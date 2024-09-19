https://ukraina.ru/20240919/1057534334.html
Мультимедийная конференция "Готовы убивать: украинский фактор в американских выборах"
Мультимедийная конференция "Готовы убивать: украинский фактор в американских выборах" - 19.09.2024 Украина.ру
Мультимедийная конференция "Готовы убивать: украинский фактор в американских выборах"
Начало 20 сентября в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).
2024-09-19T12:38
2024-09-19T12:38
2024-09-19T12:56
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Участники:- депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Евгений ФЁДОРОВ;- депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Мария БУТИНА, которая почти год провела в тюрьме в США;- политолог и педагог, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "Высшая школа экономики" Андрей СУЗДАЛЬЦЕВ;- политолог, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан БЕЗПАЛЬКО;- экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел Российской Федерации Владимир ОВЧИНСКИЙ;- офицер вооружённых сил США в отставке Станислав КРАПИВНИК;- предприниматель, который 14 лет провёл в американской тюрьме, депутат Ульяновского Законодательного собрания Виктор БУТВедущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мария бутина, андрей суздальцев, миа "россия сегодня", мвд, украина.ру, евгений федоров, сша
Новости, Мария Бутина, Андрей Суздальцев, МИА "Россия сегодня", МВД, Украина.ру, Евгений Федоров, США
Мультимедийная конференция "Готовы убивать: украинский фактор в американских выборах"
12:38 19.09.2024 (обновлено: 12:56 19.09.2024)
Начало 20 сентября в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).
- депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Евгений ФЁДОРОВ;
- депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Мария БУТИНА, которая почти год провела в тюрьме в США;
- политолог и педагог, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "Высшая школа экономики" Андрей СУЗДАЛЬЦЕВ;
- политолог, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан БЕЗПАЛЬКО;
- экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел Российской Федерации Владимир ОВЧИНСКИЙ;
- офицер вооружённых сил США в отставке Станислав КРАПИВНИК;
- предприниматель, который 14 лет провёл в американской тюрьме, депутат Ульяновского Законодательного собрания Виктор БУТ
Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.
Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.
Аккредитация: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".