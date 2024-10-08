Как менялись отношения России и Китая и какие перемены грядут в ближайшее время - Тавровский
Председатель экспертного совета Российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский в эфире Украина.ру рассказал о различных исторических этапах становления КНР, а также о главных вехах и событиях в отношениях России и Китая. В частности, о нашем совместном противостоянии вызовам и мировым угрозам
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00:28 – Китайской Народной Республике - 75;
07:24 – Распад СССР и влияние на КНР;
11:15 – Как Китай преодолел кризис;
14:50 – Этапы отношений России и Китая;
20:14 – Нормализация и добрососедство.
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00:28 – Китайской Народной Республике - 75;
07:24 – Распад СССР и влияние на КНР;
11:15 – Как Китай преодолел кризис;
14:50 – Этапы отношений России и Китая;
20:14 – Нормализация и добрососедство.
#Тавровский #КНР #Китай #СССР #Россия #РФ #Сталин #Мао #Япония #Гоминьдан #Германия #ФРГ #Горбачёв #Сяопин #Тяньаньмэнь #кризис #распад #США #история #КПСС #Путин #Цзиньпин #Даманский #Chimerica #добрососедство #президент #союз #война #конфликт #СВО #спецоперация #торговля #патруль #бомбардировщик #ЯдерноеОружие #СПРН #Тайвань
ТГ-канал Юрия Тавровского: t.me/tavovsky
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukraina_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
3 октября, 13:47Лавров заверил: дружба между Россией и Китаем вечнаяОтношения России и Китая демонстрируют устойчивость, способствуя развитию двух стран. Об этом 3 октября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на церемонии открытия выставки, посвященной 75-летию установления дипотношений с КНР