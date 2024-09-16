Буданов* лично вербовал сирийских террористов в ряды ВСУ - СМИ
Руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* находится в постоянном контакте с главарем террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"** (бывшая "Джебхат ан-Нусра"**) Абу Мохаммадом Джуляни. Их связывает тема вербовки боевиков в сирийской провинции Идлиб в ряды ВСУ
Переброска террористов из сирийской провинции на Украину происходит уже как минимум два месяца. Первым делом в ряды украинской армии отправляют уроженцев постсоветского пространства. Об этом сообщает сирийская газета "Аль-Ватан" со ссылкой на собственные неназванные источники в оппозиции.
"Последние данные с запада Идлиба и с севера [соседней сирийской] провинции Латакии говорят, что активность киевской разведки в последнее время в этих районах направлена на мобилизацию боевиков из кавказского региона, а также русских, уйгуров и туркоманов... Все эти террористы считают Россию врагом и восполнят численность террористов, которые уже отправлены на украинский фронт из числа завербованных Киевом в последние два месяца", - отмечается в публикации.
Пару дней назад турецкая газета Aydinlik сообщила, что располагает кадрами с переговоров представителей киевского режима с террористами из "Хайят Тахрир аш-Шам"*, которые в июне прошли в сирийском Идлибе.
Комментируя эту ситуацию, министр иностранных дел России Сергей Лавров уточнил, что эмиссары украинской разведки находятся в идлибской зоне деэскалации на сирийской территории, где вербуют боевиков для новых операций против России.
14 сентября, 17:41У турецких СМИ появились доказательства о связях киевского режима с террористамиТурецкая газета Aydinlik располагает кадрами с переговоров представителей киевского режима с террористами из "Хайят Тахрир аш-Шам"*, которые в июне прошли в сирийском Идлибе. Об этом газета сообщила 14 сентября
* Признан в РФ террористом и экстремистом.
** Террористическая организация, запрещенная в России