Военкор Тимофей Ермаков: Россия ворвалась в Угледар и добивает ВСУ, которые пытаются оттуда сбежать
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
Вы не подумайте, что я бегу впереди паровоза, но я могу с уверенностью сказать, что главную задачу мы уже выполнили – мы лишили ВСУ вменяемых путей для снабжения и для отхода, перерезав трассу на Богоявленку. Да, у врага остаются проселочные дороги, но их блокировка – это вопрос часов.
10 сентября, 16:53Военкор Тимофей Ермаков: ВСУ выскочили из котла у Красногоровки, но Россия устроит его в другом местеЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал один из ведущих известных военных корреспондентов России, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
В наших интервью мы часто говорим о котлах в рамках СВО. В случае с Угледаром нам это уже не нужно. Мы просто будем уничтожать оставшиеся подразделения 72-й бригады ВСУ на отходе. Они, по сути, и так в кольце. От полного замыкания этого кольца нас может сдерживать только какой-то тактический замысел российского командования, о котором мы не знаем.
ВСУ упорно сражались на Угледарских дачах в районе Павловки. Это был их последний вменяемый рубеж обороны, который они могли держать, не пропуская наши войска. Но после перерезания трассы на Богоявленку, а также взятия трех ключевых опорников на востоке от города (Водяное и две "Южнодонбасские шахты"), у противника ничего не осталось.
Может быть, в самом городе есть какие-то взводные опорные пункты, но я думаю, что из них ВСУ скоро отойдут. Судя по кадрам, которые публикует сама вражеская сторона, их морально-психологическое состояние крайне разбитое. Долго они сражаться не будут. Угледар маленький. Это не Дзержинск и не Авдеевка. Долго удерживать эту застройку не получится.
Повторюсь, в текущей диспозиции противнику уже нет смысла цепляться за Угледар. Для Украины город потерян. Дальше – дело техники. Это не фигура речи. Я имею в виду, что наша техника и пехота его очень скоро займет.
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