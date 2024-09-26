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МИД РФ выразил надежду на благоразумие США в вопросе ударов по России
МИД РФ выразил надежду на благоразумие США в вопросе ударов по России - 26.09.2024 Украина.ру
МИД РФ выразил надежду на благоразумие США в вопросе ударов по России
Москва надеется, что у США "хватит ума и разума" не давать Киеву согласие на нанесение ударов вглубь территории РФ западными вооружениями. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин на полях проходящей в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН
2024-09-26T07:51
2024-09-26T07:51
2024-09-26T07:51
мид
сергей вершинин
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россия
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москва
совбез
оон
владимир путин
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"Я думаю, последствия этого очевидны для всех. Хотелось бы верить, что у американской стороны хватит ума и разума не доводить до этой ситуации", - сказал Вершинин.Накануне президент РФ Владимир Путин на совещании Совбеза по ядерному сдерживанию предложил внести ряд уточнений по поводу условий применения Россией ядерного оружия. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на страну.Москва также оставляет за собой право применить ядерное оружие при агрессии против России и Белоруссии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу.Подробнее об изменениях - в материале Ростислава Ищенко Изменения в ядерную доктрину России: подводный камень на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
мид, сергей вершинин, новости, россия, сша, москва, совбез, оон, владимир путин
МИД, Сергей Вершинин, Новости, Россия, США, Москва, Совбез, ООН, Владимир Путин
МИД РФ выразил надежду на благоразумие США в вопросе ударов по России
Москва надеется, что у США "хватит ума и разума" не давать Киеву согласие на нанесение ударов вглубь территории РФ западными вооружениями. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин на полях проходящей в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН
"Я думаю, последствия этого очевидны для всех. Хотелось бы верить, что у американской стороны хватит ума и разума не доводить до этой ситуации", - сказал Вершинин.
Накануне президент РФ Владимир Путин
на совещании Совбеза
по ядерному сдерживанию предложил внести ряд уточнений по поводу условий применения Россией ядерного оружия.
В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на страну.
Москва также оставляет за собой право применить ядерное оружие при агрессии против России и Белоруссии
, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу.
Подробнее об изменениях - в материале Ростислава Ищенко Изменения в ядерную доктрину России: подводный камень на сайте Украина.ру.