Военкор Тимофей Ермаков: Россия ворвалась в Угледар и добивает ВСУ, которые пытаются оттуда сбежать - 25.09.2024 Украина.ру
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Военкор Тимофей Ермаков: Россия ворвалась в Угледар и добивает ВСУ, которые пытаются оттуда сбежать
Военкор Тимофей Ермаков: Россия ворвалась в Угледар и добивает ВСУ, которые пытаются оттуда сбежать - 25.09.2024 Украина.ру
Военкор Тимофей Ермаков: Россия ворвалась в Угледар и добивает ВСУ, которые пытаются оттуда сбежать
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
2024-09-25T18:39
2024-09-25T18:39
эксклюзив
угледар
россия
авдеевка
вооруженные силы украины
спецоперация
оборона
шахты
дороги
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Вы не подумайте, что я бегу впереди паровоза, но я могу с уверенностью сказать, что главную задачу мы уже выполнили – мы лишили ВСУ вменяемых путей для снабжения и для отхода, перерезав трассу на Богоявленку. Да, у врага остаются проселочные дороги, но их блокировка – это вопрос часов.В наших интервью мы часто говорим о котлах в рамках СВО. В случае с Угледаром нам это уже не нужно. Мы просто будем уничтожать оставшиеся подразделения 72-й бригады ВСУ на отходе. Они, по сути, и так в кольце. От полного замыкания этого кольца нас может сдерживать только какой-то тактический замысел российского командования, о котором мы не знаем.ВСУ упорно сражались на Угледарских дачах в районе Павловки. Это был их последний вменяемый рубеж обороны, который они могли держать, не пропуская наши войска. Но после перерезания трассы на Богоявленку, а также взятия трех ключевых опорников на востоке от города (Водяное и две "Южнодонбасские шахты"), у противника ничего не осталось.Может быть, в самом городе есть какие-то взводные опорные пункты, но я думаю, что из них ВСУ скоро отойдут. Судя по кадрам, которые публикует сама вражеская сторона, их морально-психологическое состояние крайне разбитое. Долго они сражаться не будут. Угледар маленький. Это не Дзержинск и не Авдеевка. Долго удерживать эту застройку не получится.Повторюсь, в текущей диспозиции противнику уже нет смысла цепляться за Угледар. Для Украины город потерян. Дальше – дело техники. Это не фигура речи. Я имею в виду, что наша техника и пехота его очень скоро займет.
https://ukraina.ru/20240910/1057355569.html
https://ukraina.ru/20240925/1057671966.html
угледар
россия
авдеевка
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
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4.7
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, угледар, россия, авдеевка, вооруженные силы украины, спецоперация, оборона, шахты, дороги
Эксклюзив, Угледар, Россия, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, Спецоперация, оборона, шахты, дороги

Военкор Тимофей Ермаков: Россия ворвалась в Угледар и добивает ВСУ, которые пытаются оттуда сбежать

18:39 25.09.2024
 
© Украина.ру / serafima091999Тимофей Ермаков СВО
Тимофей Ермаков СВО - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Украина.ру / serafima091999
Читать в
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
Вы не подумайте, что я бегу впереди паровоза, но я могу с уверенностью сказать, что главную задачу мы уже выполнили – мы лишили ВСУ вменяемых путей для снабжения и для отхода, перерезав трассу на Богоявленку. Да, у врага остаются проселочные дороги, но их блокировка – это вопрос часов.
Тимофей Ермаков СВО - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
10 сентября, 16:53
Военкор Тимофей Ермаков: ВСУ выскочили из котла у Красногоровки, но Россия устроит его в другом местеЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал один из ведущих известных военных корреспондентов России, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
В наших интервью мы часто говорим о котлах в рамках СВО. В случае с Угледаром нам это уже не нужно. Мы просто будем уничтожать оставшиеся подразделения 72-й бригады ВСУ на отходе. Они, по сути, и так в кольце. От полного замыкания этого кольца нас может сдерживать только какой-то тактический замысел российского командования, о котором мы не знаем.
ВСУ упорно сражались на Угледарских дачах в районе Павловки. Это был их последний вменяемый рубеж обороны, который они могли держать, не пропуская наши войска. Но после перерезания трассы на Богоявленку, а также взятия трех ключевых опорников на востоке от города (Водяное и две "Южнодонбасские шахты"), у противника ничего не осталось.
Может быть, в самом городе есть какие-то взводные опорные пункты, но я думаю, что из них ВСУ скоро отойдут. Судя по кадрам, которые публикует сама вражеская сторона, их морально-психологическое состояние крайне разбитое. Долго они сражаться не будут. Угледар маленький. Это не Дзержинск и не Авдеевка. Долго удерживать эту застройку не получится.
Повторюсь, в текущей диспозиции противнику уже нет смысла цепляться за Угледар. Для Украины город потерян. Дальше – дело техники. Это не фигура речи. Я имею в виду, что наша техника и пехота его очень скоро займет.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Клинцевич
12:18
В какую новую авантюру взлезет Украина после вывода боевиков ВСУ из Курской области - КлинцевичГлава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в эфире Украина.ру рассказал о том, как проходит наступление России на Угледарском направлении, где стоит ожидать нового контрудара ВСУ и как Россия ответит на очередные агрессивные поползновения НАТО
 
ЭксклюзивУгледарРоссияАвдеевкаВооруженные силы УкраиныСпецоперацияоборонашахтыдороги
 
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