса, категорически отвергла проект Поповича. Не нравились эти идеи и императору Францу Иосифу, не желавшему даже слышать о федерации. Окончательно же проект был похоронен с убийством Франца Фердинанда в июне 1914 года, которое также стало прологом к началу Первой мировой войны.Венгрия, несмотря на все привилегии, связанные с унией с Австрией, несла на себе все тяготы Первой мировой войны. Кроме того, в связи с наступлением военного времени усилились репрессии венского правительства относительно местных национальных организаций, которые были закрыты. Сотни тысяч венгров были призваны в армию, а основные военные предприятия милитаризованы. Венгерский парламент пытался саботировать военные мероприятия.Поначалу эти меры не давали практической пользы, однако с ростом народного недовольства войной парламент и национальная интеллигенция стали центрами оппозиции в Вене. Однако смерть в ноябре 1916 года императора Франца Иосифа, постепенный перелом ситуации на войне в пользу Антанты, а также приближение фронта к границам государства вкупе с крахом флота и системы снабжения продовольствием побудили местную правящую элиту к действиям по развалу Австро-Венгрии.14 октября 1918 года министр иностранных дел Австро-Венгрии Иштван Буриан фон Раец запросил у стран Антанты перемирия на основании "Четырнадцати пунктов" президента США Вильсона. Через два дня император Карл издал "Имперский манифест от 16 октября 1918 года", который существенно изменял структуру австрийской части монархии. Манифест обещал, что империя будет реконструирована по федеральному принципу, что этнические группы интерпретировали как право на формирование своих собственных национальных государств.При этом венгерские политики всё ещё считали, что они смогут сохранить так называемые "земли Короны Святого Стефана", то есть кроме собственно Венгрии – ещё и территорию нынешних Хорватии, Словакии, Сербии (Войводина) и Румынии (Трансильвания). 17 октября 1918 года парламент Венгрии разорвал личную унию с Австрией и провозгласил независимость страны – в границах Транслейтании.Примеру венгров последовали чехи, провозгласившие независимость 28 октября 1918 года, и южные славяне днём позже. Но именно в Будапеште развал Австро-Венгрии выглядел особо драматично. 30 октября 1918 года граф Михай Каройи выступил в парламенте Венгрии с эмоциональной речью, в которой призвал к "закреплению завоеваний венгерского народа" в условиях разложения империи.Местные социал-демократы с подачи графа Каройи призвали рабочих и солдат к восстанию 31 октября 1918 года. С раннего утра в тот день огромные вооружённые толпы стали стекаться к центру города и к королевскому дворцу. На одежде у собравшихся были приколоты цветки астр, потому выступление позже получило название "революция астр" – так что режиссёр "цветных революций" конца ХХ – начала XXI века, выходец из Венгрии Джордж Сорос опирался на опыт земляков.Армия восставших не встретила никакого сопротивления. Император Карл, осознав сложившуюся ситуацию, назначил Каройи премьером Венгрии. При этом, хотя Австро-Венгрия подписала 3 ноября 1918 года в Падуе капитуляцию и перемирие с Антантой, Венгрия не считала этот документ обязывающим для себя. В Будапеште рассчитывали на более выгодные условия, хотя позже эти надежды оказались тщетными.11 ноября 1918 года император Карл издал тщательно сформулированную прокламацию, в которой он признал право австрийского народа определять форму государства. Он также отказался от права участвовать в австрийских государственных делах, отправил в отставку правительство и освободил чиновников австрийской части империи от присяги ему на верность.Хотя формально Карл не отрёкся от престола, по сути это был конец правления Габсбургов. 12 ноября 1918 года Германо-Австрийский национальный совет провозгласил Австрийскую республику. Правительство Каройи последовало его примеру 16 ноября, провозгласив Венгерскую Демократическую Республику. Именно вследствие этих решений Австро-Венгерская монархия прекратила своё существование де-юре.Сен-Жерменский договор между победителями Первой мировой войны и Австрией (1919) и Трианонский договор (между победителями и Венгрией, 1920) определил новые границы Австрии и Венгрии, которые оказались небольшими государствами, не имеющими выхода к морю. Но главное – победители позволили созданным на обломках Австро-Венгрии национальным государствам аннексировать значительные немецко- и венгероязычные территории.В результате Австрийская Республика потеряла примерно 60% территории Цислейтании, ей также пришлось отказаться от своих планов по объединению с Германией. А Королевство Венгрия, пришедшее на смену республике в 1920 году, потеряло примерно 72% довоенной территории Транслейтании.

https://ukraina.ru/20240604/1046825554.html

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история, венгрия, австрия, австро-венгрия, революция, распад, первая мировая война, 1918 г