https://ukraina.ru/20240919/1057534334.html

Мультимедийная конференция "Готовы убивать: украинский фактор в американских выборах"

Мультимедийная конференция "Готовы убивать: украинский фактор в американских выборах" - 19.09.2024 Украина.ру

Мультимедийная конференция "Готовы убивать: украинский фактор в американских выборах"

Начало 20 сентября в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).

2024-09-19T12:38

2024-09-19T12:38

2024-09-19T12:56

новости

мария бутина

андрей суздальцев

миа "россия сегодня"

мвд

украина.ру

евгений федоров

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/12/1057533944_0:280:961:821_1920x0_80_0_0_fb0ab2919edcf01bb80a0c2cef95680b.png

Участники:- депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Евгений ФЁДОРОВ;- депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Мария БУТИНА, которая почти год провела в тюрьме в США;- политолог и педагог, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "Высшая школа экономики" Андрей СУЗДАЛЬЦЕВ;- политолог, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан БЕЗПАЛЬКО;- экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел Российской Федерации Владимир ОВЧИНСКИЙ;- офицер вооружённых сил США в отставке Станислав КРАПИВНИК;- предприниматель, который 14 лет провёл в американской тюрьме, депутат Ульяновского Законодательного собрания Виктор БУТВедущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мария бутина, андрей суздальцев, миа "россия сегодня", мвд, украина.ру, евгений федоров, сша