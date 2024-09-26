МИД РФ выразил надежду на благоразумие США в вопросе ударов по России - 26.09.2024 Украина.ру
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МИД РФ выразил надежду на благоразумие США в вопросе ударов по России
МИД РФ выразил надежду на благоразумие США в вопросе ударов по России - 26.09.2024 Украина.ру
МИД РФ выразил надежду на благоразумие США в вопросе ударов по России
Москва надеется, что у США "хватит ума и разума" не давать Киеву согласие на нанесение ударов вглубь территории РФ западными вооружениями. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин на полях проходящей в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН
2024-09-26T07:51
2024-09-26T07:51
мид
сергей вершинин
новости
россия
сша
москва
совбез
оон
владимир путин
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"Я думаю, последствия этого очевидны для всех. Хотелось бы верить, что у американской стороны хватит ума и разума не доводить до этой ситуации", - сказал Вершинин.Накануне президент РФ Владимир Путин на совещании Совбеза по ядерному сдерживанию предложил внести ряд уточнений по поводу условий применения Россией ядерного оружия. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на страну.Москва также оставляет за собой право применить ядерное оружие при агрессии против России и Белоруссии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу.Подробнее об изменениях - в материале Ростислава Ищенко Изменения в ядерную доктрину России: подводный камень на сайте Украина.ру.
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мид, сергей вершинин, новости, россия, сша, москва, совбез, оон, владимир путин
МИД, Сергей Вершинин, Новости, Россия, США, Москва, Совбез, ООН, Владимир Путин

МИД РФ выразил надежду на благоразумие США в вопросе ударов по России

07:51 26.09.2024
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Москва надеется, что у США "хватит ума и разума" не давать Киеву согласие на нанесение ударов вглубь территории РФ западными вооружениями. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин на полях проходящей в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН
"Я думаю, последствия этого очевидны для всех. Хотелось бы верить, что у американской стороны хватит ума и разума не доводить до этой ситуации", - сказал Вершинин.
Накануне президент РФ Владимир Путин на совещании Совбеза по ядерному сдерживанию предложил внести ряд уточнений по поводу условий применения Россией ядерного оружия.
В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на страну.
Москва также оставляет за собой право применить ядерное оружие при агрессии против России и Белоруссии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу.
Подробнее об изменениях - в материале Ростислава Ищенко Изменения в ядерную доктрину России: подводный камень на сайте Украина.ру.
 
МИДСергей ВершининНовостиРоссияСШАМоскваСовбезООНВладимир Путин
 
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