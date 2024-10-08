https://ukraina.ru/20241008/1057965904.html

Военный обозреватель Владислав Угольный: Россия в Дзержинске все-таки довела ВСУ до паники

Военный обозреватель Владислав Угольный: Россия в Дзержинске все-таки довела ВСУ до паники - 08.10.2024 Украина.ру

Военный обозреватель Владислав Угольный: Россия в Дзержинске все-таки довела ВСУ до паники

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный обозреватель, автор одноименного телеграм-канала Владислав Угольный в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2024-10-08T17:26

2024-10-08T17:26

2024-10-08T17:31

эксклюзив

дзержинск (торецк)

россия

вооруженные силы украины

спецоперация

шахты

город

украина.ру

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В последнее время украинские СМИ стали выпускать панические комментарии по поводу резко ухудшившейся для них ситуации в Дзержинске (Торецке). Эта паника связана с тем, что у противника осталось мало точек внутри самого города, на которые он может опереться.Во-первых, мы приближаемся к шахте с терриконами на западе Дзержинска. Во-вторых, мы постепенно берем под контроль высотную застройку. ВСУ еще контролируют несколько школ, городскую администрацию и совсем небольшой участок многоэтажек. Если враг потеряет эти позиции, сидеть в городе ему будет бессмысленно.Короче говоря, половину Дзержинска мы уже заняли.Бои за всю эту агломерацию идут уже несколько месяцев. Темпы нашего наступления замедлились только потому, что ВСУ перебросили туда пять бригад. Но мы их дожмем. Просто для этого потребуется какое-то время.

https://ukraina.ru/20240720/1056371781.html

https://ukraina.ru/20241007/1057940733.html

дзержинск (торецк)

россия

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, дзержинск (торецк), россия, вооруженные силы украины, спецоперация, шахты, город, украина.ру