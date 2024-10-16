Военкор Тимофей Ермаков: Россия унижает ВСУ под Курском и раздергивает их от Курахово до Дзержинска - 16.10.2024 Украина.ру
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Военкор Тимофей Ермаков: Россия унижает ВСУ под Курском и раздергивает их от Курахово до Дзержинска
Военкор Тимофей Ермаков: Россия унижает ВСУ под Курском и раздергивает их от Курахово до Дзержинска - 16.10.2024 Украина.ру
Военкор Тимофей Ермаков: Россия унижает ВСУ под Курском и раздергивает их от Курахово до Дзержинска
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
2024-10-16T16:19
2024-10-16T16:19
эксклюзив
курская область
владимир путин
северск
вооруженные силы украины
спецоперация
курахово
дзержинск (торецк)
покровск/красноармейск
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В Курской области армия России перешла от обороны в наступление. Мы ждали около месяца, поскольку первый этап деоккупации территорий был приостановлен фланговым ударом ВСУ в Глушковском районе (Веселое-Обуховка). А сейчас, по моим данным, частичное присутствие нацисты сохраняют только в Новом Пути. То есть командование противника отказалось от планов перерезать нашу логистику через Глушково. Слава Богу, мы их сдержали.Но нужно понимать, что киевский режим от этих планов не отказывается. Враг по-прежнему считает это направление перспективным. Бригады, которые оттуда выводятся, выводятся на перегруппировку, а вместо них заводятся новые. Мы видим все новые номера этих бригад в Курской области. Для них задержаться в Курской области – это уже вопрос политический. Если раньше они, заходя туда, пытались "унизить Россию и Путина", то теперь Украина должна перед выборами в США показывать своим хозяевам хоть какой-то результат.Вернемся к карте. Мы зачистили Ольговку. Именно там находится большая группировка украинских войск, которая может быть отрезана, если мы прорвемся к Свердликово. При этом боев за Свердликово пока нет. Мы пока только движемся в этом направлении.Также поступают позитивные новости, что ВСУ так и не смогли полностью взять под контроль Малую Локню, и что в самом поселке "Ахмат" удерживает позиции. Там сейчас идут активные боевые действия.К тому же, мы подтягиваемся от Борок к Плехово. То есть Плехово мы тоже можем отрезать в плане логистики.Повторюсь, кто-то говорит, что это уже крах курской авантюры ВСУ, когда они будут вынуждены оттуда уходить, но, на мой взгляд, это пока еще преждевременные реляции. Нужно еще подождать. Хотя общая тенденция на отрезание и окружение противника с целью заставить его уйти с нашей территории вполне перспективна.Теперь насчет Курахово.Пока там нет конкретных данных о том, что задумало командование группировок "Восток" и "Центр" и что там делают наши войска. И это хорошо, потому что враг об этом тоже не знает. Мы по всему Южно-Донецкому направлению наносим ВСУ внезапные удары. Враг раздерган и не понимает, где у него вспыхнет и порвется. От Северска до Великой Новоселки у нас есть серьезное пространство для маневра, чем мы и пользуемся.Фронт в районе Северска обрывочно насыщен и российскими, и украинскими войсками. Именно поэтому информация о наших успехах не подтверждается последующими закреплениями. Мы не можем уверенно сказать, что контролируем Григоровку и Верхнекаменское. Но в этом нет ничего страшного.Тот же Купянский участок мы давно используем как вспомогательное направление, которое пригодилось нам во время Авдеевской освободительной операции. Так вот, сейчас район Северска и Купянска тоже помогает нам наступать на Красноармейск (Покровск) и Курахово.Что касается взятого Цукурино, то мы оттуда разрезали Новоселидовку и Измайловку. Мы штурмуем оба этих села. Мы также продвигаемся в Максимильяновке. Но не стоит забывать о боях в самом Дзержинске (Торецке). Так что мы еще не знаем, где будет осуществлена наша основная операция. Потому что и взятие Дзержинска, и разгром Кураховской группировки ВСУ станет для нас большим успехом.
https://ukraina.ru/20240926/1057674467.html
https://ukraina.ru/20241014/1058081595.html
курская область
северск
курахово
дзержинск (торецк)
покровск/красноармейск
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, курская область, владимир путин, северск, вооруженные силы украины, спецоперация, курахово, дзержинск (торецк), покровск/красноармейск
Эксклюзив, Курская область, Владимир Путин, Северск, Вооруженные силы Украины, Спецоперация, Курахово, Дзержинск (Торецк), Покровск/Красноармейск

Военкор Тимофей Ермаков: Россия унижает ВСУ под Курском и раздергивает их от Курахово до Дзержинска

16:19 16.10.2024
 
© Украина.руТимофей Ермаков (СВО)
Тимофей Ермаков (СВО) - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Украина.ру
Читать в
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
В Курской области армия России перешла от обороны в наступление.
Тимофей Ермаков интервью
26 сентября, 06:00
Тимофей Ермаков: Когда Россия зачистит Угледар, ВСУ сядут на длинный шпагат между Курахово и ПокровскомВСУ упорно сражались на Угледарских дачах в районе Павловки. Это был их последний вменяемый рубеж обороны, который они могли держать, не пропуская наши войска. Но после перерезания трассы на Богоявленку, а также взятия трех ключевых опорников на востоке от города (Водяное и две "Южнодонбасские шахты"), у противника ничего не осталось
Мы ждали около месяца, поскольку первый этап деоккупации территорий был приостановлен фланговым ударом ВСУ в Глушковском районе (Веселое-Обуховка). А сейчас, по моим данным, частичное присутствие нацисты сохраняют только в Новом Пути. То есть командование противника отказалось от планов перерезать нашу логистику через Глушково. Слава Богу, мы их сдержали.
Но нужно понимать, что киевский режим от этих планов не отказывается. Враг по-прежнему считает это направление перспективным. Бригады, которые оттуда выводятся, выводятся на перегруппировку, а вместо них заводятся новые. Мы видим все новые номера этих бригад в Курской области. Для них задержаться в Курской области – это уже вопрос политический. Если раньше они, заходя туда, пытались "унизить Россию и Путина", то теперь Украина должна перед выборами в США показывать своим хозяевам хоть какой-то результат.
Вернемся к карте. Мы зачистили Ольговку. Именно там находится большая группировка украинских войск, которая может быть отрезана, если мы прорвемся к Свердликово. При этом боев за Свердликово пока нет. Мы пока только движемся в этом направлении.
Также поступают позитивные новости, что ВСУ так и не смогли полностью взять под контроль Малую Локню, и что в самом поселке "Ахмат" удерживает позиции. Там сейчас идут активные боевые действия.
К тому же, мы подтягиваемся от Борок к Плехово. То есть Плехово мы тоже можем отрезать в плане логистики.
Повторюсь, кто-то говорит, что это уже крах курской авантюры ВСУ, когда они будут вынуждены оттуда уходить, но, на мой взгляд, это пока еще преждевременные реляции. Нужно еще подождать. Хотя общая тенденция на отрезание и окружение противника с целью заставить его уйти с нашей территории вполне перспективна.
Теперь насчет Курахово.
Пока там нет конкретных данных о том, что задумало командование группировок "Восток" и "Центр" и что там делают наши войска. И это хорошо, потому что враг об этом тоже не знает. Мы по всему Южно-Донецкому направлению наносим ВСУ внезапные удары. Враг раздерган и не понимает, где у него вспыхнет и порвется. От Северска до Великой Новоселки у нас есть серьезное пространство для маневра, чем мы и пользуемся.
Фронт в районе Северска обрывочно насыщен и российскими, и украинскими войсками. Именно поэтому информация о наших успехах не подтверждается последующими закреплениями. Мы не можем уверенно сказать, что контролируем Григоровку и Верхнекаменское. Но в этом нет ничего страшного.
Тот же Купянский участок мы давно используем как вспомогательное направление, которое пригодилось нам во время Авдеевской освободительной операции. Так вот, сейчас район Северска и Купянска тоже помогает нам наступать на Красноармейск (Покровск) и Курахово.
Что касается взятого Цукурино, то мы оттуда разрезали Новоселидовку и Измайловку. Мы штурмуем оба этих села. Мы также продвигаемся в Максимильяновке. Но не стоит забывать о боях в самом Дзержинске (Торецке). Так что мы еще не знаем, где будет осуществлена наша основная операция. Потому что и взятие Дзержинска, и разгром Кураховской группировки ВСУ станет для нас большим успехом.
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Курская и Сумская области
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Роман Алехин СВО - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
14 октября, 16:37
Военный волонтер Роман Алехин: Россия возле Коренево взяла ВСУ в котел, а теперь долбит свои же опорникиЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер из Курска Роман Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
ЭксклюзивКурская областьВладимир ПутинСеверскВооруженные силы УкраиныСпецоперацияКураховоДзержинск (Торецк)Покровск/Красноармейск
 
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16:19Военкор Тимофей Ермаков: Россия унижает ВСУ под Курском и раздергивает их от Курахово до Дзержинска
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