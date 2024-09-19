Мультимедийная конференция "Готовы убивать: украинский фактор в американских выборах" - 19.09.2024 Украина.ру
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Мультимедийная конференция "Готовы убивать: украинский фактор в американских выборах"
Мультимедийная конференция "Готовы убивать: украинский фактор в американских выборах" - 19.09.2024 Украина.ру
Мультимедийная конференция "Готовы убивать: украинский фактор в американских выборах"
Начало 20 сентября в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).
2024-09-19T12:38
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Участники:- депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Евгений ФЁДОРОВ;- депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Мария БУТИНА, которая почти год провела в тюрьме в США;- политолог и педагог, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "Высшая школа экономики" Андрей СУЗДАЛЬЦЕВ;- политолог, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан БЕЗПАЛЬКО;- экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел Российской Федерации Владимир ОВЧИНСКИЙ;- офицер вооружённых сил США в отставке Станислав КРАПИВНИК;- предприниматель, который 14 лет провёл в американской тюрьме, депутат Ульяновского Законодательного собрания Виктор БУТВедущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, мария бутина, андрей суздальцев, миа "россия сегодня", мвд, украина.ру, евгений федоров, сша
Новости, Мария Бутина, Андрей Суздальцев, МИА "Россия сегодня", МВД, Украина.ру, Евгений Федоров, США

Мультимедийная конференция "Готовы убивать: украинский фактор в американских выборах"

12:38 19.09.2024 (обновлено: 12:56 19.09.2024)
 
Украинское досье
Украинское досье
Читать в
Начало 20 сентября в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).
Участники:
- депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Евгений ФЁДОРОВ;
- депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Мария БУТИНА, которая почти год провела в тюрьме в США;
- политолог и педагог, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "Высшая школа экономики" Андрей СУЗДАЛЬЦЕВ;
- политолог, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан БЕЗПАЛЬКО;
- экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел Российской Федерации Владимир ОВЧИНСКИЙ;
- офицер вооружённых сил США в отставке Станислав КРАПИВНИК;
- предприниматель, который 14 лет провёл в американской тюрьме, депутат Ульяновского Законодательного собрания Виктор БУТ
Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.
Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.
Аккредитация: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
 
НовостиМария БутинаАндрей СуздальцевМИА "Россия сегодня"МВДУкраина.руЕвгений ФедоровСША
 
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