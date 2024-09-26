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Трагедия ошибок: 170 лет первой обороне Севастополя

Трагедия ошибок: 170 лет первой обороне Севастополя - 26.09.2024 Украина.ру

Трагедия ошибок: 170 лет первой обороне Севастополя

Осадное положение в Севастополе было введено 25 сентября 1854 года, после того, как французские войска заняли Федюхины высоты. Оборона города продолжалась 349 дней – интервенты вошли в город только 11 сентября 1955 года, после того как гарнизон отступил на северную сторону бухты. Однако полностью город так и не был занят до конца войны

2024-09-26T08:00

2024-09-26T08:00

2024-09-26T08:00

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история

история новороссии

севастополь

балаклава

крым

черноморский флот

крымская война

xix век

российская империя

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Крымская война началась в результате серии дипломатических и военных просчётов российского руководства. Российская дипломатия не смогла предвидеть готовности Великобритании и Франции принять участие в войне против Турции, а российские армия и флот, вполне функциональные в противостоянии с османами, оказались и тактически, и технически неготовыми к противостоянию с европейскими армиями.Например, в составе российского флота не было ни одного парового линейного корабля, в то время как в Чёрное море союзники направили 8 таких линкоров. Русская армия была вооружена гладкоствольными ружьями с дальностью стрельбы в 300 метров (вспомним ещё Левшу с его советом не чистить стволы кирпичом), причём солдатам для обучения выделялось 10 патронов в год. Англичане и французы переходили на нарезное оружие с дальностью стрельбы в 1200 м. У первых таких ружей было более половины, у вторых – около трети, в русской армии – 13% (к концу войны).Результат был немного предсказуемым – русский Черноморский флот был блокирован в севастопольской бухте, а 14 сентября в Евпатории был высажен 60-тысячный англо-французский десант, который 20 сентября на реке Альме нанёс поражение русской армии князя Александра Меншикова.Избегая окружения Меншиков отступил к дороге на Бахчисарай, оборона же главной базы Черноморского флота была поручена начальнику штаба ЧФ вице-адмиралу Владимиру Корнилову, заместителями которого были вице-адмирал Павел Нахимов(в марте 1855 года стал полным адмиралом) и контр-адмирал Владимир Истомин (все трое погибли), а также военному инженеру Эдуарду Тотлебену. В его распоряжении были, преимущественно, флотские экипажи и расчёты береговых батарей (немногим больше 30 тысяч человек).По планам англо-французского командования Севастополем надлежало овладеть сходу (на всю операцию выделялась неделя), однако по ряду объективных и субъективных причин (болезнь французского командующего маршала Армана де Сент-Арно, дезорганизация союзных войск после сражения на Альме, отсутствие единого плана операции и т.п.) это не удалось.Вероятно, могли сорвать осаду и русские – если бы Меншиков отступил к городу и разрешил бы Корнилову атаковать многократно превосходящий флот союзников. В ходе самоубийственной атаки противнику можно было нанести неприемлемые потери и ослабить, а то и вовсе исключить морскую блокаду. А так самые большие потери флот интервентов понёс от бури 14 ноября 1854 года. Правда, надо учесть, что сухопутная оборона Севастополя вряд ли была возможной без пушек, снятых с затопленных кораблей.Так или иначе, обе стороны действовали не лучшим образом – недостаточно энергично, стремясь всюду быть одинаково сильными и, в результате, рассеивая войска.Затяжная осада Севастополя превратилась в главную битву войны, которая по своему размаху была вполне мировой (боевые действия шли в Балтийском и Белом морях, на Тихом океане). Интересно, что город был осаждён, но не блокирован – дорога на Симферополь оставалась под контролем русских войск, связь между городом и главными силами армии постоянно поддерживалась.Город был совершенно не готов к обороне со стороны суши (отметим, что эта ситуация повторилась в 1918 и 1941 годах). Строительство укреплений велось круглосуточно, к работам было привлечено мирное население, включая женщин и детей.Начиная с октября 1854 по сентябрь 1855 года укрепления Севастополя выдержали шесть бомбардировок (массированных обстрелов с суши и с кораблей союзников). Во время последней бомбардировки в городе даже перестали тушить пожары – так велики были потери и разрушения.Позже активно велась подземная война – союзники проводили подземные ходы к русским укреплениям с целью их подрыва и наоборот (по подсчётам Тотлебена общая длина подземных галерей обеих сторон превысила 8 километров). Начальника подземной обороны одного из бастионов, штабс-капитана Александра Мельникова, прозвали в городе "обер-крот"… Одним из самых значительных достижений инженерной службы за время обороны Севастополя стало сооружение почти километрового наплавного моста через бухту, по которому войска отошли на Северную сторону.Русские войска активно использовали тактику вылазок с целью захвата "языков" и диверсий на фронте и ближнем тылу противника. Именно на этой ниве прославился самый известный украинец – участник Крымской войны – матрос Пётр Кошка.Союзникам удалось сорвать попытки деблокады города ударами на Балаклаву (25 октября 1854 года) и Инкерман (5 ноября 1854 года). Более того – в феврале 1855 года русские не смогли выбить из Евпатории турецкий десант (17 февраля 1855 года), что было уже совсем позором и император заменил Меншикова князем Михаил Горчаковым. Последний, однако, тоже успеха не достиг, проиграв франко-сардинским войскам сражение на реке Чёрной (16 августа 1855 года).Не в последнюю очередь провалы российской армии были вызваны тем, что из-за слабой транспортной связанности Новороссии Россия оказалась неспособной перебросить достаточные силы в Крым. Ближайшей же тыловой базой, где размещались склады и госпитали, оказался отстоящий за более чем 500 километров от Севастополя Екатеринослав. Базы союзников были не ближе, но у них был большой паровой флот.8 сентября 1855 года союзникам удалось занять Малахов курган – центральную оборонительную позицию русской армии. Ночью русские покинули Южную сторону города, взорвав склады и затопив оставшиеся корабли Черноморского флота. Интервенты не только не добились капитуляции русских войск, но даже и оставленный ими город побоялись занимать – из-за сильных разрушений и вероятного минирования.Как это часто бывает в истории, просчёты военно-политического руководства пришлось отмывать своей кровью русским солдатам и матросам, и они свой долг выполнили – планы интервентов были сорваны, полностью занять не только Крым, но даже Севастополь не удалось.Это, в свою очередь, существенно облегчило работу российским дипломатам – по итогам Парижских переговоров Россия сохранила за собой Крым, но, увы, утратила стратегически важный выход к Дунаю и влияние на Румынию, а также на некоторое время лишилась флота (расчистка Севастопольской бухты продолжалась потом на протяжении десятилетия, а сам город был в упадке).Война привела к тяжелым экономическим последствиям – дезорганизации внешней торговли (морские перевозки фактически были прекращены), бюджетному дефициту, инфляции. В 1857 году в России был введён либеральный таможенный тариф, введение которого, судя по всему, было главной целью Великобритании в войне.P.S.: Оборона Севастополя оказала огромное влияние на самые разнообразные стороны жизни общества, причём не только российского.1. Медицинской стороной обороны Севастополя заведовал один из основоположников военно-полевой хирургии Николай Пирогов, впервые применивший тут гипсовую повязку и общую анестезию парами эфира. С противоположной стороны фронта медсестра Флорес Найтингейл создавала госпитали современного типа, где первоочередное внимание уделялось санитарии.2. Зима 1854 года в Крыму оказалась удивительно холодной.Английский командующий лорд Фицрой Джеймс Генри Сомерсет, барон Реглан обнаружил, что его солдаты одевали поверх мундиров одеяла по типу пончо. И тепло, и сырость через швы на рукавах не просачивается… Так появился реглан.А вот известный щеголь лорд Джеймс Томас Браднелл, граф Кардиган, тот самый, который угробил лёгкую кавалерийскую бригаду в атаке под Балаклавой 25 октября 1854 года, как-то раз замерз и поддел под мундир рыбацкий вязаный свитер. Так появился кардиган.Балаклава появилась там же по той же причине – на холмах вокруг Балаклавы было не слишком комфортно.3. Там же, под Балаклавой, появилось понятие "красная линия" – 93-му британскому полку был доверен слишком широкий фронт, на котором традиционное построение было невозможно. В результате солдат в красных мундирах выстроили тонкой линией. По счастью для англичан направление было неприоритетным, и русские казаки просто не стали атаковать хайлендеров. Иначе бы понятие приобрело другое значение…

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