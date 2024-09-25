https://ukraina.ru/20240925/1057684766.html

Военкор Тимофей Ермаков: Россия ворвалась в Угледар и добивает ВСУ, которые пытаются оттуда сбежать

Военкор Тимофей Ермаков: Россия ворвалась в Угледар и добивает ВСУ, которые пытаются оттуда сбежать - 25.09.2024 Украина.ру

Военкор Тимофей Ермаков: Россия ворвалась в Угледар и добивает ВСУ, которые пытаются оттуда сбежать

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.

2024-09-25T18:39

2024-09-25T18:39

2024-09-25T18:39

эксклюзив

угледар

россия

авдеевка

вооруженные силы украины

спецоперация

оборона

шахты

дороги

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Вы не подумайте, что я бегу впереди паровоза, но я могу с уверенностью сказать, что главную задачу мы уже выполнили – мы лишили ВСУ вменяемых путей для снабжения и для отхода, перерезав трассу на Богоявленку. Да, у врага остаются проселочные дороги, но их блокировка – это вопрос часов.В наших интервью мы часто говорим о котлах в рамках СВО. В случае с Угледаром нам это уже не нужно. Мы просто будем уничтожать оставшиеся подразделения 72-й бригады ВСУ на отходе. Они, по сути, и так в кольце. От полного замыкания этого кольца нас может сдерживать только какой-то тактический замысел российского командования, о котором мы не знаем.ВСУ упорно сражались на Угледарских дачах в районе Павловки. Это был их последний вменяемый рубеж обороны, который они могли держать, не пропуская наши войска. Но после перерезания трассы на Богоявленку, а также взятия трех ключевых опорников на востоке от города (Водяное и две "Южнодонбасские шахты"), у противника ничего не осталось.Может быть, в самом городе есть какие-то взводные опорные пункты, но я думаю, что из них ВСУ скоро отойдут. Судя по кадрам, которые публикует сама вражеская сторона, их морально-психологическое состояние крайне разбитое. Долго они сражаться не будут. Угледар маленький. Это не Дзержинск и не Авдеевка. Долго удерживать эту застройку не получится.Повторюсь, в текущей диспозиции противнику уже нет смысла цепляться за Угледар. Для Украины город потерян. Дальше – дело техники. Это не фигура речи. Я имею в виду, что наша техника и пехота его очень скоро займет.

https://ukraina.ru/20240910/1057355569.html

https://ukraina.ru/20240925/1057671966.html

угледар

россия

авдеевка

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, угледар, россия, авдеевка, вооруженные силы украины, спецоперация, оборона, шахты, дороги