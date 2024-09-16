Буданов* лично вербовал сирийских террористов в ряды ВСУ - СМИ - 16.09.2024 Украина.ру
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Буданов* лично вербовал сирийских террористов в ряды ВСУ - СМИ
Буданов* лично вербовал сирийских террористов в ряды ВСУ - СМИ - 16.09.2024 Украина.ру
Буданов* лично вербовал сирийских террористов в ряды ВСУ - СМИ
Руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* находится в постоянном контакте с главарем террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"** (бывшая "Джебхат ан-Нусра"**) Абу Мохаммадом Джуляни. Их связывает тема вербовки боевиков в сирийской провинции Идлиб в ряды ВСУ
2024-09-16T10:11
2024-09-16T10:11
новости
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сирия
террорист
вербовка
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Переброска террористов из сирийской провинции на Украину происходит уже как минимум два месяца. Первым делом в ряды украинской армии отправляют уроженцев постсоветского пространства. Об этом сообщает сирийская газета "Аль-Ватан" со ссылкой на собственные неназванные источники в оппозиции.Пару дней назад турецкая газета Aydinlik сообщила, что располагает кадрами с переговоров представителей киевского режима с террористами из "Хайят Тахрир аш-Шам"*, которые в июне прошли в сирийском Идлибе.Комментируя эту ситуацию, министр иностранных дел России Сергей Лавров уточнил, что эмиссары украинской разведки находятся в идлибской зоне деэскалации на сирийской территории, где вербуют боевиков для новых операций против России.* Признан в РФ террористом и экстремистом.** Террористическая организация, запрещенная в России
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новости, россия, кирилл буданов, сергей лавров, вооруженные силы украины, сирия, террорист, вербовка
Новости, Россия, Кирилл Буданов, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Сирия, террорист, вербовка

Буданов* лично вербовал сирийских террористов в ряды ВСУ - СМИ

10:11 16.09.2024
 
© YouTubeКирилл Буданов Глава Главного Управления разведки Украины ГУР
Кирилл Буданов Глава Главного Управления разведки Украины ГУР - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
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Руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* находится в постоянном контакте с главарем террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"** (бывшая "Джебхат ан-Нусра"**) Абу Мохаммадом Джуляни. Их связывает тема вербовки боевиков в сирийской провинции Идлиб в ряды ВСУ
Переброска террористов из сирийской провинции на Украину происходит уже как минимум два месяца. Первым делом в ряды украинской армии отправляют уроженцев постсоветского пространства. Об этом сообщает сирийская газета "Аль-Ватан" со ссылкой на собственные неназванные источники в оппозиции.

"Последние данные с запада Идлиба и с севера [соседней сирийской] провинции Латакии говорят, что активность киевской разведки в последнее время в этих районах направлена на мобилизацию боевиков из кавказского региона, а также русских, уйгуров и туркоманов... Все эти террористы считают Россию врагом и восполнят численность террористов, которые уже отправлены на украинский фронт из числа завербованных Киевом в последние два месяца", - отмечается в публикации.

Пару дней назад турецкая газета Aydinlik сообщила, что располагает кадрами с переговоров представителей киевского режима с террористами из "Хайят Тахрир аш-Шам"*, которые в июне прошли в сирийском Идлибе.
Комментируя эту ситуацию, министр иностранных дел России Сергей Лавров уточнил, что эмиссары украинской разведки находятся в идлибской зоне деэскалации на сирийской территории, где вербуют боевиков для новых операций против России.
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У турецких СМИ появились доказательства о связях киевского режима с террористамиТурецкая газета Aydinlik располагает кадрами с переговоров представителей киевского режима с террористами из "Хайят Тахрир аш-Шам"*, которые в июне прошли в сирийском Идлибе. Об этом газета сообщила 14 сентября
* Признан в РФ террористом и экстремистом.
** Террористическая организация, запрещенная в России
 
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