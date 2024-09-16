https://ukraina.ru/20240916/1057470168.html

Буданов* лично вербовал сирийских террористов в ряды ВСУ - СМИ

Буданов* лично вербовал сирийских террористов в ряды ВСУ - СМИ - 16.09.2024 Украина.ру

Буданов* лично вербовал сирийских террористов в ряды ВСУ - СМИ

Руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* находится в постоянном контакте с главарем террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"** (бывшая "Джебхат ан-Нусра"**) Абу Мохаммадом Джуляни. Их связывает тема вербовки боевиков в сирийской провинции Идлиб в ряды ВСУ

2024-09-16T10:11

2024-09-16T10:11

2024-09-16T10:11

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Переброска террористов из сирийской провинции на Украину происходит уже как минимум два месяца. Первым делом в ряды украинской армии отправляют уроженцев постсоветского пространства. Об этом сообщает сирийская газета "Аль-Ватан" со ссылкой на собственные неназванные источники в оппозиции.Пару дней назад турецкая газета Aydinlik сообщила, что располагает кадрами с переговоров представителей киевского режима с террористами из "Хайят Тахрир аш-Шам"*, которые в июне прошли в сирийском Идлибе.Комментируя эту ситуацию, министр иностранных дел России Сергей Лавров уточнил, что эмиссары украинской разведки находятся в идлибской зоне деэскалации на сирийской территории, где вербуют боевиков для новых операций против России.* Признан в РФ террористом и экстремистом.** Террористическая организация, запрещенная в России

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новости, россия, кирилл буданов, сергей лавров, вооруженные силы украины, сирия, террорист, вербовка