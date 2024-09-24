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Госдума РФ разрешила подсудимым служить по контракту

Госдума РФ разрешила подсудимым служить по контракту - 24.09.2024 Украина.ру

Госдума РФ разрешила подсудимым служить по контракту

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроекты, позволяющие подсудимым заключать контракт с Министерством обороны на этапе рассмотрения дела в суде

2024-09-24T14:21

2024-09-24T14:21

2024-09-24T14:21

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Первый документ предусматривает, что отдельные категории обвиняемых смогут поменять камеру на службу в зоне СВО, причем принять это решение можно будет уже после того, как прокурор передал уголовное дело против них в суд. Важное уточнение - эта норма будет действовать в период мобилизации, военного положения и в военное время некоторые категории.Авторы этой инициативы - главы комитетов Госдумы по обороне Андрей Картаполов и по госстроительству Павел Крашенинников, а также глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.Второй законопроект внес в Госдуму Верховный суд. Этот документ освободит от уголовной ответственности тех, кто проходит военную службу или заключил контракт. Здесь пока речь идет о стадии судопроизводства, однако есть предложение распространить эту норму на осужденных, чей приговор еще не вступил в законную силу.В июне текущего года журналисты издания "Коммерсантъ" ("Ъ") сообщили, что вслед за сотрудниками Следственного комитета набором бойцов СВО среди подозреваемых и обвиняемых теперь будут заниматься также сотрудники МВД, ФСБ, МЧС, Федеральной таможенной службы России и даже судебные приставы, действующие под контролем прокуратуры.Журналисты утверждали, что всем им поручено наладить активное взаимодействие с военкоматами и приглашать на службу физически здоровых фигурантов уголовных дел в возрасте от 18 до 65 лет, которым после службы гарантируется снятие судимостей.Уточнялось, что привлекаться на военную службу таким образом будут обвиняемые и подозреваемые, за исключением фигурантов, обвиняемых в терроризме, госизмене и педофилии.Пример такого исключения - история члена ОПГ "Тверские волки" Александра Агеева, осужденного за соучастие в убийстве шансонье Михаила Круга: Без перспективы помилования: осужденному за убийство Круга не дали уйти на СВО.

https://ukraina.ru/20240918/1057531098.html

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новости, россия, госдума, контракт