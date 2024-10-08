https://ukraina.ru/20241008/1057955897.html

Как менялись отношения России и Китая и какие перемены грядут в ближайшее время - Тавровский

Как менялись отношения России и Китая и какие перемены грядут в ближайшее время - Тавровский - 08.10.2024 Украина.ру

Как менялись отношения России и Китая и какие перемены грядут в ближайшее время - Тавровский

Председатель экспертного совета Российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский в эфире Украина.ру рассказал о различных исторических этапах становления КНР, а также о главных вехах и событиях в отношениях России и Китая. В частности, о нашем совместном противостоянии вызовам и мировым угрозам

2024-10-08T12:00

2024-10-08T12:00

2024-10-08T12:00

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новости, китай, россия, украина.ру, отношения, тавровский