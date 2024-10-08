Как менялись отношения России и Китая и какие перемены грядут в ближайшее время - Тавровский - 08.10.2024 Украина.ру
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Как менялись отношения России и Китая и какие перемены грядут в ближайшее время - Тавровский
Как менялись отношения России и Китая и какие перемены грядут в ближайшее время - Тавровский - 08.10.2024 Украина.ру
Как менялись отношения России и Китая и какие перемены грядут в ближайшее время - Тавровский
Председатель экспертного совета Российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский в эфире Украина.ру рассказал о различных исторических этапах становления КНР, а также о главных вехах и событиях в отношениях России и Китая. В частности, о нашем совместном противостоянии вызовам и мировым угрозам
2024-10-08T12:00
2024-10-08T12:00
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отношения
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❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина. ру, делают это незаконно.00:28 – Китайской Народной Республике - 75;07:24 – Распад СССР и влияние на КНР;11:15 – Как Китай преодолел кризис;14:50 – Этапы отношений России и Китая;20:14 – Нормализация и добрососедство.#Тавровский #КНР #Китай #СССР #Россия #РФ #Сталин #Мао #Япония #Гоминьдан #Германия #ФРГ #Горбачёв #Сяопин #Тяньаньмэнь #кризис #распад #США #история #КПСС #Путин #Цзиньпин #Даманский #Chimerica #добрососедство #президент #союз #война #конфликт #СВО #спецоперация #торговля #патруль #бомбардировщик #ЯдерноеОружие #СПРН #Тайвань ТГ-канал Юрия Тавровского: t.me/tavovsky Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukraina_ruОдноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, китай, россия, украина.ру, отношения, тавровский
Новости, Китай, Россия, Украина.ру, отношения, Тавровский

Как менялись отношения России и Китая и какие перемены грядут в ближайшее время - Тавровский

12:00 08.10.2024
 
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Председатель экспертного совета Российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский в эфире Украина.ру рассказал о различных исторических этапах становления КНР, а также о главных вехах и событиях в отношениях России и Китая. В частности, о нашем совместном противостоянии вызовам и мировым угрозам
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина. ру, делают это незаконно.

00:28 – Китайской Народной Республике - 75;
07:24 – Распад СССР и влияние на КНР;
11:15 – Как Китай преодолел кризис;
14:50 – Этапы отношений России и Китая;
20:14 – Нормализация и добрососедство.

#Тавровский #КНР #Китай #СССР #Россия #РФ #Сталин #Мао #Япония #Гоминьдан #Германия #ФРГ #Горбачёв #Сяопин #Тяньаньмэнь #кризис #распад #США #история #КПСС #Путин #Цзиньпин #Даманский #Chimerica #добрососедство #президент #союз #война #конфликт #СВО #спецоперация #торговля #патруль #бомбардировщик #ЯдерноеОружие #СПРН #Тайвань

ТГ-канал Юрия Тавровского: t.me/tavovsky

Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukraina_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643

Наши подкасты: vk.com/...s-72801118

ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
3 октября, 13:47
Лавров заверил: дружба между Россией и Китаем вечнаяОтношения России и Китая демонстрируют устойчивость, способствуя развитию двух стран. Об этом 3 октября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на церемонии открытия выставки, посвященной 75-летию установления дипотношений с КНР
 
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