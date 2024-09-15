https://ukraina.ru/20240915/1057462737.html

Западные ракеты точно полетят. Придётся ли России разряжать свой ядерный арсенал и что ждёт ВСУ - Рожин

Западные ракеты точно полетят. Придётся ли России разряжать свой ядерный арсенал и что ждёт ВСУ - Рожин - 15.09.2024 Украина.ру

Западные ракеты точно полетят. Придётся ли России разряжать свой ядерный арсенал и что ждёт ВСУ - Рожин

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру рассказал об обстановке на фронте на данном этапе, о стратегии и тактике ВСУ, о... Украина.ру, 15.09.2024

2024-09-15T17:21

2024-09-15T17:21

2024-09-15T17:21

видео

россия

украина

курская область

борис рожин

вооруженные силы украины

сво

всу

впк

минобороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0f/1057462615_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_da5f818a31fb65a6b269a5eccff7af3b.jpg

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру рассказал об обстановке на фронте на данном этапе, о стратегии и тактике ВСУ, о техническом оснащении ВС России и вооружённых сил Украины, а также объяснил, какие задачи необходимо решить России в ближайшее время. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина. ру, делают это незаконно. 00:26 - о ситуации на фронте: ключевые события уходящей недели; 06:58 - какие задачи предстоит решить ВС России, чтобы начать осаду Суджи?08:00 - Стоит ли ожидать постепенного отступления ВСУ из Курской области или противник будет стараться удержаться там любой ценой, снимая свои резервы с других направлений? 08:35 - Насколько освобождение Украинска (ДНР) поможет ВС России обеспечить фланги при наступлении на Селидово и какой будет следующая цель? 09:42 - О резервах ВСУ. Настолько ли они слабы, как это отмечают в СМИ? 10:32 - Может ли Россия полностью лишить Украину возможности формировать механизированные бригады? 11:26 - Что нужно подтянуть в техническом оснащении ВС России и как восполнять потери в личном составе? 14:00 - Как наладить техническое снабжение армии России? 14:58: - Что из тяжёлого вооружения сейчас наиболее необходимо ВС РФ и какие задачи стоят перед российским ВПК на данном этапе? 17:10 - Стоит ли России повышать градус ядерной эскалации конфликта или нужно сосредоточиться на уничтожении Украины?

россия

украина

курская область

днр

армия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, украина, курская область, борис рожин, вооруженные силы украины, сво, всу, впк, минобороны рф, вс рф, днр, нато, кто, снабжение, армия, военная помощь, военная техника, бпла, дроны, видео